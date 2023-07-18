بعث أو خراب

إسرائيل هيوم

اضافة اعلان

بقلم: زئيف جابوتنسكي 18/7/2023في الكونغرس الصهيوني الـ 17 تقدم بمشروع قرار للقول أن أهداف الصهيونية هي: 1. اقامة دولة عبرية، 2. لغتها عبرية، 3. يحميها جيش عبري، 4. في بلاد اسرائيل. رد اقتراحه من ائتلاف بين كتلة العمال بقيادة بن غوريون وكتلتي الصهاينة العموميين ب. وهمزراحي، اللتين غيرتا مواقفهما في صالح الاقتراح في اعقاب برقية جاءت من قيادة "الهاغناة" حذرت من ان مثل هذا القرار من شأنه أن يؤدي الى استئناف الاضطرابات في بلاد اسرائيل. ونفى الموقعون على البرقية أن يكونوا وقعوا عليها أو علموا بارسالها.رغم ذلك، بعد نحو 17 سنة من ذلك، وبعد 8 سنوات من وفاة رئيس بيتار، نفذ المعارض الرئيس للاقتراح الذي رفض كل النقاط الاربع التي رفضت، واحدة واحدة، وأقام دولة اسرائيل مع خلل اساسي واحد، نتيجته الانقسام اليوم. رغم أنه في وثيقة الاستقلال كتب ان مجلسا تأسيسيا سيقرر دستورا للدولة الجديدة، ليس للدولة دستور حتى اليوم.بذرة الاضطراب التي تقع على رؤوسنا اليوم زرعها د. زيرح فرهافتيغ من الجبهة الدينية، الذي ترأس لجنة الدستور في مجلس الشعب التي كانت مهمتها اعداد صيغة الدستور المسقبلي. وعندما اقتربت الانتخابات للمجلس التأسيسي ثار في لجنة الدستور خلاف حول مجرد وضع دستور. فقد ادعى معظم اعضاء اللجنة بان الجمعية التأسيسية يجب ان تضع دستورا، كما قيل في وثيقة الاستقلال بينما الاقلية (مباي والجبهة الدينية) اقترحت عدم الزام المجلس التأسيسي بوضع دستور. اخضعت الاقلية الاغلبية لارادتها.في الجلسة الرابعة للمجلس التأسيسي في 16 شباط 1949، كان احد البنود التي طرحت للتصويت واقرت بالقراءة الثانية والثالثة مصوغ على النحو التالي: الجمعية التأسيسية تسمى "الكنيست الاولى". وهكذا كفت الجمعية التأسيسية عن الوجود في اليوم الثاني من عملها ولم يكن هناك من يعنى بوضع دستور، حتى اليوم.رغم محاولات الرأس اليهودي لان يخترع لنا ابتكارات، في شكل تعريف لقوانين اساس بذريعة أنها ستشكل اعدادا للدستور في المستقبل لكن بدون تاريخ نهائي، ليس لدولة اسرائيل دستور أو قواعد لعب محددة حتى يومنا هذا. وعليه فقد وصلنا الى وضعنا اليوم الذي تبددت فيه "تفاهمات" ايام اقامة الدولة والمنظومة السلطوية تهدد بالتفكك.يوضح فشل المحادثات في مقر الرئيس بان الالتواءات لن تهدأ بواسطة حل وسط، لان كل طرف يشك بالاخر في أنه يستغل الوضع الذي لا يكون فيه لنا دستور ولا قواعد لعب محددة وسينفذ خطوات تعرض للخطر نمط حياتنا. التخوف من خطوات الطرف الاخر متماثل تماما بالنسبة للطرفين.الطريق الوحيد للخروج المرتب من الوضع الحالي هو انتخاب مجلس تأسيسي ثان لا يكون خاضعا للكنيست، للرئيس، للحكومة، للمحكمة العليا أو لجهاز القضاء ويعمل بالتوازي معهم. هذا سيكون مجلسا مخولا من الشعب لان يؤدي دورا وحيدا من فوق رؤساء السلطات المتناكفين: وضع دستور لدولة اسرائيل. هذه مصلحة الطرفين.كما لا ينبغي أن ينتخب للمجلس اي ممن تولوا أحد المناصب التالية في الثلاثين سنة الاخيرة: رئيس الدولة، سياسيون تولوا مناصب كمنتخبي الجمهور، من تولوا منصبا يرتبط باجهزة القضاء، النيابة العامة والاستشارة القانونية للوزارات الحكومية ومقر الرئيس، اناس عملوا كمجموعات ضغط او ادينوا بالجنائي (بدون تقادم). يحتمل أن تكون ايضا جماعات افلتت من القائمة هدفها ابعاد قدر الامكان مداولات المجلس التأسيسي عن الصراع الذي يقسم الشعب في هذه اللحظة، ويعرض المجلس لسيطرة معادية.فقط لمجلس تأسيسي شفاف ونظيف قدر الامكان يوجد احتمال لان يحظى بثقة جماهير غفيرة، مما يتيح له أن يقيم مبنى نظام وطبيعة سليمين لدولة اسرائيل، مبنى من مؤسسات الحكم، قواعد الفصل اللازمة بين السلطات، بما في ذلك الكوابح والتوازنات، ومنظومات وطنية لازمة تخدم مواطني الدولة لعقود عديدة.سيكون هذا هو الاكمال اللازم لتحقيق رؤيا وحلم حياة جدي.