بين غزة والعبوات

يديعوت أحرونوت

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بقلم: يوسي يهوشعموضوعان عاجلان يشغلان الآن بال جهاز الأمن، بالتوازي مع المعركة تجاه النووي الإيراني: تسخين الحدود مع غزة مع استئناف اعمال الشغب على الجدار وإدخال عبوات بمواصفات عالية الى الساحة من شأن تفعيلها أن يغير صورة الوضع، الخطيرة على ما يكفي للتصدي للهجمات في يهودا والسامرة.في نهاية الأسبوع رأينا حدثين شاذين يشيران الى ارتفاع درجة. الأول: زرع عبوة كبيرة في حديقة اليركون في تل أبيب، والتي في هذه المرحلة ليس واضحا ماذا كان هدفها النهائي. الثاني، اعمال اخلال بالنظام على الجدار في غزة والتي أدت بالجيش الى هجوم شاذ على موقع لحماس، بواسطة مسيرات.العبوات داخل إسرائيل تصبح حدثا خطيرا. فالتحقيق في تفجير العبوة في حديقة اليركون في ذروته. على محققي الشاباك ان يفهموا من المشبوهين اللذين اعتقلا في تحويلة الرملة ماذا كان هدف العملية؛ هل كان هناك من ارسل العبوات واذا كان نعم فمن؛ هل هذه مبادرة محلية؟ وهل يوجد أعضاء آخرون؟ المشبوهان هما من العيزرية، يحملان بطاقات هوية زرقاء، يعملان في إسرائيل بشكل دائم.العبوات داخل إسرائيل تدل سواء على تغيير العمليات – انتقال من السكاكين، الى اطلاق النار والى العبوات – أم على المشكلة الاستراتيجية لإسرائيل على الحدود.في الحدود الشمالية، تهريب السلاح، الذي هدفه جنائي، يلتقي أيضا الساحة الداخلية. فالقدرة على العثور استخباراتيا، وفي وقت قصير اطلاق فريق قتالي من الشاباك واليمم لاعتقال عربيين إسرائيليين تدل مرة أخرى على عمق مشاركة الشاباك في خط التماس الذي بين الجنائي والوطني في داخل إسرائيل.نذكر فقط منشورين في الشهر الماضي عن مشاركة عرب إسرائيل في العمليات، بما في ذلك اجتياح شقة في اللد والعثور على عبوات جاهزة للاستخدام غايتها كانت جنائية. دخول الشاباك لمعالجة خط التماس الجنائي – الأمني يثبت نفسه. والقبض على العبوة في اللد قبل بضعة أسابيع يروي القصة كلها. التقدير في جهاز املان عن العبوات ذات المواصفات العالية هو أن هذا حدث واسع ومركب يحظى بمعالجة شاملة.بالنسبة للمظاهرات على الجدار، تحاول حماس استعادة النجاح، كما تترجمه، الى حملة المظاهرات على الجدار. تفسر حماس الوضع الداخلي في الدولة كضعف وتحاول رفع السرعة والضغط على السياسة الإسرائيلية. حماس تشد كُم إسرائيل. فهي معنية بمزيد من التسهيلات المدنية وتعتقد أن هذا هو الوقت من ناحيتها للحصول عليها، فيما تنتج وتصدح في الشبكة بانباء ملفقة عما يجري في الحرم وتنشر مقاطع فيديو كاذبة عن المس بالفلسطينيين.عمليا الحقائق على الأرض معاكسة تماما. في الحرم كان هدوء في اثناء اليوم. الصلوات مرت كالمعتاد، والجهد الان هو لدحض هذا التلفيق الذي من شأنه أن يهيج ويشعل المنطقة في المناطق، في القدس وفي قطاع غزة أيضا. في مثل هذا الوضع محظور على إسرائيل ان تخضع لهذا الضغط وتستجيب لمطالب حماس حت لو كانت مصلحة إسرائيلية تحسين الوضع الاقتصادي في غزة.في حالة نجاح حماس في ابتزاز إسرائيل سيواصل هذا إعطاء اصدائه في المنطقة وتشجيع مزيد من المنظمات لمواصلة الطريق. حماس، مقارنة بباقي الأعداء، هي خصم سهل جدا ومحظور ان نفزع أنفسنا منها بل العكس: هذه فرصة لتعزيز الردع حيال باقي الأعداء.