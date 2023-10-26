اليمين لن يستطيع إدارة دولة

هآرتس

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يوسي كلايناليمين في اسرائيل لا يستطيع ادارة حكومة. اليمين هنا لا يستطيع ادارة أي شيء، لذلك نحن نأكلها وبدرجة قوية جدا. اليمين عندنا ليس يمينا حقيقيا (اليسار ايضا ليس يسار في الحقيقة). اليمين عندنا هو ديني ووطني متطرف، ويسمى "يمين" فقط لغرض الاختصار والراحة.اليمين يسيطر هنا بفضل الاغلبية التي الايديولوجيا المحافظة لا تهمه. توجد على الاغلب اسباب اخرى لدعم اليمين. لن يخرج منه في أي وقت من الاوقات رئيس حكومة، ولا حتى مرشح. قيادة اليمين لن تسمح له. متملقون هم بالنسبة له مفضلون عن الاشخاص المؤهلين. يوجد في اليمين ماسحو جوخ ناجعون، صوتهم عال واشخاص ناجحون في توجيه الشتائم. هو يستطيع أن يكون معارضة مدهشة، لكن أن يدير دولة؟.اليمين هنا علم الاغلبية بأن نظرية الديمقراطية كلها تقف على رجل واحدة: الاغلبية هي التي تقرر. الاغلبية في اليمين هي الاعمال السوداء في مملكة النمل البيضاء. صوته في صناديق الاقتراع اشتراه بـ"الامن" (ليس بالتعليم) وبالفخر القومي. لقد قاموا بتخويفه بأعداء وأقنعوه بأن فقط اليمين هو القادر على حمايته من ايران ومن حماس ومن حزب الله ومن النخب.اليمين يستخف بالنخب، ويسخر على حساب تشيخوفهم، ويسخر من الثقافة ومن التكنولوجيا التي بدونها لا يمكن ادارة دولة. لقد اتخذ الحريديين كشركاء واصابهم بعدوى وطنيته المتطرفة العنيفة.الحريديون لا يعرفون ولا يريدون ادارة دولة. هم طائفة. ما علاقة وزير اسكان حريدي بعلمانيين ليس لديهم سكن؟ كل واحد يهتم بنفسه. اليمين المطلق تماما يهتم بالمستوطنين. والحريديون يهتمون بالحريديين. وبالنسبة لليمين في عسقلان لا أحد يهتم به.لا يوجد لعسقلان اموال، لكن وزراء تخرجوا من المعاهد الدينية حصلوا على الملايين. هم يقلقون، لم يروا في أي يوم اموال كهذه. هم لا يعرفون ماذا يفعلون بها. هم لم يتم تأهيلهم لذلك. لقد انقضوا على الميزانيات مثل مستضيف انقض على المأدبة التي اعدها للضيوف. وما تبقى قاموا بتوزيعه على المقربين. في 7 تشرين الاول اختفوا تحت السجادة.حتى 7 تشرين الاول لم يكن هناك عدائيون وهجوميون اكثر منهم. لقد طلبوا المزيد من القوة والمزيد من السحق واستخفوا بحذر الجيش. لم يكن في أي يوم هناك فجوة كبيرة بهذا القدر بين السياسيين وبين الجنود الذين يرسلونهم الى الموت. السياسيون لا يعرضون أي أحد للخطر، سواء انفسهم أو عائلاتهم. الجنود هم الذين يخاطرون بكل شيء.اليمين يعرف أن الخير الذي سقط عليه هو مؤقت، وأنه خلال سنة أو سنتين سيعود وزراؤه ليصبحوا نشطاء ومقاولي اصوات كما كانوا. هل عيديت سلمان حلمت في أي يوم بأنه سيسقط في حضنها 4 ملايين شيكل؟ اللقب الاعلى الذي حصلت عليه حتى الآن هو (حسب ويكيبيديا) "بطلة النوادي في الجمباز"، يمكن تخيلها وهي تقفز على فرشة في جناح في فندق (مع ذلك هي بطلة النوادي)، أو تستلقي على قبور الصديقين في المغرب. متى ستحصل على فرصة اخرى كهذه؟ من سيأخذها لإدارة شيء ما بعد أن تسقط الحكومة؟ وماذا عن غيلا غملئيل؟.هم مدينون بالشكر. هم يعرفون لمن يدينون بالشكر.الشخص الذي يدينون له بالشكر ليس سياسيا، بل هو أب. اليمين اقنع الاغلبية بأنه على رأس الحكومة لا يقف سياسي، بل أب. الأب لا يتم اختياره حسب النجاح والاخفاق، بل لأنه أب (هناك من يقولون "ملاك"). الأب بيبي قدم لهم الدولة . وهم شاكرون له. القانون يقيد ولكن الأب مسموح له الكذب والسرقة، حتى من اولاده. اليمين لا يمكنه طوال الوقت. على رأسه يقف أب يستخف بأولاده ويدفع قدما بالاسوأ من بينهم. هو أب جبان، هو أب يخاف أن ينظر في عيون اولاده. في عيون المصابين وعيون عائلات الشهداء. ما الذي يجب أن يحدث ايضا من اجل أن يمل منه اولاده؟ كم هو عدد الذين يجب أن يموتوا كي يفهموا أن أبوته مزيفة؟ كيف حدث أنه بعد كارثة الكرمل وكارثة ميرون وكارثة بن غفير والآن (أعطوني دقيقة لأتنفس) بعد آلاف القتلة والمخطوفين، ما يزال له حسب الاستطلاعات 19 مقعدا؟ وكيف أن القناة 14 ما يزال يوجد لها مشاهد واحد؟.الدولة المقسمة لا تحتاج الى أب. الدولة المقسمة لا يمكن لأي فصيل أن يحكم فيها بشكل مطلق، سواء اليمين أو اليسار. الدولة المقسمة بحاجة الى محكمة قوية تحدد المنطقي وغير المنطقي. وتقرر اذا كان يوجد في تعيين يوسي شيلي وغال هيرش أي ذرة من المنطق.