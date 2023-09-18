الثلاثاء 19 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

بين غزة والعبوات

قوات الاحتلال تقطع الطريق أمام مسيرة بيت دجن المناهضة للاستيطان يوم الجمعة الماضية - (وكالات)
قوات الاحتلال تقطع الطريق أمام مسيرة بيت دجن المناهضة للاستيطان يوم الجمعة الماضية - (وكالات)

بقلم: يوسي يهوشع

موضوعان عاجلان يشغلان الآن بال جهاز الأمن، بالتوازي مع المعركة تجاه النووي الإيراني: تسخين الحدود مع غزة مع استئناف اعمال الشغب على الجدار وإدخال عبوات بمواصفات عالية الى الساحة من شأن تفعيلها أن يغير صورة الوضع، الخطيرة على ما يكفي للتصدي للهجمات في يهودا والسامرة.اضافة اعلان
في نهاية الأسبوع رأينا حدثين شاذين يشيران الى ارتفاع درجة. الأول: زرع عبوة كبيرة في حديقة اليركون في تل أبيب، والتي في هذه المرحلة ليس واضحا ماذا كان هدفها النهائي. الثاني، اعمال اخلال بالنظام على الجدار في غزة والتي أدت بالجيش الى هجوم شاذ على موقع لحماس، بواسطة مسيرات.
العبوات داخل إسرائيل تصبح حدثا خطيرا. فالتحقيق في تفجير العبوة في حديقة اليركون في ذروته. على محققي الشاباك ان يفهموا من المشبوهين اللذين اعتقلا في تحويلة الرملة ماذا كان هدف العملية؛ هل كان هناك من ارسل العبوات واذا كان نعم فمن؛ هل هذه مبادرة محلية؟ وهل يوجد أعضاء آخرون؟ المشبوهان هما من العيزرية، يحملان بطاقات هوية زرقاء، يعملان في إسرائيل بشكل دائم.
العبوات داخل إسرائيل تدل سواء على تغيير العمليات – انتقال من السكاكين، الى اطلاق النار والى العبوات – أم على المشكلة الاستراتيجية لإسرائيل على الحدود.
في الحدود الشمالية، تهريب السلاح، الذي هدفه جنائي، يلتقي أيضا الساحة الداخلية. فالقدرة على العثور استخباراتيا، وفي وقت قصير اطلاق فريق قتالي من الشاباك واليمم لاعتقال عربيين إسرائيليين تدل مرة أخرى على عمق مشاركة الشاباك في خط التماس الذي بين الجنائي والوطني في داخل إسرائيل.
نذكر فقط منشورين في الشهر الماضي عن مشاركة عرب إسرائيل في العمليات، بما في ذلك اجتياح شقة في اللد والعثور على عبوات جاهزة للاستخدام غايتها كانت جنائية. دخول الشاباك لمعالجة خط التماس الجنائي – الأمني يثبت نفسه. والقبض على العبوة في اللد قبل بضعة أسابيع يروي القصة كلها. التقدير في جهاز املان عن العبوات ذات المواصفات العالية هو أن هذا حدث واسع ومركب يحظى بمعالجة شاملة.
بالنسبة للمظاهرات على الجدار، تحاول حماس استعادة النجاح، كما تترجمه، الى حملة المظاهرات على الجدار. تفسر حماس الوضع الداخلي في الدولة كضعف وتحاول رفع السرعة والضغط على السياسة الإسرائيلية. حماس تشد كُم إسرائيل. فهي معنية بمزيد من التسهيلات المدنية وتعتقد أن هذا هو الوقت من ناحيتها للحصول عليها، فيما تنتج وتصدح في الشبكة بانباء ملفقة عما يجري في الحرم وتنشر مقاطع فيديو كاذبة عن المس بالفلسطينيين.
عمليا الحقائق على الأرض معاكسة تماما. في الحرم كان هدوء في اثناء اليوم. الصلوات مرت كالمعتاد، والجهد الان هو لدحض هذا التلفيق الذي من شأنه أن يهيج ويشعل المنطقة في المناطق، في القدس وفي قطاع غزة أيضا. في مثل هذا الوضع محظور على إسرائيل ان تخضع لهذا الضغط وتستجيب لمطالب حماس حت لو كانت مصلحة إسرائيلية تحسين الوضع الاقتصادي في غزة.
في حالة نجاح حماس في ابتزاز إسرائيل سيواصل هذا إعطاء اصدائه في المنطقة وتشجيع مزيد من المنظمات لمواصلة الطريق. حماس، مقارنة بباقي الأعداء، هي خصم سهل جدا ومحظور ان نفزع أنفسنا منها بل العكس: هذه فرصة لتعزيز الردع حيال باقي الأعداء.
هآرتس

خروقات إيران تحولت إلى روتين 15 أيلول 2023

معاريف

الحكومة ملزمة بخط سياسي أمني واضح 14 أيلول 2023

هآرتس -(الغد)

يجب إعادة الصهيونية الدينية إلى حجمها الطبيعي 14 أيلول 2023

إسرائيل هيوم

أوسلو فشل.. لكنه ساهم بالأمن 14 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس -(الغد)

هكذا تحطمت آمال اقتصاد السلام

منذ4 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

خفض مستوانا

منذ4 ساعة
هآرتس -(الغد)

نتنياهو.. مشجع اللاساميين

منذ4 ساعة
scholarships-to-study-medicine-in-america

"الشاباك" يفرض تعتيمًا على التحقيق في تفجير عبوة بـ"تل أبيب"

16 أيلول 2023
هآرتس -(الغد)

المعركة على وثيقة الاستقلال

15 أيلول 2023
معاريف

لا تقولوا إننا لم نحذركم

15 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ماتوقعه رئيس وزراء أسبق

ماهر أبو طير |اليوم

تعديل لكسب الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم

طوفان الأديان والمعتقدات

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

قطاعات بحاجة إلى تنظيم

سلامة الدرعاوي |اليوم

المادة 27/ج من قانون السير

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

معارك تمثيل الفلسطينيين

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 