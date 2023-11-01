الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بن غفير يطالب بإبعاد فلسطينيي غزة إلى اسكتلندا

تصريحات بن غفير جاءت على هامش سقوط صاروخ على مستوطنة أشدود
تصريحات بن غفير جاءت على هامش سقوط صاروخ على مستوطنة أشدود
طالب وزير إسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو، ‏يوم أمس الأربعاء، بإبعاد أو توطين فلسطينيي قطاع غزة في اسكتلندا.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء أمس، عن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، مطالبته بنيامين نتنياهو، بإبعاد المواطنين الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة إلى اسكتلندا، بزعم أن رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف، قد أعلن استعداد اسكتلندا لتوفير اللجوء الإنساني للاجئين من غزة وتزويدهم بالمساعدة الطبية اللازمة.اضافة اعلان

وأفادت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن تصريحات بن غفير جاءت على هامش سقوط صاروخ على مستوطنة أشدود، شمال قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، مشددا على أنه لا يمكن لإسرائيل السماح بدخول مساعدات إنسانية أو إغاثية إلى غزة إلا بعد الإفراج عن المختطفين والرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ويشار إلى أنه في السابع عشر من الشهر المنصرم، أعلن حمزة يوسف، رئيس الوزراء الاسكتلندي، استعداد بلاده إجلاء المدنيين الجرحى من قطاع غزة، وتوفير مستشفياتها لتقديم الرعاية الطبية للضحايا، بل وإنشاء خطة إعادة توطين اللاجئين لسكان غزة. -سبوتنيك


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس -(الغد)

لا لاضطهاد العرب

منذ15 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

واجبنا أن نعرض على حماس "الكل مقابل الكل"

منذ15 ساعة
إسرائيل هيوم

عمق الأراضي الحماسية

منذ15 ساعة
مقدسيون يتعرضون لتنكيل مضاعف منذ اجتياح "حماس" غلاف غزة-(وكالات)

فلسطينيون من القدس يتعرضون لضرب شديد

منذ15 ساعة
هآرتس -(الغد)

أسقطوا نتنياهو

30 تشرين الأول 2023
إسرائيل هيوم

الصحوة والسعي إلى السلام

30 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

لماذا لا يسمع العالم؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الطعن بالموقف الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

من البصرة وبغداد إلى غزة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

الجبهة الداخلية بخير

سائد كراجة |اليوم

التحوط الاقتصادي ضرورة ملحة

رعد التل |اليوم

الحسابات المرحلية للربح والخسارة في "طوفان الأقصى"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ15 ساعة
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات | منذ15 ساعة
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
 