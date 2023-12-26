انتهى زمن الحروب القصيرة

بقلم: غيرشون هكوهن 26/12/2023
مر أكثر من 80 يوما منذ نشوب الحرب، وما تزال نهايتها ليست قريبة. ليس ضعف الجيش الإسرائيلي هو الذي يجعل الحرب أطول حروب إسرائيل منذ العام 1948، بل العكس – مقاتلو الجيش الإسرائيلي وقادته يبدون تصميما ونجاعة، ومع ذلك ما يتسبب باطالة الحرب هو فكرة الحرب في شكلها الجديد، كما طورته وتبنته حماس وحزب الله بتوجه إيراني.
ان التعلق الإسرائيلي بحرب قصيرة وبنصر سريع، كما تبلور في مفهوم الامن لدى بن غوريون فُهم عميقا بمنظمتي حزب الله وحماس بتوجيه من ايران. وبناء على ذلك وجهت تلك المنظمات جهودها لنزع قدرة الجيش الإسرائيلي على انهاء الحرب في زمن قصير. لهذا الغرض بنيت منظومة تهديدات تحيط إسرائيل من كل صوب – حتى البحر الأحمر. وذلك سعيا لالقاء دولة إسرائيل الى حرب طويلة كوضع عضال يقضم فيها حتى انهيارها.
فكرة الحرب هذه تقوم على أساس التجربة الإيرانية من الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت في أيلول (سبتمبر) 1980 في هجوم عراقي مفاجئ لاحتلال حقول النفط في لواء حوزستان. وكانت الخطة العراقية لانهاء الهجوم في غضون نحو أسبوعين. قادة الجيش الإيراني الذين اعترفوا في بداية الحرب بدونية جيشهم، اقترحوا الانسحاب الى الجبال. اما الزعيم الإيراني الخميني فرفض كل انسحاب وطالب بدفاع عنيد. الجيش الإيراني، الذي وان لم ينتصر، نجح في قتال التضحية بقيادة الحرب الثورية في أن ينزع من الجيش العراقي القدرة على انهاء الحرب في الزمن المطلوب. استطالة الحرب الى ثماني سنوات اعتبرتها القيادة الإيرانية إنجازا وأصبحت مصدر الهام لفكرة الحرب لدى حماس وحزب الله.
هكذا تبلور مفهوم الحرب لدى حماس وحزب الله، على أساس منظومتين: منظومة صواريخ تنتشر في كامل عمق المنطقة بكمية كبيرة وتسمح باستمرار النار نحو الجبهة الإسرائيلية الداخلية لزمن طويل حتى بعد توغل الجيش الإسرائيلي الى أجزاء واسعة من أراضي العدو؛ اما العنصر الثاني فيقوم على أساس دفاع مكثف بالعوائق والعبوات، من فوق ومن تحت الأرض، في قلب المجال المبني في المدن وفي القرى. في هذه الظروف فإن نقل الجيش الإسرائيلي الحرب بسرعة الى ارض العدو أصبحت مهمة مركبة صعبة في جوهرها من كل ما عرفه الجيش الإسرائيلي في حروب الحركة في الصحراء مثلما في حرب الأيام الستة.
في طريقة تنظيم حماس وحزب الله استعدادا للحرب بنيت قواتهم في نقطة الانطلاق على أساس أبناء المكان. كتيبة أبناء الشجاعية في غزة مثلا تتشكل من أبناء الشجاعية وهكذا لواء خانيونس وكل ما تبقى.
في منطق مشابه تنظم للدفاع أيضا منظومة قوات حزب الله المنتشرة في مقدمة الحدود. في قرية عيتا الشعب، مثلا، المجاورة للحدود مقابل أدميت – شومرية، يستعد بضع مئات من نشطاء حزب الله من أبناء القرية. مرغوب فيه في هذا الجانب فحص إمكانية التوقع لابعادهم الى شمال الليطاني بحكم قرار مجلس الامن 1701.
في فهم الحرب المتواصلة كحرب تنبع في وتيرة تطورها من طريقة حرب جديدة، بتوجيه والهام إيرانيين، تبدأ القصة التي ينبغي للقيادة والمجتمع الإسرائيليين ان يروياها لنفسيهما على الطريق الطويلة للنصر كتحد معقد يصبح في هذه اللحظة ضرورة وجودية.