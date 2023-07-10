الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تبرئة شرطي

شبان فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال عقب استشهاد شابين في نابلس-(وكالات)
شبان فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال عقب استشهاد شابين في نابلس-(وكالات)
بقلم: عيناب شيف

تبرئة شرطي حرس الحدود من تهمة "الإماتة بخفة عقل" لاياد الحلاق، فتحت كوة لبعض من القرارات البارزة لقاضية المحكمة المركزية في القدس حنه مريم لومف. عمليا، قبل عقد بالضبط، نشر تماما في هذه الصحيفة تقريرا بعنوان "يد رشيقة على المطرقة"، كان موضوعها العقوبات السخيفة التي فرضتها لومف في عدة حالات بحثت فيها في محكمة الصلح في القدس. مثلا: موظف بنك سرق عشرات الاف الشواكل من ناجية كارثة ابنة 93، وبالمقابل تلقى شهري عمل خدمة. او مقاتل من الجيش الإسرائيلي، مر عن موقف باصات، رأى ثلاثة عمال عرب، أوقف السيارة وخرج منها كي يضربهم الواحد تلو الاخر، بواسطة سلاحه أيضا. "العقاب المناسب هو حبس طويل من خلف القضبان"، كتبت القاضية وحكمت عليه شهرين طويلين جدا في السجن.اضافة اعلان
التقرير الصحفي على ما يبدو لم يترك اثرا على آييلت شكيد، التي تواصل التباهي بترفيع لومف الى المركزية بسبب "فكرها" على حد قول شكيد نفسها التي اضافت حتى انه "مطلوب شجاعة للسير مع الحقيقة القضائية". الحقيقة هي ان من قراءة كل الـ 70 صفحة قرار المحكمة بقتل اياد فان بالفعل "حقيقة قضائية" تغطي على كل شيء آخر في القضية. بالذات بسبب هذا ليس غنيا عن القول التساؤل هل شهري حبس فقط على حالة مخيفة لاعتداء عنيف وعديم أي مبرر سيمثلان أيضا "الحقيقة القضائية"؟
على الخبراء والخبيرات ان يجيبوا على السؤال ما هي "الحقيقة القضائية" التي تنشأ من جملة قرارات لومف. هناك بالمناسبة، يمكن أن نجد أيضا تبرئة لتاجر سلاح عربي، ونقد حاد على قاضي المحكمة العليا يوسف الرون (هو أيضا تعيين شكيد، بالمناسبة)، عن عقاب "يشذ عن صوتها بشكل متطرف" ضد تاجر سلاح آخر، هو أيضا عربي. غير أن الفكرة هي ذات الفكرة، ومن المهم أن نذكرها بالذات الان كي نصد التمجيد العام الذي يجتازه جهاز القضاء كرد على محاولات التحطيم البائسة لها: لا يوجد قضاة وقاضيات ليسوا مجبولين من لحم ودم، والنقد عليهم (جماهيريا ومهنيا) هو مصلحة المعسكر الليبرالي قبل كل شيء. معقول الافتراض، وهذا على اقل تقدير، ان لومف ليست القاضية الوحيدة في كل جهاز القضاء الإسرائيلي التي كانت ستبرئ الشرطة. بالمقابل، قرار لومف ينبغي أيضا أن يصدح في رأس مؤيدي الخطة لتغيير النظام بينهم من احتفل بالتبرئة وكأن هناك ما يحتفل به في المأساة الرهيبة هذه. الاحترام والثقة لقرارات المحاكم ينبعان من استقلالها في كل الهيئات القضائية. مثلا اذا رفع استئناف من دائرة التحقيق مع الشرطة يمكن للمحكمة العليا ان ترده او تقبله دون تدخل خارجي.
بالمقابل، اذا ما سيطرت السلطة على المحكمة، وهذا هو الاتجاه الذي يتطلع اليه وزير العدل – فهو ليس واحدا يتنازل بسهولة عن أحلامه، فعلى أي حال لن يكون أي وزن جوهري لقراراته. وهذا بالتأكيد لن يجدي نفعا المقاتلين والمقاتلات، الشرطيين والشرطيات ممن يجدون أنفسهم في المعتقل، بسبب فقدان ثقة الدولة في قدرة المحكمة المحلية لان تستوضح بصدق ودون أي تحيز "الحقيقة القضائية". في مثل هذا الوضع، الشرطي التالي الذي سيطلق النار فيقتل فلسطينيا غير مسلح بسبب "دفاع ذاتي موهوم" يتعين عليه أن يأمل في أن تكون تبرئته تساوي شيئا ما في لاهاي.
V574X

جنود من "الكوماندو" البحري الإسرائيلي يعلنون عصيان الأوامر 09 تموز 2023

إسرائيل هيوم

حرب بلا خيار حرب السياسة خيار 08 تموز 2023

هآرتس -(الغد)

نحن على بعد ساعات من الديكتاتورية الفعلية 08 تموز 2023

43Rpo

لإنعاشها .. "الكابينت" الإسرائيلي يناقش الأحد منح تسهيلات مالية للسلطة 07 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

نصرالله يتحدى إسرائيل

منذ1 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

نتنياهو شخصية غير مرغوب فيها

منذ1 ساعة
هآرتس -(الغد)

انتقام إياد الحلاق

منذ1 ساعة
إسرائيل هيوم

الولايات المتحدة وإسرائيل: في مسار التصعيد

منذ1 ساعة
دمار هائل وقتلى بالمئات من الفلسطينيين في حملة "الرصاص المصبوب" في غزة والتي قادها أيهود باراك-(أرشيفية)

ايهود باراك لو أنك فلسطيني هل كنت ستعلق آمالا على ما يحدث في كابلان

09 تموز 2023
معاريف

نقد محب

09 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

خطة إسرائيل للحدود مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

أوضاع الأردنيين.. الصمت أفضل!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قراءة في النمو الاقتصادي

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل اقتربت الثورة من الجمهورية الخامسة؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

مأزق السلطة وتقويتها

سميح المعايطة |اليوم

الحزب في الأردن أسير اثنين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات | منذ1 ساعة
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
 