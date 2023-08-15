الثلاثاء 15 آب 2023
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ايباك لوبي من أجل نتنياهو

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير  15/8/2023
ايباك هي مجموعة ضغط أميركية (لوبي) هدفها المعلن هو تعزيز علاقات إسرائيل – الولايات المتحدة. المشكلة هي انه على مدى السنين بدأت المنظمة تعمل ضد هدفها، حين تحولت إلى الذراع الطويلة لبنيامين نتنياهو في السياسة الأميركية. فقد وقف أناس اللوبي إلى جانبه حين تصارع مع الرئيس براك أوباما بما في ذلك في ذاك الخطاب في الكونغرس في 2015، قبل أسبوعين فقط من الانتخابات في إسرائيل مما الحق ضررا عظيما بعلاقات إسرائيل – الولايات المتحدة. قبل الانتخابات في الكونغرس في السنة الماضية أعلن ايباك عن تأييد عشرات المرشحين الجمهوريين الذين تنكروا لنتائج الانتخابات للرئاسة 2020 ورفضوا قبول انتصار الرئيس جو بايدن وهكذا قلق أناس ايباك عمليا الدعم لإسرائيل فجعلوه مشروعا لتبييض دونالد ترامب والترامبية وكل ذلك بالطبع في خدمة المصالح السياسية لنتنياهو.اضافة اعلان
في الأشهر الأخيرة تعززت أكثر فأكثر صلة المنظمة بنتنياهو حين تطوعت لمساعدته لاجل تلطيف حدة المعارضة في الحزب الديمقراطي لقوانين الانقلاب النظامي الذي يعمل عليه، وذلك ضمن أمور أخرى من خلال تسفير 24 عضو كونغرس ديمقراطي الى إسرائيل كي يتمكن نتنياهو من طلائهم بالاكاذيب ووعدهم في أن تبقى إسرائيل "ديمقراطية ليبرالية". فقد كشف هذا الحدث الوجه الحقيقي لاناس ايباك الذين يدعون بانهم لا يتخذون موقفا في السياسة الداخلية في إسرائيل لكنهم عمليا يساعدون نتنياهو في صراعه لاجل سحق الديمقراطية.
لقد تحولت المنظمة عمليا لتصبح ذراعا تنفيذية لحكومة اليمين المتطرف التي تسوق في الولايات المتحدة عرضا عابثا لإسرائيل ليبرالية لاجل بيع الأوهام لاعضاء الكونغرس. ان استعداد ايباك للتضحية بطابع إسرائيل والمساهمة في تحولها الى دولة تتنكر في "القيم المشتركة" مع الولايات المتحدة يستوجب السؤال هل هي تساهم في علاقات الولايات المتحدة – إسرائيل أم تشكل أداة لتخريبها.
اسحق رابين، كرئيس وزراء في التسعينيات، شخص ايباك كمنظمة تخدم عمليا اليمين والمستوطنين في إسرائيل. وقد اشتبه بان اناسها يعملون ضد خطوات السلام لحكومته وبحث له عن بديل في أوساط يهود الولايات المتحدة. بعد ثلاثة عقود من ذلك توجد الجالية اليهودية الأميركية في مكان آخر تماما. يوجد في أوساطها فهم متزايد للضرر الذي يلحقه نتنياهو بعلاقات اسرائيل – الولايات المتحدة وقلق حقيقي من التهديد الذي يشكله هو وحكومته على مستقبل الديمقراطية في إسرائيل. على القوى الليبرالية الإسرائيلية أن توثق علاقاتها مع يهود الولايات المتحدة الليبراليين وان تفك ارتباطها عن ايباك. هذه منظمة تعرف كيف تستخدم الليبرالية الإسرائيلية كي تروج للاعلام والدعاية، لكن في لحظة الحقيقة تساعد نتنياهو وشركائه في اليمين المتطرف على تنفيذ الانقلاب والتأسيس في إسرائيل لدولة شريعة مناهضة للديمقراطية. 
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