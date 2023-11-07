الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن قد يخسر كرسيه لدعمه إسرائيل

معاريف
معاريف

البروفيسور ايتان غلبواع   - 7/11/2023

بعد سنة بالضبط ستجرى انتخابات 2024 للرئاسة الأميركية. في هذه المرحلة يبدو أن هذا سيكون بثا معادا لانتخابات 2020 – جو بايدن مقابل دونالد ترامب. انتخابات كهذه تحسم في عدد محدود من الولايات التي تعتبر "مترددة"، لانها لا تصوت بثبات لمرشحي حزب واحد.اضافة اعلان
استطلاع نشرته الـ "نيويورك تايمز" أظهر بأن بايدن يتخلف عن ترامب في خمسة من أصل الولايات الستة المترددة: بنسلفيانيا، ميتشغن، اريزونا، جورجيا ونيفاده، وهو يتصدر فقط في ويسكونسين. ثمة من يعزو هذا التخلف الى دعم بايدن الكبير لإسرائيل.
التاريخ والنظرية للانتخابات في الولايات المتحدة يدلان على أن المواضيع الخارجية لا تؤثر إجمالا عن اعتبارات الناخبين. فالمواضيع الأهم في نظرهم هي الاقتصاد، العمالة، التضخم المالي، الصحة، الإجهاض، الهجرة والتعليم. وحتى في أوساط يهود الولايات المتحدة، فإن إسرائيل والنزاع مع الفلسطينيين يحتل مكانا هامشيا في اعتباراتهم.
صحيح انه ما يزال يوجد الكثير من الوقت حتى انتخابات 2024، لكن توجد جماعات في أوساط الديمقراطيين، مسلمين وتقدميين يهددون بهجر بايدن إذا ما واصل الدعم لإسرائيل. كما أنها كانت هذه أيضا هي الجماعات الأساسية التي شاركت في مظاهرة عشرات الآلاف ضده وضد إسرائيل والتي جرت في واشنطن في نهاية الأسبوع.
المسلمون ومعظم التقدميين تجاهلوا المذبحة التي ارتكبتها حماس – في غلاف غزة، وهم يطالبون بايدن بوقف المساعدة العسكرية لإسرائيل والضغط عليها للموافقة على وقف نار فوري في غزة. كثيرون منهم يستخدمون شعار "من النهر حتى البحر، فلسطين ستكون حرة"، والذي يعني إبادة إسرائيل. بعضهم يدعون، مثل اللاساميين الكلاسيكيين، بأن إسرائيل مسؤولة عن المذبحة بحق مواطنيها. وهم يهددون بايدن بأنه إذا لم يفعل ذلك، فانهم لن يصوتوا له في الانتخابات الرئاسة.
لقد انكشف بايدن كالرئيس الأكثر ودا الذي كان في أي مرة لإسرائيل. وهو يوصف كالرئيس الأخير المؤيد لإسرائيل في البيت الأبيض. لا يمكن أن نصف ماذا كان سيحصل في البلاد لو حماس كانت ستهاجم إسرائيل بعد نحو عشر سنوات.
وعليه، فثمة حاجة لتعزيز ترشيح بايدن حيال ترامب، الذي هو دوما غير متوقع، وفي بداية الحرب انتقد نتنياهو واثنى على حزب الله. يمكن الأمل في أن يعترف يهود الولايات المتحدة لبايدن بموقفه فيضيف بضعة نسب بالمائة لمعدل تصويتهم الدائم، وبذلك يتوازن التقليص المحتمل في تصويت المسلمين والتقدميين. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس -(الغد)

نتنياهو يعرض إسرائيل للخطر

منذ2 ساعة
هآرتس -(الغد)

لن ننتصر

منذ2 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

الفشل.. البطولة.. الإنجازات والأسئلة الصعبة

منذ2 ساعة
اطفال من غزة فوق أنقاض منازلهم التي دمرتها طائرات الاحتلال .-(وكالات)

مخاوف أميركية من فشل إسرائيل بغزة

منذ2 ساعة
1699286200396890900

المرحلة التالية في المعركة بقطاع غزة تقترب

06 تشرين الثاني 2023
إسرائيل هيوم

حزب الله على نار هادئة

05 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الفلسطينيون والمنعطف التاريخي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الأردن يكسر الحصار على غزه

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الاشتباك الأردني المكثف حول غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ماذا يخطط الإسرائيليون للضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

إنزال في تل الهوى

ماهر أبو طير |اليوم

الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة

محمود الخطاطبة |اليوم

من هناك تبدأ الحكاية ولا تنتهي

حسني عايش |اليوم

شجاعة ملكة

سائد كراجة |اليوم
ترجمات
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات | منذ2 ساعة
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات | منذ2 ساعة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 