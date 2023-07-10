الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

انتقام إياد الحلاق

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: روغل الفر

 في حالة اياد الحلاق ايضا توجد حقائق معينة غير مختلف عليها. فهو لم يكن ارهابيا؛ لم يكن مسلح؛ ولم يشكل خطر على أي أحد؛ عندما تم اطلاق النار عليه وقتل كان مستلقيا وهو مصاب في غرفة للقمامة بسبب رصاصة اصابته في بطنه؛ مرشدته وقفت بجانبه وهو شرح لرجال الشرطة بأنه معها وهي ابلغتهم بكل الطرق بأن اياد مريض بالتوحد وأنه معاق؛ قائد القوة فهم بأن اياد لا يشكل أي تهديد وصرخ على مرؤوسه قائلا "توقف"، ولكن المرؤوس اطلق النار على اياد وقتله.اضافة اعلان
 بالنسبة لي هذه عملية قتل مع سبق الاصرار. لائحة الاتهام التي تم تقديمها ضده وصفت ذلك بـ"قتل بالاهمال". قاضية المحكمة المركزية، حنه مريام لومف، وصفت ذلك بأنه شعور ذاتي مبرر من اجل الدفاع عن النفس. اياد الحلاق قتل وهو مذعور حتى الموت وعاجز، وهو الضحية الاكثر براءة في العالم. ورغم أنه متوحد إلا أنه ادرك الوضع. وقوله لقاتله بأنه مع المرشدة يدل على ذلك. ليس فقط أنه قتل بدم بارد، بل هو ايضا عرف بأنه سيتم اعدامه، وفي الطريق توسل للقاتل كي لا يقتله. هذه الصورة لا تغيب من الذاكرة. اياد ينزف من بطنه قرب حاوية القمامة ويفقد الدماء ويرى البنادق المصوبة امامه ويتوسل من اجل أن لا يقتلوه. والده صرخ في المحكمة وقال "يا للعار"، هذه دعوة الحرب للاحتجاج ضد الانقلاب النظامي. ولكن مثلما بنيامين وسارة نتنياهو لا يخجلان، ايضا الاحتلال والانقلاب النظامي ليس لديهم خجل.
 ايضا للزوجين نتنياهو مثلما لقاتل اياد هناك شعور ذاتي من اجل "الدفاع عن النفس". ايضا لدرعي ولفين وبن غفير وايضا للمستوطنين الذين ينفذون المذابح في الضفة. جميعهم يوجدون عميقا في "الدفاع عن النفس"، امام العرب، اليساريين، النخب والدولة العميقة. ومثل الجندي الذي اطلق النار على اياد فإنهم جميعا يتوهمون. في السنوات الثلاثة التي مرت منذ قتل اياد، ساء بشكل كبير وضع مواطني اسرائيل الذين يؤيدون الديمقراطية. الديكتاتورية لم تشرع بعد، لكنها مغروسة هنا عميقا بروحها في الخطاب العام. لم يعد بالإمكان فصل اقوال فاشية مثيرة للاشمئزاز، جميعها هكذا. من لا يرى اياد من خلال ما يحدث الآن فهو أعمى. عضوة الكنيست تالي غوتلب، وهي نفسها أم لطفلة متوحدة (يهودية) غردت قبل بضعة ايام: "الفلسطيني الذي يهرب من الجيش الاسرائيلي يجب اطلاق النار عليه. الفلسطيني الذي يقترب من جندي للجيش الاسرائيلي يجب اطلاق النار عليه". حتى أن اياد لم يكن ذريعة للتغريدة، التي اشارت فيها ايضا الى أن "من يشفق على متوحشين فان نهايته الوحشية ازاء الرحيمين". هذا يذكر بـ"تعليمات الامن في المناطق المحتلة". نكتة حانوخ لفين الهزلية "شخص يعبر الشارع ويلقي نظرات عصبية الى كل الجهات سيتم الاشتباه به بأنه ارهابي... لا أحد يمر في الشارع – سيتم الاشتباه به كارهابي عربي مريض. واثناء محاولته للهرب سيتم اطلاق النار في الهواء. الجثمان سيتم نقله الى معهد الطب الشرعي". هذه الرواية الهزلية هي أوامر فتح النار للنصف الثاني. الجريمة تسيطر.
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