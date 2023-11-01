بعيني بايدن

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بقلم: ران أدليست 1/11/2023من يتبنى القضاء على حماس وتصفية قيادتها ومن لف لفهم (مثلي)، ملزم أيضا بأن يكون مع الواقع. فنحو شهر من القتال ونحن ما نزال نجلس على قرني المعضلة – مخطوفون ام تصفية قيادة حماس وشبكة الانفاق – وهما يغزان. بالتوازي فإن مدى الامتصاص لدى العالم لهضم المشاهد في غزة آخذ في النفاد. والمعنى هو ان كل تحرك الجيش في القطاع على خلفية جزء الخراب، الجوع، الموتى الفلسطينيين وبخاصة الأطفال – تصبح سهما مرتدا يمس سواء بالقضية الكبرى لمجرد وجودنا في المنطقة، أم بقدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق تصفية شبكات حماس ورجالها أم بتعريض اليهود والإسرائيليين للخطر في كل العالم.في هذه الأيام لا يوجد حاكم في إسرائيل باستثناء بايدن. كينغ بيبي تبدد الى مطارح غريبة الاطوار وشكسبيرية في الفقاعة العائلية ومن هنا فصاعدا يستوجب الوضع تقليص الخسائر. هذا زمن بايدن ومخطط انقاذ إسرائيل من نفسها. يفرض بايدن علينا مخططه لأن الصور والتقارير من غزة ستصم بالعار البيت الأبيض أيضا. مع حلول انتخابات 2024 يكون متعلقا بالتقدميين في حزبه ولغرض تثبيت المدماك الشرق اوسطي فانه يحتاج الى الدول العربية. ولغرض المدماك الاستراتيجي في اوروبا حيال روسيا يحتاج دول الناتو التي بدأت أشواك القتال في غزة تحك جلدها. هكذا بحيث أن بايدن لا يمكنه أن يسمح لنفسه بتأييد خطوات تمس بالمصلحة الاميركية.يدير الاميركيون خطوات الجيش الإسرائيلي بتوافق تام مع القيادة العسكرية. لقد جلس بلينكن قبل نحو أسبوعين في مقر هيئة الأركان وصاغ مع رئيس الأركان وكابينت الحرب "مخطط بايدن" والذي هو اللائحة التي بموجبها يعمل الجيش الإسرائيلي. غير ان الواقع العالمي الدينامي يستوجب خطوات كاسحة، ليست المنظومة السياسية، مع بيبي وبدونه، ناضجة لتنفيذها. فمثلا تبادل كل المخطوفين مقابل كل السجناء. يقول الناطق العسكري إن المنشورات عن استعداد حماس لتبادل اسرى هي ارهاب نفسي. ما يقوله هو لا يهم. يهم ما يقوله الاميركيون إذ إن لهم الكلمة الأخيرة. ما يلوح في الأفق، على أفضل رأيي غير المعتبر هو تجميد مؤقت للخطوة العسكرية في ظل السيطرة على الأرض التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي اليوم وانتظار تبادل الاسرى في ظل فتح بوابات غزة ببادرات إنسانية طيبة.في الجيش الإسرائيلي يقولون ان "الاقتحام البري هو عملية من نوع لم نشهدها والمخطوفون في الأولوية العليا". فمن تخدعون؟ العملية تستهدف أساسا تحرير الرفاص الذي بدأ يفقد من تحفزه في مناطق الاحتشاد. هذه حاجة حقيقية وصحيحة علميا إذا كانوا يريدون الحفاظ على الروح القتالية. وما يزال المنطق يقول إن العملية وحدها بالذات تعرض المخطوفين للخطر. فحين يترافق الجهد لتحرير المخطوفين بالجهد لقتل الخاطفين فالحديث يدور عن نظام هنيبال. ليتني أكون مخطئا ويكون ممكنا تنفيذ هذا وذاك دون خلط الدم بالدم، وبالتأكد بأسرع من "الأشهر الكثيرة" التي هي أم أقوال الهراء وأب المصيبة التي على الطريق. بزعم غالنت فانه "كلما اشتد الضغط العسكري وشدة النار، وضربنا حماس بشدة اكبر – هكذا يزداد الاحتمال لحمل المنظمة الى وضع توافق فيه على الوصول الى حلول تسمح لنا بالوصول الى اعزائكم، اعزائنا واحبتنا". ربما. وربما لا.ان الرافعة الإسرائيلية الداخلية لتنفيذ مخطط بايدن هو قيادة العائلات المستقلة التي لا تعمل مع عملاء سارة نتنياهو. والالية هي عزل نتنياهو في الكريا، خارج عش التآمر في العائلة وفي المكتب وانتزاع إذن خطي منه لقرار الكابينت. فرحة الفقراء في هذه الأيام الرهيبة: يأكل الجيفة ويطرد من المدينة على حد سواء.