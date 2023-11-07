بايدن قد يخسر كرسيه لدعمه إسرائيل

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البروفيسور ايتان غلبواع - 7/11/2023بعد سنة بالضبط ستجرى انتخابات 2024 للرئاسة الأميركية. في هذه المرحلة يبدو أن هذا سيكون بثا معادا لانتخابات 2020 – جو بايدن مقابل دونالد ترامب. انتخابات كهذه تحسم في عدد محدود من الولايات التي تعتبر "مترددة"، لانها لا تصوت بثبات لمرشحي حزب واحد.استطلاع نشرته الـ "نيويورك تايمز" أظهر بأن بايدن يتخلف عن ترامب في خمسة من أصل الولايات الستة المترددة: بنسلفيانيا، ميتشغن، اريزونا، جورجيا ونيفاده، وهو يتصدر فقط في ويسكونسين. ثمة من يعزو هذا التخلف الى دعم بايدن الكبير لإسرائيل.التاريخ والنظرية للانتخابات في الولايات المتحدة يدلان على أن المواضيع الخارجية لا تؤثر إجمالا عن اعتبارات الناخبين. فالمواضيع الأهم في نظرهم هي الاقتصاد، العمالة، التضخم المالي، الصحة، الإجهاض، الهجرة والتعليم. وحتى في أوساط يهود الولايات المتحدة، فإن إسرائيل والنزاع مع الفلسطينيين يحتل مكانا هامشيا في اعتباراتهم.صحيح انه ما يزال يوجد الكثير من الوقت حتى انتخابات 2024، لكن توجد جماعات في أوساط الديمقراطيين، مسلمين وتقدميين يهددون بهجر بايدن إذا ما واصل الدعم لإسرائيل. كما أنها كانت هذه أيضا هي الجماعات الأساسية التي شاركت في مظاهرة عشرات الآلاف ضده وضد إسرائيل والتي جرت في واشنطن في نهاية الأسبوع.المسلمون ومعظم التقدميين تجاهلوا المذبحة التي ارتكبتها حماس – في غلاف غزة، وهم يطالبون بايدن بوقف المساعدة العسكرية لإسرائيل والضغط عليها للموافقة على وقف نار فوري في غزة. كثيرون منهم يستخدمون شعار "من النهر حتى البحر، فلسطين ستكون حرة"، والذي يعني إبادة إسرائيل. بعضهم يدعون، مثل اللاساميين الكلاسيكيين، بأن إسرائيل مسؤولة عن المذبحة بحق مواطنيها. وهم يهددون بايدن بأنه إذا لم يفعل ذلك، فانهم لن يصوتوا له في الانتخابات الرئاسة.لقد انكشف بايدن كالرئيس الأكثر ودا الذي كان في أي مرة لإسرائيل. وهو يوصف كالرئيس الأخير المؤيد لإسرائيل في البيت الأبيض. لا يمكن أن نصف ماذا كان سيحصل في البلاد لو حماس كانت ستهاجم إسرائيل بعد نحو عشر سنوات.وعليه، فثمة حاجة لتعزيز ترشيح بايدن حيال ترامب، الذي هو دوما غير متوقع، وفي بداية الحرب انتقد نتنياهو واثنى على حزب الله. يمكن الأمل في أن يعترف يهود الولايات المتحدة لبايدن بموقفه فيضيف بضعة نسب بالمائة لمعدل تصويتهم الدائم، وبذلك يتوازن التقليص المحتمل في تصويت المسلمين والتقدميين.