ايهود باراك لو أنك فلسطيني هل كنت ستعلق آمالا على ما يحدث في كابلان

هآرتس

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بقلم: جدعون ليفيايهود باراك يعتقد أن اسرائيل توجد في "الازمة الاكثر خطورة في تاريخها". قبل يومين نشر مرة اخرى مقالا لاذعا في "هآرتس"، في هذه المرة كان مقال دراماتيكي بشكل خاص مع المزيد من علامات التعجب التي هو معتاد عليها. اسرائيل لن تصبح ديكتاتورية!؛ نحن لن نستسلم أبدا!؛ لن نتنازل أبدا!؛ هذا الاحتجاج سينتصر!. منذ بداية الاحتجاج اصبح باراك مقاتل حرية نشيطا جدا ولا يمكن عدم التأثر من تصميمه ويطلب منا أن نقدره.في نفس الوقت لا يمكن الاستغراب من كيف يمكنه وكيف يتجرأ. كيف يمكن لسياسي وعسكري اسرائيلي له سجل كهذا، رئيس اركان، رئيس حكومة ووزير دفاع سابق، أن يتحدث بهذا القدر الكبير عن الديمقراطية، وأن لا يفهم أي شيء حول الديمقراطية. كيف يمكن لباراك أن يتجرأ على التحدث عن الديمقراطية وأن يغض النظر ليس فقط عن الوضع غير الديمقراطي في ساحة دولته الخلفية، بل ايضا عن الحقيقة الخالدة التي شارك في تشكيلها بدرجة لا تقل، وربما أكثر، عن اليمين. سياسي اسرائيلي مثل باراك غير مخول بالتحدث عن الديمقراطية طالما أنه يتحدث عن الديمقراطية لليهود فقط – عن ذلك، فقط عن ذلك، باراك يتحدث.قبل 25 سنة بالضبط وقبل بضعة اشهر على انتخابه لرئاسة الحكومة، سألته في مقابلة أجريتها معه: "لو أنك ولدت كفلسطيني كيف كانت ستكون حياتك؟ ماذا كنت ستكون؟". وقد اعطاني الجواب الوحيد والحقيقي: "أتخيل بأنني لو كنت في الجيل المناسب في مرحلة معينة كنت سأنضم الى احد تنظيمات المقاومة". أنا قدرته على هذا الجواب وعلى النتائج المترتبة على ذلك. بعد عشر سنوات على ذلك قاد نفس براك كوزير للدفاع عملية "الرصاص المصبوب"، وهو الهجوم الاكثر بربرية لاسرائيل على قطاع غزة والذي خلف 1385 قتيل فلسطيني، اكثر من نصفهم هم مواطنون عاجزون، من بينهم 318 طفلا و109 نساء و248 شرطي سير. هذا الهجوم البربري كان رقما قياسيا في الحكم العسكري الاستبدادي لاسرائيل على الشعب الفلسطيني. باراك هو الذي اشرف على العملية ولا يمكن نسيان ذلك له.لكن اضافة الى يديه الملطخة بالدماء، وهناك مثل هذه الايدي لكل رجال الجيش ومرسليهم، واضافة الى محاولته الفاشلة من اجل التوصل الى حل سياسي، التي عرض فيها على الفلسطينيين اقل بكثير مما نصت عليه قرارات المؤسسات الدولية، فان وزير الدفاع السابق في حكومة بنيامين نتنياهو اصبح بعد ذلك أحد الشخصيات الرفيعة في احتجاج 2023.هذا فصل آخر في سيرة باراك المبجلة التي يحصل الآن بسببها على الاحترام والتقدير. ولكن باراك ايضا هو أحد كبار المخادعين في هذا الاحتجاج. فتماهيه للحظة مع الشباب الفلسطينيين الذين يحاربون الاستبداد العسكري الذي يسمى اسرائيل، نسيه منذ زمن. والآن هو مرة اخرى يعمل بتصميم، يتشارك فيه اليمين واليسار، على ابعاده وتنسيته. حقيقة أنه لا توجد ديمقراطية طالما أن هذا الاستبداد موجود، هذه الحقيقة تم كنسها منذ زمن من وعي الاسرائيليين. باراك وامثاله هم الذين تسببوا في ذلك. هم الذين مكنوا من هذا العرض العبثي الذي مكن الناس من الخروج الى الشوارع بحماسة والنضال من اجل الديمقراطية لابناء شعب واحد والشعور براحة في دولة يعيش فيها شعبين متساويين من حيث الحجم، دولة ابرتهايد.نحن نقرأ باراك ولا نصدق. ديمقراطية نموذجية سيتم تدميرها على يد نتنياهو واصدقائه. نظام المساواة والحرية الذي ميز اسرائيل يمكن أن يتحطم على يد مجرمي اليمين.ديكتاتورية على الباب. باراك يلخص: "هذا هو النضال الاكثر اهمية الذي شاركنا فيه طوال حياتنا". وهناك جملة اخرى مباشرة من فم العسكري المقدر جدا: "هذا هو وبحق النضال الاكثر أهمية الذي قمتم بالمشاركة فيه. من النضال المصيري أنتم هربتم وبحق. جبناء أبناء جبناء وانتم تواصلون الهرب. لا يوجد لديكم من اجل النضال المصيري الشجاعة أو الاستقامة المطلوبة. هذا النضال تحاولون التغطية عليه في كابلان. تهربون منه معا. اليسار بالضبط هو مثل اليمين".لو أنك ولدت كفلسطيني، يا اهود باراك، هل كنت ستذهب الى كابلان؟ وهل كنت ستعلق الآمال على كابلان؟.