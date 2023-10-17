اليوم التالي لحماس.. خريطة السيناريوهات

إسرائيل هيوم

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من شيريت افيتال كوهن: 17/10/2023بينما يشتد الضغط للعمل في غزة من دونأن يسوء الوضع الإنساني فيها حتى قبل أن يدخل جندي واحد مشيا على الأقدام إلى القطاع، في إسرائيل وفي العالم يتساءلون ماذا سيكون مصير المنطقة إذا ما تحقق هدف الحرب: انهيار حكم حماس في غزة.علمت "إسرائيل اليوم"، أنه في جلسة الكابينت التي اتخذ فيها القرار صوت الوزراء وقرروا عدم البحث في مسألة اليوم التالي – من يحكم في القطاع، كيف سيبدو وماذا سيكون دور إسرائيل في ما يجري.السيناريوهات التي لم تبحث في الكابينت لكنها تسمع من جانب وزراء ومسؤولين أمنيين سابقين، هي أربعة:1. احتلال القطاع وحكم عسكري على مليوني مواطن. إسرائيل فعلت هذا في الماضي لكن الأمر ينطوي على كلفة اقتصادية عالية. كما أنه توجد اعتبارات دولية لن تسمح بتموضع عسكري متجدد في المنطقة.2. إسرائيل تطهر حماس من القطاع وعندها تعود السلطة الفلسطينية لتحكم هناك إلى جانب مناطقها في الضفة. وهكذا توقف إسرائيل عزل الساحات بين الضفة والقطاع، العزل القائم منذ فك الارتباط وإضعاف السلطة. فضلا عن ذلك ستخلق تواصلا سلطويا للسلطة، سيشكل مرة أخرى ثقلا سياسيا في كل ما يتعلق بمسألة الدولتين.3. من حديث مع محافل أمنية يبرز سيناريو آخر، تدير فيه قوة دولية القطاع بدعم مالي عربي، على نمط المساعدة القطرية لحماس. بهذه الطريقة لن تجتذب إسرائيل إلى الاهتمام بإعادة تأهيل القطاع في اليوم التالي وإدراج نفسها في إعادة التنظيم.4. نقطة ارتكاز معظم الوزراء في الكابينت، هي أن إسرائيل ستطهر المنطقة، تخرج منها وترد بشكل مركز على كل تشكيل عسكري متجدد على الحدود ولا تتدخل في شؤون الحكم الداخلية.د. موتي كيدار، مستشرق قديم، يقدم اقتراحا إضافيا: تقسيم القطاع إلى مناطق وفي كل واحدة منها يقام حكم محلي مدني يقوم على أساس العشائر.إلى ذلك أوضح نتنياهو في فرص مختلفة، بان لسيناريو الاحتلال (1) لا يوجد أي جدوى أو رغبة من جانبه. فماذا نعم؟ وزير في الكابينت قال لـ"إسرائيل اليوم"، أنه "ليس في نية إسرائيل الحسم في مسألة اليوم التالي لأننا لم نصطد الدب بعد". بمعنى أن العملية البرية في غزة لم تبدأ، فما بالك أنها لم تستكمل.كما أن جهاز الأمن والساحة السياسية، ينظران إلى الجبهة الشمالية. فإذا ما اضطرت إسرائيل للعمل في جبهتين، كما يقول وزراء ومسؤولون أمنيون: "مشكوك أن تستكمل الأعمال في غزة كما عرضت في الكابينت".مسؤولون كبار سابقون يدعون، بأنه من السابق لأوانه البحث في مستقبل غزة. "الهجمة المفاجئة لحماس تفرض علينا ردا بقوة يرمم الردع على الفور، حتى لو أدى هذا إلى فوضى في القطاع، بكل ما يعنيه هذا من معان"، قال مصدر أمني سابق. "حماس لم تختطف سكان غزة. فقد انتخبت منهم. من هاجم إسرائيل لم تكن خلايا بل لواء كوماندو من جيش كبير."يجدر بهذا المعطى أن يكون أمام كل من يصر على أن يجري فصلا مصطنعا بين حماس ومواطني القطاع".وعلى حد قول رئيس هيئة الأمن القومي سابقا مئير بن شباط ورئيس معهد مسغاف اليوم، فإن "الثمن الرهيب الذي دفعناه في الدخول إلى هذه الحرب يجب أن يؤدي إلى تغيير جذري للواقع: لا حكم حماس ولا قدرات عسكرية تهددنا".اللواء احتياط يعقوب عميدرور قال لـ"إسرائيل اليوم": "نحن نوشك على قرار صعب. إدخال قوات برية بحجم لم يشهد له مثيل في حرب لبنان، فيما أن الهدف هو إبادة حماس كمنظمة عسكرية. من شأننا أن نجد أنفسنا في جبهتين".السيناريو الأفضل بالنسبة لإسرائيل في هذه اللحظة، هو إنهاء المهمة التي أعلنت عنها، من دون أن تتورط في جبهة إضافية تضعفها في الجنوب، وفقط في النهاية التساؤل في مسألة اليوم التالي حين يكون الهدف الأمني واضحا: إسرائيل تبقى متحفزة ولا تسمح مرة أخرى أبدا بتعاظم عسكري على حدودها في غزة.