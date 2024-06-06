بدلا من فتح جبهة أخرى.. الأفضل إغلاقهما

هآرتس

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بقلم: جدعون ليفي 6/6/2024النجاح لا يناقشه أي أحد، وبالتأكيد ليس في إسرائيل. بعد النجاح الصارخ في غزة فإننا سنتبنى هذا النموذج الناجح في لبنان أيضا: حرب كبيرة ونصر مطلق. كم مرة قلنا "نحن لم نتعلم أي شيء ولم ننس أي شيء". لكن هذه الأقوال المعطوبة لم تتطرق أبدا إلى مثل هذه الفترة القصيرة.إن الدروس من الحروب دائما يتم نسيانها في وقت ما، لكن أن ننسى الدرس من الحرب في غزة حتى قبل انتهائها، فقط من أجل تكرار نفس الخطأ في مكان آخر؟ غباء إسرائيل تمت إهانته، حتى الوقاحة وكأن النصر أصبح في جيبنا.يجب علينا القول وعلى الفور: مثل سابقتها في غزة فإن الحرب التي ستبدأ في الشمال ستكون حربا اختيارية. إذ لم يكن يجب على إسرائيل غزو غزة بكل قواتها فقط للقتل والتدمير والعقاب، وبالأساس إرضاء غريزة الانتقام، حرب اختيارية واضحة، عندها فان الحرب في لبنان ستكون أم المعارك الزائدة لإسرائيل."سلامة الجليل 3" التي على وشك الاندلاع سيتم عرضها بالطبع مثل سابقاتها، سلامة الجليل 1 وسلامة الجليل 2، كحرب فرضت علينا. ما الذي يمكن فعله عندما يكون الجليل مهملا ومحروقا؟ هل يجب علينا الصمت لهم؟ حني الرؤوس؟ النقاش حول الحرب في الشمال هو نقاش أحادي الجانب، لا أحد يعرض أي خيار، ويوجد خيار. السؤال الوحيد هو مسألة التوقيت. يجب أن ننقذ الشمال من عقاب حزب الله، وهذا يمكن تحقيقه فقط بواسطة الحرب، مثلما في قطاع غزة.الجيش الإسرائيلي سيقوم بالغزو مرة أخرى والاحتلال، وسيقتل ويُقتل، والجبهة الداخلية في إسرائيل سيتم ضربها بشكل غير مسبوق، وكما يبدو الجيش ايضا. الكلمة الفظيعة "القوة الزائدة" تم نسخها شمالا، القوة الزائدة للحرب. رئيس الأركان أعلن في السابق بأننا وصلنا الى النقطة التي يجب علينا فيها اتخاذ قرار. وقد قصد القرار الوحيد الذي يعرفه وهو حرب أخرى. لا يوجد لدينا خيار. بالتأكيد يوجد خيار.مع كل الضجة والنيران ومعاناة سكان الشمال نسيت وأُنسيت الذريعة التي بسببها يهاجم حزب الله: الحرب في غزة. الآن أمامنا خياران. الأول هو الذي نتوجه اليه وهو تكرار فشل غزة الذريع، حتى مشارف بيروت. الثاني هو أفضل بكثير، وقف الحرب في غزة. سلامة الجليل يتم تحقيقها فقط بهذه الطريقة. الاتفاق دائما يضمن أكثر من حرب اخرى، التي يمكن أن تكون اكثر حروب إسرائيل فظاعة.لا يتم التصديق بأي هدوء تنزلق إسرائيل الى اكثر الحروب فظاعة بدون نقاش عام أو معارضة وحتى بدون عرض بديل: اتفاق لوقف اطلاق النار مع حماس. اللافتة لم تتم كتابتها بعد: لا للحرب في الشمال. ايضا لم تخرج أي مظاهرة ضد الحرب في لبنان. حزب الله اعلن بأن وقف الحرب في غزة سيؤدي الى وقف الحرب في الشمال. وكلمة حزب الله هي كلمة قاطعة أكثر من كلمة بنيامين نتنياهو.حزب الله لن تتم تصفيته ولن ينسحب الى ما وراء جبال الشوف. ولكن ما الذي ستحققه الحرب باستثناء الضحايا. كل ما سيتحقق من الحرب في الشمال هو المزيد من السفك المخيف للدماء، الذي بعده سيتم التوقيع على اتفاق، والذي يمكن تحقيقه بدون حرب. حزب الله لا يمكنه الاستمرار إذا صمتت غزة، وغزة ستصمت فقط من خلال الاتفاق. إسرائيل ستشن حربا شاملة في الشمال عندما تكون في الأوج: من مكانة دولية في الحضيض غير مسبوقة، والجيش الإسرائيلي مضروب بسبب الاخفاقات في غزة. من الجدير التذكير بأن الاهداف العلنية (وليس الحقيقية) لإسرائيل في غزة لم تتحقق. واكثر من ذلك، في الحرب في غزة من البداية وحتى النهاية البعيدة، إسرائيل قد تخسر. اذا نجح هذا بشكل جيد أمام حماس فهو بالتأكيد سيخدمنا أكثر أمام الأخ الأكبر والأكثر تسلحا منها، حزب الله، سنضرب ونُضرب، وبعد ذلك سنجلس على الطاولة.لا يمكن الصمت على ما يحدث في الشمال. إسرائيل مدينة لمواطنيها بتقديم حل لضائقتهم، التي لم يتم قول ما يكفي عنها. حل ضائقتهم يوجد في غزة، فقط في غزة. أو فيما يتم قوله في مكتب رئيس الحكومة في القدس.