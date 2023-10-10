اليوم الثالث

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بقلم: تل ليف رام - 10/10/2023في الطريق الى غلاف غزة ظهر أمس، على طريق 6 في اتجاه مفترق بيت كاما، تسود أجواء الحرب. قوافل عسكرية لمركبات التوريد، شاحنات ثقيلة تحمل مجنزرات ومدافع تسافر جنوبا الى مناطق الحشد. هذه المرة على طول الطريق ترابط خلايا من الجنود لحراسة حركة القوافل جنوبا. وقد جند الجيش الإسرائيلي منذ الان مئات الاف الجنود، العدد اكبر باضعاف من حجم تجنيد الاحتياط في حرب لبنان الثانية.احتدام امس على الحدود الشمالية، نار الهاون وتسلل خلية المهاجمين على الحدود، وبعدها الغارة على اهداف لحزب الله والتقرير من لبنان عن مقتل نشيط حزب الله تجسد جيدا ان في الساحة الشمالية أيضا يفحصون إسرائيل وعليه فان تجنيد الاحتياط واسع على نحو خاص كجزء من الجاهزية لاحتمال التصعيد في هذه الجبهة أيضا.في المناطق المفتوحة في غلاف غزة تنتشر منذ الان بطاريات المدفعية. في منطقة كيبوتس رعيم تنزل شاحنات الجيش الإسرائيلي على جانبي الطريق سيارات مدنية أصيبت في المذبحة في الحفلة الدموية. في مدخل الكيبوتس المغلق شهادة من الصباح الأول للقتال، بعد أن تسلل مقاتلو حماس الى الأراضي الإسرائيلية. تندر تيوتا ابيض وجيب لاند كروزر ركب عليهما رشاشات ثقيلة توجد على مسافة نحو 30 مترا عن بوابة الدخول الى الكيبوتس. أكياس التمور، المعلبات وقناني الماء تشهد على ان المقاتلين استعدوا لمكوث طويل في الأراضي الإسرائيلية.مقاتلو الاحتياط، الذين يرابطون الان في كوخ حارس الكتيبة المغلق ويحمون الكيبوتس والسكان المتبقين، يروون بان ثلة التأهب تجحت في صد المخربين ببطولة حقيقية. في الحقول، وراء الطريق، كما يروون لنا لا تزال ملقاة جثث المهاجمين. في حجوم المصيبة الرهيبة يعد حجم المصابين هنا متدن نسبيا لكن لاسفنا هنا أيضا الضربة قاسية. القتال في الغلاف لم ينته بعد والتقدير هو انه سيستغرق بضعة أيام أخرى الى أن يطهر الغلاف تماما من المقاتلين، حيث أنه امس أيضا تسلل مخربون الى أراضي إسرائيل.الى جانب الجدار المقتحم تدرس إمكانية انه استخدمت أيضا انفاق تتسلل الى إسرائيل. في الليلة التي بين السبت والأحد، في منطقة كيبوتس بئيري قاتلت قوات الجيش الإسرائيلي حسب تقديرات فرقة غزة ضد نحو 70 مخربا. جبهة وسط القطاع، باستثناء منطقة كيسوفيم، كانت في اثناء يوم امس اكثر هدوء مقارنة بجبهة شمال القطاع التي تواصلت فيها محاولات التسلل من البحر ودارت فيها معارك في منطقة زيكيم، بئيري، ناحل عوز، كفار عزة. لكن في منطقة جنوب القطاع اخترق الهدوء النسبي.عندما وصلنا الى الجبهة سمعت أصوات نار مدفعية نحو غزة، والاصوات الغامضة لصليات رشاش ماغ من منطقة الحدود مع غزة. بعد بضع ساعات من الهدوء في الجبهة الجنوبية، تسلل في منطقة صوفا 10 – 15 مهاجما الى الأراضي الإسرائيلية، سواء عبر الجدار ام عبر نفق، ومرة أخرى اخترق الهدوء في المنطقة. قوات غفيرة في حالة التأهب قفزت على الفور الى النقطة – مجنزرات، مركبات هامر مع رشاشات ومركبات امن أخرى تستخدم كاحتياطات لمنع التسلل. اليوم الاخير يجسد جيدا أن القتال على الغلاف لم ينته. ومع ان للجيش الإسرائيلي سيطرة على المنطقة، لكن هذه المعارك من شأنها أن ترافقنا لبضعة أيام أخرى.في قطاع غزة شدد سلاح الجو بشكل دراماتيكي حجم الغارات وشدتها. فقد هاجم سلاح الجو اهداف حماس على موجات من نحو 50 – 60 طائرة في كل بضع ساعات. شدة هذه الحرب، في ضوء حجم الإصابة الشديدة من حماس في ضربة البدء، الفظائع وجرائم الحرب الحيوانية، ذبح المدنيين، بينهم اباء وأمهات، شيوخ وأطفال، شبان يحتفلون في حفلة – كل هذه تؤشر منذ الان لإسرائيل قواعد أخرى مختلفة تماما في استخدام قوى سلاح الجو.بعد أن ينهي الجيش السيطرة الكاملة على كل غلاف غزة – والذي تبقت فيه نحو 6 او 7 ساحات ما يزال فيها قتال، سينتقل الجيش الإسرائيلي الى مرحلة الهجوم، الى خطوة تكون فيها القيادة السياسية ملزمة بان تحدد بشكل واضح غاية الحرب حيال حماس بالنسبة للجيش. مسالة تفعيل مناورة برية الى قطاع غزة مركبة هذه المرة على نحو خاص ليس فقط كون حماس تحتجز اكثر من 100 مخطوف إسرائيل بل أيضا واساسا بسبب إمكانية أن يدخل حزب الله أيضا الى الحرب لاحقا.ان تجنيد الاحتياط السريع هذه المرة، بحجوم هائلة يفترض ان يوفر لإسرائيل المرونة في الا ترى نفسها مقيدة في خطتها بسبب التهديدات بالحرب في الساحة الشمالية أيضا. في كل ما يتعلق بالنشاطات البرية في قطاع غزة، فان حجوم استخدام القوة مرنة وفقا للمهام، والعملية البرية في القطاع ممكنة في جملة واسعة من المزايا التي ليست بالضرورة احتلال الأرض. وهذا شريطة أن تكون لهذه الاعمال غاية عملياتية واضحة، في تحقيق اهداف تضرب القدرات العسكرية لحماس بشكل يحسم المعركة ويضرب القدرات العسكرية لمنظمات في القطاع بشكل لا يسمح مرة أخرى بما حصل في اكتوبر 2023.