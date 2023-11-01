بن غفير يطالب بإبعاد فلسطينيي غزة إلى اسكتلندا

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ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء أمس، عن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، مطالبته بنيامين نتنياهو، بإبعاد المواطنين الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة إلى اسكتلندا، بزعم أن رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف، قد أعلن استعداد اسكتلندا لتوفير اللجوء الإنساني للاجئين من غزة وتزويدهم بالمساعدة الطبية اللازمة.وأفادت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن تصريحات بن غفير جاءت على هامش سقوط صاروخ على مستوطنة أشدود، شمال قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، مشددا على أنه لا يمكن لإسرائيل السماح بدخول مساعدات إنسانية أو إغاثية إلى غزة إلا بعد الإفراج عن المختطفين والرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.ويشار إلى أنه في السابع عشر من الشهر المنصرم، أعلن حمزة يوسف، رئيس الوزراء الاسكتلندي، استعداد بلاده إجلاء المدنيين الجرحى من قطاع غزة، وتوفير مستشفياتها لتقديم الرعاية الطبية للضحايا، بل وإنشاء خطة إعادة توطين اللاجئين لسكان غزة. -سبوتنيك