الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بخضم الحرب.. نتنياهو ينشغل بتجديد حوض السباحة في منزله

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزوجته سارة
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزوجته سارة

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه بينما يخوض جيش الاحتلال "حربا ضروس في غزة، انشغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجديد حوض السباحة في منزله".

وقالت الصحيفة، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق في الأشهر الأخيرة على إصلاحات في حوض السباحة ومنطقة الإقامة في منزل نتنياهو في منطقة قيسارية جنوب حيفا، حتى مع احتدام الحرب مع حماس في غزة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن كبير المحاسبين اشتبك مع مسؤولين آخرين من مكتب رئيس الوزراء، بعد موافقة المكتب على إصلاحات حوض سباحة في منزل نتنياهو الخاص، ما دفعه إلى الاستقالة. -وكالات

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