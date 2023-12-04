الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بيبي لا يستعد لحكم غزة

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

 

بقلم: آفي يسسخروف
لمرات لا تحصى في العقد الأخير حذرت السلطة الفلسطينية إسرائيل من إضعافها. والمرة تلو الأخرى رفعت الرسائل مرارا وتكرارا، لكنها حظيت بالتجاهل من الجانب الإسرائيلي الذي لم يخفِ سياسة حكومة نتنياهو: تعزيز قوة حماس وإضعاف السلطة. مصدر في السلطة قال في حديث معي: "إنه في كل لقاء رفيع المستوى تقريبا رفعت رسائل واضحة جدا لنتنياهو عن الخطر المحدق من هذه السياسة وأساسا بسبب الخطر على استقرار السلطة والتأييد الجماهيري المتزايد لحماس". اليوم يقول المصدر إياه: "إن خيار إعادة السلطة إلى غزة غير ذي صلة ضمن أمور أخرى بسبب الموقف الواضح والحازم من رئيس الوزراء".اضافة اعلان
وبالفعل، في خطابه الأخير أيضا في منتهى السبت الماضي، عاد نتنياهو واستبعد تماما إمكانية إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة. 
وذكرت هذه الأقوال بعض المحافل في جهاز الأمن الإسرائيلي بأن "المستوى السياسي غير معني بإعادة السلطة الى القطاع."، يقول المصدر. "لكنه غير معني أيضا بحكم عسكري إسرائيلي. إذن ما الحل؟ وكالة الغوث؟ الأمم المتحدة. ربما سويسرا؟ يجب أن نفهم. لا يوجد خيار دولي جدي. أحد لا يقف في الطابور ويريد أن يتلقى المسؤولية عن إدارة قطاع غزة. اذا لم تكن إسرائيل تخطط لأن تقبل على نفسها المسؤولية، فستضطر إلى أن تفهم بأن السلطة الفلسطينية هي الجهة التي يجب أخذها بالحسبان، لليوم التالي لحماس في غزة". أقوال نتنياهو وإن كانت تسمع قاطعة جدا لكن واضح أنها تستهدف أساسا منع انتقال الأصوات من الليكود إلى حزب بن غفير أو سموتريتش. يحتمل جدا أنه رغم التصريحات الحازمة جدا من جانب نتنياهو، سيضطر إلى أن يبتلع لاحقا ضفدعا كهذا أو غيره في سياق السلطة الفلسطينية.
بمعنى، ربما ليس بالضرورة عودة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس (أبو مازن) كما نتخيل، ربما في هذه اللحظة، لكن ربما عودة السلطة عبر جسم أو جهة أخرى تتماثل مع فتح.
أحد هذه الأجسام، التي يمكنها أن تشكل أساسا لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لحماس، هو اللجنة المدنية لغزة التي تتشكل عمليا من مجموعة موظفي السلطة الفلسطينية الذين يعالجون مسائل إنسانية ومدنية. ابتداء من مشاكل المياه وانتهاء بإصلاح البنى التحتية في الأيام العادية. هؤلاء أناس ما يزالون يتواجدون في غزة وما يزالون يتلقون الرواتب من السلطة. وكانوا على مدى سنين طويلة بمثابة ذراع وسيطة بين حماس وبين إسرائيل، في كل ما يتعلق بالأعمال المدنية على الأرض. يحتمل أن من داخل هذه اللجنة يقوم في المستقبل جسم أو شخصيات تأخذ على عاتقها إدارة غزة. إمكانية أخرى، يوجد حولها قليل من الهمس والنبش، هي عودة محمد دحلان إلى القطاع. يدور الحديث عن مسؤول كبير من فتح طردته حماس في الماضي من القطاع وبعد ذلك طرده أبو مازن من الضفة، بعد أن اشتبه بمحاولة التمرد ضده. اتحاد الإمارات يؤيد عودة دحلان ويده اليمنى سمير مشهراوي الذي التقى مؤخرا مسؤولي حماس إسماعيل هنية وخليل الحية بل وزار قطر. كما أنه تكبد أيضا عناء الثناء والتمجيد لهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبذلك "تصالح" مع حماس ظاهريا.
الولايات المتحدة تحاول هي الأخرى فحص الخيارات التي توجد لـ"اليوم التالي". في إدارة بايدن، حسب مصدر فلسطيني كبير، يحاولون منذ الآن ان يروجوا علنا لعودة السلطة إلى غزة ولكنهم يروجون أيضا لإجراء إصلاحات شاملة في مبنى السلطة. بمعنى، تغيير وجه السلطة، وقف الفساد والتحريض بل والتوجه إلى الانتخابات. وقال المصدر: "إنه ليس في نية الأميركيين التوجه إلى الانتخابات فور الحرب كون حماس ستحظى بأغلبية ساحقة. في الإدارة كانوا يريدون أن يروا بداية مسيرة إعمار غزة وفقط بعدها انتخابات ولاحقا أيضا رئيس آخر. أما في إسرائيل، فقد أقيم فريق في وزارة الدفاع يضم اللواءين السابقين غيورا آيلند وتمير هايمن، والذي يبحث في خيارات اليوم التالي، لكن في ديوان رئيس الوزراء يرفضون البحث في مستقبل القطاع وأساسا على ما يبدو خوفا من الضرر السياسي الذي سيلحق بنتنياهو إذا ما تراجع وأبدى استعدادا للبحث مع السلطة في حل يتناول قطاع غزة.
في هذه الأثناء، ينبغي القول: "إن الوضع الحزبي، الاقتصادي والسياسي للسلطة هو في أسوأ حال". لدى الجمهور الفلسطيني غضب كبير تجاهها على تجاهلها مسألة غزة وتأييدها الصامت لإسرائيل. الجمهور في الضفة لا يرى بعين العطف استمرار التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، والذي بقي في هذه الفترة بشكل جزئي. اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية غير قليل من نشطاء حماس في الفترة الأخيرة في الوقت الذي اعتقل فيه الجيش والشاباك الإسرائيلي المئات منهم. وحتى اللقاءات في المستوى الأمني المتدني تتواصل. في الجانب الأميركي يستمدون التشجيع من ذلك، بالطبع، وكانوا يريدون من إسرائيل التزاما ما بمشاركة السلطة في غزة بعد طرد حماس لكن إسرائيل ترفض ذلك حاليا.

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