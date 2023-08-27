بوتين في موقع ستالين

يديعوت أحرونوت

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سيفر بلوتسكر 27/8/2023في الأول من كانون الأول 1934 قتل بالنار السكرتير الأول للحزب الشيوعي السوفيتي في ليننغراد، سيرجيه كيروف، زعيم شعبي لا مثيل له وانتصر على ستالين في انتخابات سرية في مؤتمر الحزب في تلك السنة – انتخابات زيفت نتائجها على الفور لأجل ضمان سيطرة ستالين المطلقة.مطلق النار، رجل عديم الأهمية، عمل على نحو شبه مؤكد بتكليف من رئيس ن.ك.و.د الشرطة السرية في تلك الأيام، اليهودي كنريخ يغودا. القتل المستدعى للخصم السياسي القوي، الذي لم يكن ليبراليا وديمقراطيا، وفر لستالين الذريعة للشروع في حملة التصفيات، التطهيرات والمحاكمات الاستعراضية حتى 1939. هكذا صفي بأمر منه كل من عرف شيئا ما عن قتل كيروف، بمن فيهم يغودا نفسه، زوجته وأقرباء عائلته. كما صفي تقريبا كل مندوبي المؤتمر الذي رفض انتخاب ستالين كزعيم، كل أعضاء اللجنة المركزية للحزب ومعهم على الأقل ثلاثة ونصف مليون من سكان الاتحاد السوفيتي الذين اشتبه ستالين بولائهم أو رغب في تصفيتهم كخطوة ردعية. إضافة الى ذلك، اميت بالجوع الفظيع ملايين القرويين الاوكرانيين كجزء من الحملة الوحشية لفرض الزراعة التعاونية. كما ان القيادة العسكرية للاتحاد السوفيتي عانت من اعدامات ونفي الى معسكرات عمل (الجولاج)، مما يشرح ضعف الاتحاد السوفيتي حين اضطرت لان تتصدى للهجوم الألماني النازي في صيف 1941.إن الامر الذي صدر أول من أمس من الكرملين لتصفية قيادة مجموعة فاغنر سيئة الصيت والسمعة حين كانت في رحلة طيران داخلية من موسكو الى سانت بطرسبورغ كفيل بان يكون نقطة انطلاق لحملة مشابهة من التصفيات الواسعة في ارجاء روسيا. هذا لا يعني أن مثل هذه التصفيات لم تكن موجودة حتى الان. العكس هو الصحيح: فقد اكثر الكرملين من اعمال القتل والتقتيل، دون حتى أن يجتهد لتشويش الآثار. من غزو أوكرانيا وحتى هذا الأسبوع، قرابة 20 رجل مال، مدير شركة، رئيس اتحاد وأعضاء محترمين في النخبة الروسية – أناس مستقلين، أي خطيرين في نظر الحكام في الكرملين – "توفوا" في ظروف غامضة. سمموا، أصيبوا بالنار، شنقوا، القي بهم من الاسطح والنوافذ وغيرها من الإماتات المتنوعة.لكن كل هذه كانت اعدامات موضعية، خاصة. بالمقابل، فان تصفية قادة مجموعة فاغنر، التي تتشكل من مرتزقة قاتلوا، قتلوا وقتلوا بتكليف غير رسمي من الدولة الروسية، في أوكرانيا أيضا، كفيلة بان تشهد على بداية موجة إرهاب داخلي مكثف بتوجيه من الكرملين. بدون محاكمات استعراضية واعترافات بالذنب صدرت في عهد ستالين من المحكومين بالموت في تعذيب شديد.المؤرخة آن ابلباوم، التي ترجم كتاباها "جولاج" و "الستار الحديدي" الى العبرية كتبت في تعقيب اولي على الحدث: "الان انتقل عنف الكرملين من محيط الإمبراطورية الروسية الى قلبها... بعد (تصفية) بريغوجين يحتاج بوتين اكثر فأكثر الى عنف تخميني، الى نوع من التصفيات الاستعراضية". بالضبط مثلما كان يحتاج ستالين لحملاته للتطهير ومثلما كان يحتاج قياصرة الإمبراطورية الروسية على أجيالها. سيكون كافيا القول من الزعيم ومنفذي أوامره لاجل دس مادة متفجرة في مركز ارشاد او لاطلاق صاروخ الى مركز تجاري وسكني لمسؤولين كبار. من الان الجميع على بؤرة الاستهداف، ومعا. وذلك بعد أن يأمر واحد باجتياح أوكرانيا بعث بوتين الى حتفهم ما لا يقل عن 100 الف جندي – وعشرات الالاف غيرهم على الطريق.وبعد كل شيء، بوتين إياه، الذي مثل ستالين بعد تصفية كيروف يبعث بتعازيه لعائلة المصفى ويبدأ في "التحقيق في الملابسات"، القى الأسبوع الماضي خطابه المناهض للغرب الثابت – في فيديو الى يوهانسبورغ – في مؤتمر مجموعة الدول الاقتصادية النامية (بريكس) التي تضم الى جانب الهند والبرازيل روسيا أيضا (دولة عدوانية تحت العقوبات)، الصين (في أزمة رهيبة) وجنوب افريقيا (التي تعاني من سلسلة أنظمة فاسدة). والآن انضمت الى المجموعة أيضا السعودية وإيران. برفقتهم قادة الكرملين سيشعرون جدا أنهم في البيت.