بايدن يضع نتنياهو في اختبارات لا يمكنه اجتيازها

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: الون بنكاسبنيامين نتنياهو يضحك من الفرح. فقد تحسنت مكانته لدى الرئيس الأميركي. الأمور على ما يرام. من يعارضونه وحركة الاحتجاج غاضبون: "لماذا قام بايدن بدعوته مرة أخرى". سواء هو أو هم فإنهم مخطئون. فمن أجل عقد لقاء، يجب على نتنياهو تلبية طلبات ومعايير هو لا يريدها ولا يمكنه تلبيتها.بعد 265 يوما؛ تسعة أشهر تقريبا، التقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع نتنياهو في نيويورك صباح أول من أمس. لقاء تمت المصادقة عليه وتقرر في اللحظة الأخيرة -رغم أنه تم الحديث عن احتمالية عقد اللقاء قبل بضعة أسابيع، ليس في واشنطن بل في الجمعية العمومية، من خلال إعداد بايدن لزيارة الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي في البيت الأبيض وقبل الزيارة المتوقعة لرئيس الحكومة العراقية محمد السوداني. وللمفارقة، الولايات المتحدة أثنت، أول من أمس، على السوداني بسبب الالتزام بـ"تقوية جهاز القضاء في العراق".هذا ليس اللقاء الذي يريده بايدن، الذي يعلن بأنه "الرئيس الصهيوني الأول". فقد تجاهل نتنياهو ووجه الانتقاد اليه، وقال بشكل علني إنه لا يريد، لكن الظروف السياسية والجغرافية هي التي حسمت الأمر وفرضت الزيارة. نتنياهو لا يعد حليفا للولايات المتحدة، لكن إسرائيل نعم، وإسرائيل يحبها بايدن.في السنوات الخمسين الأخيرة، تحولت زيارة رؤساء الحكومة الإسرائيلية في واشنطن، على الفور بعد تولي المنصب، الى رحلة تتويج غير رسمية. رؤساء حكومة سابقين اكتفوا بصور متواضعة عكست عمق العلاقات ونوعها وأيضا أهمية اللقاء، لكن في حالة نتنياهو هذا أصبح احتفالا، حسب رأيه، عكس قدرته السياسية، وكونه لاعبا مهما في الساحة الأميركية. في هذه المرة هذا الأمر كان قصة مختلفة كليا. فنيويورك ليست البيت الأبيض، وليس تبادل متوقع للشعارات حول "الحلف الذي لا ينفصم" أو "الالتزام الأميركي"، وبالتأكيد ليس بـ"القيم المشتركة"، بل تقديم ردود جدية وملموسة كان يجب على نتنياهو تقديمها، سواء حول الانقلاب النظامي أو ما يسمى "الصفقة السعودية".على مدى سنوات، قام نتنياهو بتصنيف زيارته في الأمم المتحدة كأحد الأعياد المهمة. وقد أضيف للشهر الأول في السنة العبرية، كما يتضح "خطاب رئيس الحكومة"، وهو الحدث المضخم وعديم التوازن والذي تم وضعه في التقويم السنوي بشكل وبأسلوب لا يوجدان في أي دولة. فمن في بريطانيا يهمه خطاب رئيس الحكومة ريشي سوناك؟ كم من الأميركيين يتأثرون من خطاب للرئيس بايدن في اجتماع عادي وروتيني؟ قلائل جدا. نتنياهو منح أهمية للجمعية العمومية للأمم المتحدة وشعر بالراحة في تأليب "كل العالم ضدنا وكأنه يقول أنا فقط أستطيع الدفاع عن إسرائيل". وعشق الإعجاب الإسرائيلي والدعاية لـ"خطابه المهم" الذي تم دائما بثه. الخطاب كعمل سياسي، والخطيب كبديل للسياسة. خلال السنين كان هناك خطباء جيدون وكان خطباء متوسطون وكان خطباء ليست لهم أهمية، وكانت هناك خطابات شعارات وتهديدات وتخويف مع رسم بياني وكاريكاتير. ليس في هذه السنة.في هذه السنة، بعد تسعة أشهر على محاولة الانقلاب النظامي والمظاهرات الضخمة في كل أسبوع واقتصاد إسرائيل في أزمة والجيش الإسرائيلي تم التخلي عنه ودولة ممزقة في كل جوانبها، فإن الخطاب يوجد في أجندة مختلفة كليا. وبدلا منه وقفت مسألة إجراء لقاء مع الرئيس الأميركي في مركز الزيارة في الأمم المتحدة. بالنسبة لبايدن يوجد لهذا اللقاء ثلاثة أهداف. الأول، سياسي أميركي، سياسي إسرائيلي وجيوسياسي حول الفكرة الغامضة نفسها التي تسمى "الصفقة الثلاثية" بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل. من ناحية سياسية أميركية داخلية لا توجد لهذا اللقاء أي أهمية.75 % من يهود أميركا سيصوتون لبايدن أو أي ديمقراطي آخر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، بعد سنة وشهرين. ولكن استمرار رفضه بخصوص الجمعية العمومية للأمم المتحدة كان سيعد إهانة كبيرة جدا. هذه الإهانة إذا تم انتخابه، يوجد ما يكفي من الوقت الى حين الالتقاء مرة أخرى قبل نهاية السنة. على المستوى السياسي-الإسرائيلي كان من المهم لبايدن توضيح تحفظه من الانقلاب النظامي غير الديمقراطي لنتنياهو. ولكن مشكوك فيه إذا كان شخص له تجربة مثل بايدن قد وقع في خداع نتنياهو المتوقع، الذي قال إنه عمل على الدفع قدما بمصالحة وتفاهمات.هو لا، وبايدن ووزير خارجيته انطوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جايك ساليبان يعرفون ذلك جيدا. أهمية وعود نتنياهو والتلاعب الذي يقوم به بالحقائق يعرفونها بشكل جيد. وهذا يوصلنا الى البعد الجيوسياسي وإلى "الصفقة السعودية" نفسها. عمليا، الحديث يدور عن مفاوضات وفحص إمكانية عقد صفقة ثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية. إسرائيل قامت بإدخال الأميركيين الى محاولة لجعل نتنياهو يفحص إجراء تغييرات في تركيبة الائتلاف في إسرائيل. ربما أن الأميركيين ليسوا ساذجين، لكن بالتأكيد هذه ليست المرة الأولى منذ ولايته الأولى في الأعوام 1996-1999 التي يخطئون فيها في فهم نتنياهو. وما يعرضونه عليه لا يمكنه القيام به.حتى لو عرض نتنياهو اللقاء والبيان عن لقاء آخر كإنجاز سياسي لامع، وهذا ما سيفعله بالضبط، فإن هذا خطأ نظري. بايدن وضع نتنياهو على المحك من أجل اختباره في موضوع الاعتراض على تشريع قوانين غير ديمقراطية واختبار جديته فيما يتعلق بالفلسطينيين. نتنياهو لا يريد ولا يمكنه اجتياز هذه الاختبارات.