الأحد 23 تموز 2023
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تأجيل زيارة نتنياهو لتركيا وقبرص لوضعه الصحي

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نتنياهو
قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل زيارته التي كانت مقررة لتركيا وقبرص يوم الثلاثاء المقبل إلى موعد لاحق بسبب "تطورات طرأت على وضعه الصحي".اضافة اعلان

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية؛ قرر نتنياهو أيضًا تأجيل جلسة الحكومة الأسبوعية المقررة اليوم، وإلغاء لقاء مهم مع قادة الأجهزة الأمنية، لنفس السبب.

وذكرت القناة "12" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن نتنياهو خضع لزراعة "منظم دقات قلب" في المستشفى الليلة الماضية وما زال يخضع للعلاج هناك، ويُتوقع خروجه اليوم من المستشفى.

وقال الناطق باسم مستشفى "شيبا تل هشومير" إن العملية تمت بنجاح دون تعقيدات، مشيرًا إلى أن نتنياهو يتمتع بصحة جيدة وسيبقى تحت المراقبة في قسم أمراض القلب.

وتأتي الأزمة الصحية لنتنياهو على وقع تظاهرات غير مسبوقة في الكيان احتجاجًا على التغييرات القضائية التي يعتزم ائتلافه الحاكم إقرارها في الكنيست، ولاسيما قانون "إلغاء اختبار المعقولية".

و"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وينص القانون على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
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