بعد الهدم والقتل جاء الجوع للغزيين

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هآرتسجاكي خوري21/12/2023إذا كانت الصور التي خرجت من القطاع ركزت في بداية الحرب على القتلى، بالأساس الأطفال، وعلى الدمار الكبير الذي تسببت به عمليات القصف الكثيفة، فإنه في الأسابيع الأخيرة ظهرت صور تدل على أزمة غير مسبوقة في أي جولة قتال سابقة في القطاع، وربما حتى لم يشاهد مثلها في أي يوم. صور الأطفال الذين يحملون الطناجر الفارغة ويتدفقون نحو مراكز المساعدات أو يقفون في الطابور للحصول على صحن حمص أو صحن فول، تحولت مؤخرا الى منظر شائع أكثر. سكان القطاع يمكنهم فقط الأمل بأن يغير مشهد الأطفال الجائعين نظرة العالم اليهم، لأنه يبدو أن التدمير في القطاع وعدد القتلى الذي يقترب من الـ20 ألف شخص، لم يعد يؤثر فيه.أحد الأطفال الجائعين تحدث عن المعاناة في فيلم فيديو نشر في الانترنت: "أنا أكتفي برغيف أو نصف رغيف طوال اليوم"، قال محمد الخالدي، الذي انتقل مع عائلته من شمال القطاع الى الجنوب. "في المساء أقول لأمي أنا جائع. وهي تقول لي بأنه ليس لدينا طعام. هكذا نحن نواجه الأمر يوما بعد آخر".منظمات دولية أيضا تحدثت عن الجوع الشديد في القطاع. حسب الإدارة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن حوالي نصف سكان القطاع يوجدون في حالة جوع شديد أو شديد جدا، وأن 90 % منهم يقضون أحيانا بضعة أيام بدون طعام. في هذه المنظمة أكدوا أنه منذ بداية الحرب دخل الى القطاع فقط حوالي 10 % من الغذاء المطلوب لـ2.2 مليون شخص.في اليونسيف، حذروا من تداعيات الأزمة الإنسانية في القطاع، وأشاروا الى أن الأطفال المهجرين الذين وصلوا مؤخرا الى جنوب القطاع لا يحصلون على كمية المياه المطلوبة للحفاظ على صحتهم. وحسب المنظمة، فإن الأطفال المهجرين يحصلون على 1.5-2 لتر من المياه كل يوم، رغم أن الحاجة في اليوم في حالة الطوارئ تصل إلى 11 لترا كل يوم للشرب والطبخ والغسيل والاستحمام لكل طفل. أيضا قالوا في اليونسيف إن الحصول على مياه صالحة للشرب تحول الى موضوع حياة أو موت، وإن الكثير من الأطفال المهجرين يوجدون في خطر على حياتهم بسبب نقص الغذاء وتفشي الأمراض في القطاع.كثيرون في القطاع يكتفون بأكلات أو شوربة ترتكز الى ما يوجد لديهم، مثل شوربة من البصل والماء فقط. والمحظوظون يمكن أن يحصلوا على نصف كيلوغرام أو كيلوغرام من العدس. في القطاع تزداد أيضا ظاهرة أعداد الوجبات من النباتات والخضراوات التي يمكن العثور عليها في المناطق المفتوحة أو في الحدائق التي لم يتم قصفها بعد من قبل الجيش الاسرائيلي، وليس من المنتجات الزراعة. في مراكز الايواء أيضا، يرتجلون طرق للخبز لأن الأغلبية الساحقة من المخابز مغلقة في ظل غياب الغاز أو الكهرباء.في عدد من مراكز الإيواء، تتم مشاهدة أشخاص يقفون حول موقد وهم يحملون الطناجر ويقومون بغلي المياه غير الصالحة للشرب. فتاة من مدينة غزة، التي انتقلت للعيش في رفح، اعترفت في محادثة مع "هآرتس" بأنها اضطرت الى أن تطعم أولادها أطعمة انتهت صلاحيتها. "ربما يعانون من الإسهال، لكن على الأقل لديهم ما يأكلونه"، قالت.وقد قال مواطنون من القطاع ومنظمات دولية، إنه حتى لو كانت هناك مواد أساسية في الأسواق القليلة التي ما تزال في وسط القطاع أو في الجنوب، إلا أنه لا توجد لدى السكان الأموال الكافية لشراء الطحين أو الفواكه والخضراوات بسبب ارتفاع الأسعار بشكل خيالي، الذي يقدر بعشرات النسب المئوية. إضافة الى ذلك، فإن معظم سكان القطاع، ليس فقط اللاجئين، يضطرون الى الاعتماد منذ بداية الحرب على المساعدات الدولية، سواء من الاونروا أو من مؤسسات دولية أخرى.أحمد، أحد سكان حي الرمال في مدينة غزة والذي انتقل مع عائلته الى خانيونس والآن يعيش في خيمة في رفح، قال: "نحن رجعنا عشرات السنين الى الوراء. نقوم ببناء فرن من الصلصال ونشعل النار وبعد ذلك نقوم بخبز ما يتوفر لدينا". حسب قوله، هو لم يشاهد مثل هذه الأمور في العمليات السابقة في القطاع. "هذه نكبة مزدوجة ومضاعفة بالنسبة لنا -تهجير وتدمير بيوت وبنى تحتية ونقص كبير في المياه وفي الغذاء والدواء. الى من يمكننا التوجه، لا نعرف. أنت تشاهد والدين فقط يرفعان الأيدي ويدعوان لله، ربما سيساعدهما".