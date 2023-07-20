بايدن.. هل تريد التأثير على إسرائيل؟ أوقف الدعم

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هآرتسبقلم: جدعون ليفي20/7/2023تصعب معرفة هل نبكي أو نضحك عند قراءة ملخص المحادثة التي استمرت ساعة والتي منحها أول من أمس الرئيس الاميركي جو بايدن لتوماس فريدمان من "نيويورك تايمز" بعد اللقاء بينه وبين رئيس دولة اسرائيل اسحق هرتسوغ. يمكن البكاء على العجز الشخصي وعلى عجز الدولة الاقوى في العالم امام احدى الدول التي ترعاها، أي اسرائيل. ويمكن الضحك على استبدال الادوار بين النملة والفيل. يمكن البكاء على أن اميركا لم تتعلم أي شيء ولم تنس أي شيء بخصوص الاسلوب الوحيد الذي يجب التعامل به مع اسرائيل، اذا اراد أي أحد وبحق التأثير على نهجها، ويمكن التدحرج من الضحك كيف تواصل التلاعب بالولايات المتحدة.النتيجة واحدة وهي أن اسرائيل يمكنها أن تتصرف كما يخطر ببالها وأن تقوم بسن قوانين غير ديمقراطية وأن تبني المزيد من الوحدات في المستوطنات وأن تنفذ مذابح ضد الفلسطينيين وتواصل الابرتهايد – الولايات المتحدة لن تحرك أي ساكن. ايضا عندما تغضب واشنطن وتغلي وحتى تتلكأ في توجيه الدعوة لرئيس الحكومة، سلاح يوم القيامة الفظيع، فان اسرائيل يمكنها عدم أخذ ذلك بجدية. اميركا تتحدث ولكنها لن تطلق النار في أي يوم. اذا ارادت في أي وقت التأثير على اسرائيل، الامر الذي لم يحدث بعد، فانه يجب عليها البدء في اطلاق النار، حسب تعبير المقولة الاميركية.بايدن الفظيع، الذي لم يوجه الدعوة لنتنياهو رغم كل آلام الشعب اليهودي، "يتوسل" لاسرائيل. يتوسل. فريدمان في الحقيقة كتب بأن بايدن يرسل "رسالة واضحة" بأنه يجب على التشريع أن يتوقف، لكن هذه الرسالة فارغة مثل سابقاتها. على مر السنين تعلمت اسرائيل كيف تتجاهل. لن يحدث لها أي مكروه. هذا ليس سوى أن من يتوسل لا يريد وبحق رؤية الدولة التي يتم التوسل اليها تغير نهجها.بايدن الفظيع، الذي لم يوجه الدعوة لنتنياهو رغم كل آلام الشعب اليهودي، "يتوسل" لاسرائيل. يتوسل. فريدمان في الحقيقة كتب بأن بايدن يرسل "رسالة واضحة" بأنه يجب على التشريع أن يتوقف، لكن هذه الرسالة فارغة مثل سابقاتها. على مر السنين تعلمت اسرائيل كيف تتجاهل. لن يحدث لها أي مكروه. هذا ليس سوى أن من يتوسل لا يريد وبحق رؤية الدولة التي يتم التوسل اليها تغير نهجها.بايدن يدفع ضريبة كلامية للديمقراطية الاسرائيلية ولا يقول أي كلمة عما ستفعله بلاده اذا لم تستجب اسرائيل لتوسله. بدون دفع الثمن، يا سيدي الرئيس، لن يتغير أي شيء. ألم تتعلم ذلك بعد مرور عدد كبير من سنوات التقدير و"اعادة التقدير"؟ كم هو سهل التأثير على اسرائيل بالافعال: هل تريدين اعفاء من تأشيرات الدخول؟ يجب عليك التصرف بنزاهة مع العرب الاميركيين. ويا للعجب، اسرائيل امتثلت. يكفي جزرة، هذا هو وقت العصا، بالتحديد لمن اسرائيل غالية على قلبه.مثلما قادت الولايات المتحدة "العملية السياسية" الاطول في التاريخ (والاكثر عقما)، هكذا تتصرف ازاء الانقلاب النظامي. في الحالتين ليس فقط من حق اميركا أن تتدخل، بل هذا هو واجبها. وفي الحالتين هي خانت هذا الواجب. كل هراءات اليمين بأن الامر يتعلق بالشؤون الداخلية لاسرائيل هي مضحكة. فالاحتلال ليس بالتأكيد شأن داخلي. ايضا تغيير النظام في اسرائيل يحتاج من الولايات المتحدة التدخل طالما أنها هي الممولة والداعمة لها بفضل "القيم المشتركة".ايضا الذين يعتقدون بأنه يجب على اسرائيل حل مشكلاتها بنفسها يجب عليهم الاعتراف بأن هذه المحاولة قد فشلت وأنها عديمة الاحتمالية. توجد للدولة العظمى مسؤولية عن الوضع الاقليمي هنا. كان سيكون لنا شرق اوسط مختلف واسرائيل مختلفة لو أن اميركا كانت مختلفة. لا توجد أي دولة يمكنها تغيير الواقع مثل الولايات المتحدة، ولا توجد أي دولة خانت دورها بهذه الطريقة. هناك عدد لا يحصى من برامج السلام، الاحاديث الفارغة عن حل الدولتين التي يواصل جو بايدن تكرارها بدون خجل وهو يعرف بأنها لن تؤدي الى أي مكان، واسرائيل بعيدة اكثر من أي وقت مضى عن انهاء الابرتهايد.من حق الولايات المتحدة أن تلقم اسرائيل باموال دافع الضرائب لديها، وأن تسلحها من اخمص القدم حتى قمة الرأس، وأن تدعمها بشكل أعمى في المؤسسات الدولية. ولكن لماذا لا تشترط كل هذا الخير بأي شيء؟ في المقابل، التغيير؟.هذا ليس سوى أن كل هذا الامر لا يعني الولايات المتحدة. لا السلام ولا درجة العدالة للفلسطينيين ولا الخطر على الديمقراطية. هذا فقط ضريبة كلامية تدفعها اميركا من اجل أن تظهر بشكل جيد في نظر نفسها وفي نظر جزء من ناخبيها. في اليوم الذي تريد فيه الولايات المتحدة وبحق التأثير فهي تعرف بالضبط ما الذي يجب عليها أن تفعله، وقف الدعم.