تبرئة شرطي

هآرتس

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بقلم: عيناب شيفتبرئة شرطي حرس الحدود من تهمة "الإماتة بخفة عقل" لاياد الحلاق، فتحت كوة لبعض من القرارات البارزة لقاضية المحكمة المركزية في القدس حنه مريم لومف. عمليا، قبل عقد بالضبط، نشر تماما في هذه الصحيفة تقريرا بعنوان "يد رشيقة على المطرقة"، كان موضوعها العقوبات السخيفة التي فرضتها لومف في عدة حالات بحثت فيها في محكمة الصلح في القدس. مثلا: موظف بنك سرق عشرات الاف الشواكل من ناجية كارثة ابنة 93، وبالمقابل تلقى شهري عمل خدمة. او مقاتل من الجيش الإسرائيلي، مر عن موقف باصات، رأى ثلاثة عمال عرب، أوقف السيارة وخرج منها كي يضربهم الواحد تلو الاخر، بواسطة سلاحه أيضا. "العقاب المناسب هو حبس طويل من خلف القضبان"، كتبت القاضية وحكمت عليه شهرين طويلين جدا في السجن.التقرير الصحفي على ما يبدو لم يترك اثرا على آييلت شكيد، التي تواصل التباهي بترفيع لومف الى المركزية بسبب "فكرها" على حد قول شكيد نفسها التي اضافت حتى انه "مطلوب شجاعة للسير مع الحقيقة القضائية". الحقيقة هي ان من قراءة كل الـ 70 صفحة قرار المحكمة بقتل اياد فان بالفعل "حقيقة قضائية" تغطي على كل شيء آخر في القضية. بالذات بسبب هذا ليس غنيا عن القول التساؤل هل شهري حبس فقط على حالة مخيفة لاعتداء عنيف وعديم أي مبرر سيمثلان أيضا "الحقيقة القضائية"؟على الخبراء والخبيرات ان يجيبوا على السؤال ما هي "الحقيقة القضائية" التي تنشأ من جملة قرارات لومف. هناك بالمناسبة، يمكن أن نجد أيضا تبرئة لتاجر سلاح عربي، ونقد حاد على قاضي المحكمة العليا يوسف الرون (هو أيضا تعيين شكيد، بالمناسبة)، عن عقاب "يشذ عن صوتها بشكل متطرف" ضد تاجر سلاح آخر، هو أيضا عربي. غير أن الفكرة هي ذات الفكرة، ومن المهم أن نذكرها بالذات الان كي نصد التمجيد العام الذي يجتازه جهاز القضاء كرد على محاولات التحطيم البائسة لها: لا يوجد قضاة وقاضيات ليسوا مجبولين من لحم ودم، والنقد عليهم (جماهيريا ومهنيا) هو مصلحة المعسكر الليبرالي قبل كل شيء. معقول الافتراض، وهذا على اقل تقدير، ان لومف ليست القاضية الوحيدة في كل جهاز القضاء الإسرائيلي التي كانت ستبرئ الشرطة. بالمقابل، قرار لومف ينبغي أيضا أن يصدح في رأس مؤيدي الخطة لتغيير النظام بينهم من احتفل بالتبرئة وكأن هناك ما يحتفل به في المأساة الرهيبة هذه. الاحترام والثقة لقرارات المحاكم ينبعان من استقلالها في كل الهيئات القضائية. مثلا اذا رفع استئناف من دائرة التحقيق مع الشرطة يمكن للمحكمة العليا ان ترده او تقبله دون تدخل خارجي.بالمقابل، اذا ما سيطرت السلطة على المحكمة، وهذا هو الاتجاه الذي يتطلع اليه وزير العدل – فهو ليس واحدا يتنازل بسهولة عن أحلامه، فعلى أي حال لن يكون أي وزن جوهري لقراراته. وهذا بالتأكيد لن يجدي نفعا المقاتلين والمقاتلات، الشرطيين والشرطيات ممن يجدون أنفسهم في المعتقل، بسبب فقدان ثقة الدولة في قدرة المحكمة المحلية لان تستوضح بصدق ودون أي تحيز "الحقيقة القضائية". في مثل هذا الوضع، الشرطي التالي الذي سيطلق النار فيقتل فلسطينيا غير مسلح بسبب "دفاع ذاتي موهوم" يتعين عليه أن يأمل في أن تكون تبرئته تساوي شيئا ما في لاهاي.