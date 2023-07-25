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بقلم: أفرايم غانور 25/7/2023"بدأ هذا كانفجار مفاجئ للبركان حرق اللباب المتدفق الذي اندفع من قلبه ودمر كل ما كان في طريقه غير تارك وراءه أي قطعة طيبة" – بهذه الكلمات ربما ستخلد الثورة النظامية لهذه الحكومة في سجل التاريخ. هذا أيضا كان الإحساس الذي رافق في الأيام الأخيرة قسما هاما من شعب إسرائيل. لا شك أن هذه أياما تاريخية ودراماتيكية ستترك أثرها في تاريخ شعبنا، وبعدها دولة إسرائيل لن تكون الدولة الفاخرة إياها التي كانت هنا.مثلما هو الشرخ السوري – الافريقي الذي أصاب المنطقة غير بشكل جوهري وجه بلاد إسرائيل والمنطقة قبل ملايين السنين، هكذا ستتغير الدولة وهكذا أيضا سيتغير الجيش الإسرائيلي الذي كان حتى هذه الأيام جيش الشعب. الركض المجنون غير المفهوم لهذه الحكومة نحو تشريع قوانين الانقلاب دون اجراء بحث تمهيدي، دون التشاور مع الخبراء، دون اعداد الشعب، دون فحص الاثار – كان فيه ما يوقظ نظريات المؤامرة خشية أن يكون هنا تدخل اجنبي من جهات اجنبية توجد لها مصلحة لتصفية المشروع الصهيوني الفاخر وربما الوصول الى خراب البيت الثالث؟ ليس هكذا تدار حكومات مع جدول اعمال وطني، مع مسؤولية وطنية.عندما نرى السلوك المغرور لوزير العدل يريف لفين، الى جانب سلوك رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء سمحا روتمان – فان هذا بالتأكيد يضيف الى الإحساس بان ليس هكذا تجري ثورة تسعى لتحسين حياة المواطنين وخلق ديمقراطية اكثر صحة هنا. سكرة القوة لهذه الحكومة افقدتها صوابها ودفعتها لان تفكر بانه مع مقاعدها الـ 64 يمكنها أن تفعل هنا كل ما يروق لها. هذه الحقيقة أجبرت طيارين، مقاتلين، من افضل الأبناء المتطوعين لهذه الدولة في صفوف قوات الاحتياط – ان يقولوا كلمتهم: "نحن لسنا مستعدين لان نضحي بارواحنا من أجل دولة غير ديمقراطية". لقد صدح صوتهم جيدا وأوضح لكل من حاول جعلهم "رافضين"، "خونة" وما شابه – بان الرفض هو في الجانب الاخر وهذه اتهامات مردودة على أصحابها.لقد عكست نهاية الأسبوع الماضي كيف أنه في داخل الظلام والقلق اللذين نجحت هذه الحكومة في أن تخلقهما في النصف سنة الأخيرة، توجد أيضا قوى نور وقوة لم نشهد لها مثل: إعصار عشرات الاف الناس – نساء، شيوخ وأطفال – ممن ساروا الى القدس على مدى ثلاثة أيام وبثوا في شعب إسرائيل الكثير من التفاؤل. مع كل الاحترام لطيارينا الرائعين، لمقاتلينا الشجعان ويوجد بالطبع الكثير من الاحترام والتقدير، فان المسيرة الأكبر والأكثر ابهارا في تاريخ شعب إسرائيل الى القدس هي التي أثبتت بانه لا توجد قوة في العالم يمكنها أن تأخذ من شعب إسرائيل الحرية والديمقراطية.لقد أثبتت هذه المسيرة بشكل واضح بأن أغلبية الشعب في إسرائيل يعارض الانقلاب وهذه الأغلبية تتشكل من كل شرائح الشعب: متدينين، علمانيين، يساريين، يمينيين، هذا الانقلاب لا يمكنه أن يتحقق، بالتأكيد ليس حسب سجل القوانين الذي أعده وزير العدل لفين.