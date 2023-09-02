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بن غفير يعتزم تقييد زيارة الأسرىالفلسطينيين

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
يديعوت أحرونوت
يوسي يهوشع  1/9/2023


أصدر وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أمرا لمصلحة السجون يقضي بتقييد زيارات عائلات السجناء الأمنيين من المناطق لمرة في الشهرين بدلا من المرة في الشهر. هذا ما علمت به "يديعوت احرونوت".اضافة اعلان
يفترض بالأمر ان ينفذ ابتداء من يوم غد الأحد، ويدور الحديث عن نحو 1600 سجين من أصل نحو 5000 سجين أمني يستحقون زيارة العائلات من الضفة. وحسب مصادر في جهاز الأمن، فقد فعل بن غفير ذلك دون أن يجري تنسيقا مرتبا مع محافل الأمن وفي ظل اعتراض مأمورة السجون كيتي بيري التي حذرته من الآثار. في مصلحة السجون يرون في أمر الوزير "انزالا" غير مسؤول ويطالبون بإجراء بحث في الكابينت على كل تغيير في الشروط الاعتقالية للسجناء الأمنيين الذين هم كما هو معروف ذوو مكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني ويعتبرون مسألة متفجرة وحساسة.
منظمة الصليب الأحمر التي تنسق موضوع الزيارات الشهرية أعربت عن اعتراف قاطع بل وهددت بالتوجه إلى هيئات قضائية دولية اذا ما مست الشروط الاعتقالية للسجناء الأمنيين، بحيث اننا نشهد تسخينا إضافيا في الساحة السياسية من جهة بن غفير – وذلك بعد أن جر الأسبوع الماضي تنديدات من كل العالم في اعقاب التصريحات التي اطلقها عن حق حركة المواطنين اليهود في طرق المناطق الذي يفوق حق الفلسطينيين. ينضم هذا القرار إلى خطوة أخرى من طرف واحد اعلن عنها بن غفير هذا الأسبوع وهي الغاء آلية الافراج الإداري للسجناء الأمنيين بسبب الاكتظاظ في منشآت الحبس في مصلحة السجون. وقد أثار القرار عليه انتقادا من جانب رئيس الشباك الذي ادعى بالمس بجهود الجهاز لإحباط المقاومة.
"سيشعل الميدان ويعرض حياة الانسان للخطر بهدف تحقيق شرعية جماهيرية"، قال مسؤول كبير في المنظومة. كما أنه لا يستبعد سيناريو تصعيد في أوساط السجناء الأمنيين في شكل اضطرابات في السجون، اعتداءات على الطاقم والاعلان عن اضراب شامل عن الطعام للسجناء – من شأنه أن يثقل على المستشفيات في إسرائيل وقد يؤدي الى شلها.
في حديث مع "يديعوت احرونوت" اكد الوزير بن غفير بانه رغم بانه أمر بتنفيذ تعليماته الا أنها لم تنفذ وفي مصلحة السجون خرجوا عنه في السنوات الأخيرة. وفي حديثه قال"هذه سياستي، في هذا الاطار أنا انتخبت، وانا سأنفذ"، قال، وكل قرار لي من شأنه أن يغيظ السجناء سأتخذه".
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