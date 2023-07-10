الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الولايات المتحدة وإسرائيل: في مسار التصعيد

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم
بقلم: البروفيسور ابراهام بن تسفي

المقابلة التي منحها امس الرئيس الأميركي جو بايدن لـ "السي.ان.ان" تشكل مرحلة جديدة ومقلقة في الحرب الباردة الجارية منذ اشهر بين واشنطن والقدس.اضافة اعلان
وبالفعل، يشير تحليل الأمور الى انه لم يتبق تقريبا أي ذكر للبنية التحتية من العلاقات الخاصة التي شكلت على مدى العقود محورا مركزيا في هذه المنظومة، ومنحت إسرائيل شبكة امان صلبة وسور واق مستقر، حتى في ضوء أزمات وبؤر احتكاك نشبت بين الحين والأخر في البعد الاستراتيجي لشبكة العلاقات.
ومع أن بعض العناصر في الرسالة التي نقلها بايدن الى رئيس الوزراء سبق أن طرحتها في اذار الماضي، فان خاصية المقابلة هي في أن الرئيس لم يحاول على الاطلاق ان يستخدم لغة رقيقة أو معسولة كما هو دارج بين الشركاء. فقد بسط احتجاجاته وادعاءاته امام نتنياهو بشكل علني وفظ في ظل خلق صلة مباشرة وواضحة بين عمل حكومة إسرائيل في المجال الفلسطيني (بخاصة في سياق البناء في المستوطنات وتسويغ البؤر الاستيطانية) وبين مساهمة الإدارة في الدفع قدما بمسيرة التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
ضمنيا، أكد البيت الأبيض المعادلة التي بموجبها ليست في نيته ان يدعم ويساهم في مسيرة التطبيع هذه، الا اذا عمل نتنياهو على لجم المحافل المتطرفة في حكومته.
صحيح أن بايدن امتنع هذه المرة، بخلاف الماضي عن أن يدرج في هذه المعادلة الحاجة الى تحقيق اجماع وطني واسع في مسألة الإصلاح القضائي كشرط مسبق آخر لكل جهد أميركي لربط الرياض في اطار اتفاقات إبراهيم، لكن لا ينبغي أن يستنتج من ذلك بان المسألة شطبت عن جدول اعماله.
واذا لم يكن مع ذلك كافيا، فبشأن المسألة المشتعلة في موضوع اللقاء بين الرجلين – نزع الجالس في البيت الأبيض القفازات وقرص صديقه القديم حتى وقت أخير مضى، حين قال ان هرتسوغ سيأتي قريبا الى واشنطن، وكأن الحديث يدور عن بديل متماثل ذي صلاحيات تنفيذية واسعة. كما اعرب عن احتجاج غير صريح على مجرد المحاولة الإسرائيلية لطرق الباب الصيني، في عصر خصام محتدم بين واشنطن وبين بيجين.
امامنا منزلق سلس يفوق خلافات الماضي مع رؤساء سابقين في الولايات المتحدة ويستوجب من نتنياهو أن يحسم قريبا بين اعتبارات الامن القومي وبين جملة الاعتبارات والاضطرارات الداخلية والائتلافية، اذ ان مجال مناورته آخذ في التقلص بسرعة. 
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