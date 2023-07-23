تبرئة الشرطي قاتل الحلاق.. رخصة لقتل العرب

هآرتس

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بقلم: ديمتري شومسكي 23/7/2023قبل نحو شهرين ونصف، بعد شجار في الشارع، أطلق دنيس موكين من غان نير النار وقتل ديار العمري، وهو من سكان قرية صندلة. موكين قال إنه استخدام السلاح بغرض الدفاع عن النفس. ولكن توثيق الحادثة يثبت بأن الأمر يتعلق بعملية قتل بدم بارد. في البداية أطلق موكين النار على صدر وكتف العمري اثناء الشجار، وعندما أدار العمري ظهره وهرب باتجاه سيارته استمر موكين في إطلاق النار عليه بفزع في حين أن ظهر العمري كان أمامه، إلى أن افرغ الذخيرة من سلاحه.في المقابل، قبل شهر قدمت النيابة العامة في منطقة الشمال للمحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد موكين بتهمة التسبب بالقتل. ولكن ربما الآن فتحت ثغرة هرب أمام موكين على شكل قرار حكم هستيري ومثير للاشمئزاز لقاضية المحكمة المركزية في القدس، حنه مريام لونف، التي قامت قبل أسبوعين بتبرئة الشرطي أ، الذي أطلق النار على إياد الحلاق وقتله، من تهمة القتل غير المتعمد. الحلاق هو فتى فلسطيني من شرقي القدس، وهو مريض بالتوحد ومع مستوى أداء متدن، تم اتهامه بالخطأ بأنه إرهابي مسلح، والذي كان مستلقيا على الأرض وهو مصاب بنار رجال الشرطة في غرفة قمامة قرب باب الاسباط، حيث كانت بجانبه وردة أبو حديد، مرشدته في مؤسسة التعليم الخاص التي كان يتعلم فيها، والتي صرخت على رجال الشرطة بأن الأمر يتعلق بأحد ذوي الاحتياجات الخاصة كي يتوقفوا عن إطلاق النار عليه. في الوقت الذي ادرك فيه قائد القوة بأن الحلاق لا يشكل أي خطر على حياة أحد وصرخ على رجال الشرطة وطلب منهم التوقف عن إطلاق النار. فإن مرؤوسه أ. تجاهل نداءات أبو حديد وأوامر قائده وقام بإطلاق النار على الحلاق وأرداه قتيلا.أ. قال بأنه كان على ثقة بأن الحلاق إرهابي كان ينوي قتل امرأة كانت توجد في المكان. تصعب عدم رؤية في هذه الأقوال كذب فظ، لأن هذه المرأة، مرشدة الحلاق، حاولت الشرح لرجال الشرطة بكل الطرق بأنه معاق ولا يعرض حياة أحد للخطر. لكن القاضية لونف لم تختلط عليها الأمور ازاء هذه الوقائع. ومن خلال التعرج اللفظي الذي ما كان ليخجل خطاب ما بعد حداثي بصيغة بربرية بشكل خاص، قامت القاضية بتحويل الكذب إلى خيال وقالت بأن الشرطي قد شعر بخطر شخصي ووهمي واخطأ "خطأ غير مقصود".من أجل اضفاء الشرعية على هذا الخيال فقد طرحت القاضية خيالا عمليا كاملا: "عندما هذا الشخص الذي أطلقت النار على الجزء السفلي من جسده سقط على الأرض، وقام بحركة سريعة نحو الأعلى رغم التعليمات التي تلقاها بعدم الحركة، عندما تم تصويب البندقية نحوه، فإن هذه الحركة يمكن تفسيرها من قبل الجندي الذي يوجد في ذروة ما يعتقد أنه حدث عملي لعمل إرهابي كمظهر من مظاهر الشجاعة من قبل مخرب لا يتنازل ويحاول المس به مرة أخرى".أ. قام بإعدام الحلاق عند قيام الأخير بحركة نحو مرشدته وهو يحاول الشرح لمن يطاردونه بأنه يوجد معها. في نهاية كذب أ. المشوش. قررت القاضية بأنه "في الخيال العملي والمشروع للشرطي كان الأمر يتعلق بـ "مظهر من مظاهر الشجاعة من قبل مخرب لا يستسلم ويحاول الضرب مرة أخرى" (متى كانت المرة السابقة للمس؟). يبدو أنه في الوهم المشترك بين الشرطي أ. والقاضية ل.بالتالي فان موكين، وهو خريج دورية، ومثلما تم التأكيد على ذلك في الأخبار، يمكنه الادعاء من الآن فصاعدا بأن هرب العمري الذي كان مصابا في صدره وكتفه نحو سيارته تم تفسيره من قبله على أنه "أحد مظاهر الشجاعة، وليس كمحاولة للهرب من إطلاق النار"، حيث أنه من يعرف كمية السلاح المخبأة في سيارة العربي. هكذا، في الخيال العملي لخريج الدورية موكين يمكن أن أفرغ مخزن سلاحه على ظهر العمري لمنعه من "الضرب مرة اخرى".في الحقيقة يمكن الافتراض بأنه لم يكن من السهل تبرئة موكين من تهمة قتل العمري، حتى لو بسبب أنه، خلافا لقتل الحلاق على يد الشرطي أ.، فإن إطلاق النار القاتل على العمري تم توثيقه في فيلم. (الكاميرات الخاصة التي وضعت في غرفة القمامة التي أعدم فيها الحلاق كانت لا تعمل، حسب ادعاءات الشرطة وقسم التحقيقات مع رجال الشرطة، بالذات في يوم الحادثة؛ هذا يذكر بغياب التوثيق الغريب لقتل بوريس نمتسوف في منطقة مليئة بالكاميرات في موسكو، قرب ميدان الساحة الحمراء). ولكن لا شك أن قرار حكم القاضية لونف، الذي يناقض العقل السليم، يمكن تفسيره كإعطاء رخصة لقتل العرب.