بعد ردود دولية غاضبة.. الشرطة تنسحب من الأقصى

هآرتس

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بقلم: نير حسون 12/3/2024مثلما في كل سنة، ثلاث طلقات رمزت أول من أمس الى بداية شهر رمضان في القدس. الرصاصات اطلقت بعد أن أكد مفتي القدس بأنه تمت رؤية هلال شهر رمضان في القدس، وأن شهر رمضان قد بدأ. المدفع يوجد في مقبرة صغيرة قرب البلدة القديمة ويعود لعائلة صندوقة، المسؤولة منذ العهد العثماني عن تبشير الصائمين بالطلقة المدوية في كل مساء عن انتهاء يوم الصوم، وعشية بداية الشهر يبشر بقدوم شهر رمضان بإطلاق ثلاث طلقات.من نسي المدفع أو من لم يتعود عليه انكمش خوفا بسبب صوت الانفجارات. بعد فترة قصيرة بدأ الجمهور يتدفق نحو المسجد الاقصى لأداء صلاة التراويح الاولى. الوضع على بوابات الحرم لم يبشر بالخير. فرجال الشرطة قاموا بمنع مئات الشباب من الدخول الى الحرم. الشباب خائبو الأمل أحاطوا الحرم وحاولوا الدخول في كل الابواب، على الاغلب لم ينجحوا. في بعض الحالات كان هناك ضغط على حواجز الشرطة ورجال الشرطة استخدموا الهراوات من اجل تفريق الجمهور. الفيلم الذي نشر على باب القطانين الذي ظهر فيه رجال الشرطة وهم يضربون بالهراوات المصلين، بما في ذلك نساء، أثار ردود فعل غاضبة في ارجاء العالم.هذا بدا كخطأ هدّام من قبل اسرائيل. فمثل هذه الافلام بالضبط هي التي افادت حماس، التي منذ 7 تشرين الاول تسعى الى تحويل الحرب في غزة الى "طوفان الاقصى" الذي سيجرف الضفة الغربية والقدس والدول المجاورة.يبدو أن لا أحد في شرطة القدس أو فوقها أدرك عظم الخطر. مساء أمس كانت الصورة مختلفة كليا. رجال الشرطة تراجعوا. في معظم البوابات سمحوا للجمهور بالدخول من اجل الصلاة بدون قيود. بين حين وآخر تم ابعاد شباب أو طلب منهم ترك بطاقات الهوية من اجل الدخول. ولكنهم كانوا اقلية صغيرة. آلاف كثيرة، عائلات، كبار سن، شباب، اولاد ونساء، دخلوا الى الحرم.في الاوقاف الاسلامية قدروا بأنه دخل الى الحرم أمس 35 ألف شخص. وفي الشرطة قدروا أن 16 ألف شخص أو اكثر بقليل دخلوا الى الحرم. مهما كان العدد فهو اكبر بكثير مما كان في الصلوات في الايام الاولى من شهر رمضان في السنوات الماضية، على الاغلب عدد المصلين يزداد كلما مرت ايام الشهر. لذلك فان هذا العدد يتم احصاؤه في نهاية الشهر وليس في بدايته. الحضور الكبير يدل حسب مصدر في الاوقاف على رغبة المسلمين في "اظهار للشرطة بأنهم لا يتنازلون عن المسجد الاقصى".إن مرونة الشرطة تم التوصل اليها ايضا بفضل الحوار بين جهات محلية في البلدة القديمة وبين الشرطة، وفي الاوقاف الاسلامية وعدوا بأن يعملوا كل ما في استطاعتهم لمنع اطلاق الشعارات الوطنية والاخلال بالنظام في الحرم. الصلاة مرت بهدوء، وبعد ذلك تجمع الآلاف في منطقة باب العامود. ايضا هناك ظهر أن الشرطة فضلت الابتعاد، خلافا لسنوات سابقة هي لم تعزز تواجدها في الساحة. الفلسطينيون ايضا كانوا حذرين اكثر. حتى الساعة التاسعة لم تسمع أي شعارات وطنية أو اناشيد مؤيدة لحماس مثلما كانت الحال في السنوات السابقة.هناك اشارات مشجعة بمناسبة شهر رمضان جاءت من الادارة المدنية. فمساء أمس نشرت الادارة المدنية تعليمات فيما يتعلق بامكانية الدخول من الضفة الغربية لأداء صلاة يوم الجمعة في الحرم. فقط قبل اسبوعين كانوا ما يزالون يتناقشون في الكابنت اذا كانوا سيسمحون بدخول عرب اسرائيل بدون قيود، وفي الفترة الاخيرة ناقشوا ادخال سكان الضفة الغربية. حسب التعليمات فانه سيسمح بدخول الرجال فوق جيل 55، والنساء فوق جيل 50، والاولاد حتى عمر العاشرة. في سنوات سابقة جاء في كل يوم جمعة عشرات آلاف المصلين من الضفة الغربية الى الحرم. وفي جهاز الامن تفاخروا بعملية احضار المصلين.رغم الهدوء النسبي واشارات التشجيع من قبل اسرائيل فان من يعرف ليالي رمضان في البلدة القديمة في القدس لا يمكنه عدم الشعور بأن هناك شيء ليس كالعادة في هذه السنة. فلا أحد علق الزينة والاضواء، لم تكن موسيقا، وعلى البسطات بيعت فقط السلع الاساسية وليس المأكولات الاحتفالية لشهر رمضان. "من لديه القوة للاحتفال"، قال احد سكان القدس. "في غزة انتهى يوم الصوم ولكنهم يستمرون في الصوم، من لديه شهية للأكل؟".