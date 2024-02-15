الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليمين يصعد قوته في الضفة

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

بقلم: اليشع بن كيمون

 

العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بريطانيا والآن فرنسا أيضا على عدد من المستوطنين في الضفة، لم تأت من فراغ بل ترتبط بتغييرات دراماتيكية تجري في كل ما يتعلق بصلاحيات السيطرة خلف الخط الأخضر.اضافة اعلان
نظرة عن كثب، إلى أولئك الشبان الذين فرضت عليهم العقوبات تثير الأسئلة، وذلك لأن الحديث يدور عن شبان ليسوا شخصيات "معروفة" في كل ما يتعلق بالجريمة القومية. فلم تصدر بحقهم أوامر اعتقال إدارية، بعضهم خضع للتحقيق بضع مرات لكن في جهاز الأمن حبذوا إبعاد واعتقال فتيان آخرين انشغلوا بالجريمة القومية ومسوا بالفلسطينيين.
ومن الجدير بالذكر، انه في حزيران (يونيو) من العام الماضي، فقط وبعد العملية القاسية قرب عاليه والتي قتل فيها أربعة إسرائيليين وقعت أحداث عنف في قرى فلسطينية أصيب فيها بضعة من سكان القرى ممن هم مواطنون أميركيون، لكن أيا من أولئك المشبوهين المعروفين جدا للشاباك وللشرطة لا يوجدون في القوائم. (الفرنسيون لم ينشروا أسماء المستوطنين الذين قرروا فرض العقوبات عليهم).
لكن ما هو مشترك بينهم جميعا، حقيقة أنهم أصحاب مزارع أقيمت مؤخرا، من جنوب جبل الخليل. ومن الجدير بالذكر، ان ابتكار المزارع اتخذه المستوطنون قبل بضع سنوات وأساسه صراع على المناطق ج في مواجهة اتساع البناء الفلسطيني.
فإقامة المزارع على طول الضفة، تخلق مواجهات على أساس يومي بين المستوطنين والفلسطينيين. منذ بداية الحرب وحسب تقارير فلسطينية، فإن عددا كبيرا من التجمعات الفلسطينية تركت أراضيها بسبب سيطرة المستوطنين. وبالمقابل يدعي المستوطنون بأنهم يتواجدون في أراضيهم ويمنعون الفلسطينيين من التوسع. حقيقة هي أن المعركة على المناطق ج تتصاعد من يوم الى يوم.
غير أن التغيير على الأرض، هو الطرف الأخير لخطوة أكبر. نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية وقيادة المنطقة الوسطى إلى مديرية أقامها الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش. فحسب الاتفاقات الائتلافية من المتوقع قريبا أن يعين لأول مرة نائب مدني لرئاسة الإدارة. إضافة إلى ذلك في غضون بضعة أشهر، وبمراحل متفق عليها مسبقا، يفترض أن تنتقل كل الصلاحيات القانونية من المستشار القانوني في المناطق إلى المستشار القانوني في وزارة الدفاع الذي ينتمي لسموتريتش. فعمليا ابتداء من شهر آذار (مارس) وحتى نهاية أيار (مايو)، ستنتقل على مراحل عدة، الصلاحيات القانونية المرتبطة بمجالات الأرض، التخطيط، الإنفاذ وغيرها. يدور الحديث عن إجراءات ذات مغزى تجد عمليا تعبيرها في الميدان بالصراع على الأرض في المناطق المفتوحة في الضفة في مواجهة السلطة الفلسطينية.
بالتوازي مع ذلك، في هذه الأيام، يحاول المستوطنون العمل على عقد لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية لأجل إقرار مئات وحدات السكن في المستوطنات. وقالت شيرا ليبرمان، المديرة العامة لمجلس "يشع" للمستوطنين في مؤتمر مركز البناء الإسرائيلي: "إن كل شقة لا تقر هذه السنة، لن تبنى في السنوات الثلاثة القريبة المقبلة. ادعو الحكومة لأن تزيل الموانع السياسية، أن تعقد مجلس التخطيط الأعلى وتقر آلاف وحدات السكن التي تنتظر إقرارها. يجب إزالة التجميد والسماح بالاستيطان. هذا هو السبيل للدفاع عن الشعب والبلاد. نحن هنا كي نبقى".

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