تجنيد السكان لحماية المستوطنات

هآرتس

بقلم: هاجر شيزاف

5/1/2024



بعد أسبوع على مذبحة حماس في الغلاف، عائشة العزة (19 سنة) من الخليل صعدت الى السطح في بيتها. أمامها وقف شخص شخصت وجهه -أحد الجيران المستوطنين. ولكن في اليوم نفسه كان فيه شيء آخر. فهو كان يرتدي الزي العسكري وكان يحمل بندقية ام16. "هو قام بشتمي ودعاني بالكلبة وعمّر سلاحه"، تذكرت. "هو أيضا قام برمي الحجارة علي". حسب قولها، هو استمر في رمي الحجارة حتى بعد نزولها عن السطح. قبل شهر تقريبا، أثناء عودتها الى البيت من الحاجز، التقت مع مستوطن آخر يعيش قرب بيتها، هو أيضا كان يرتدي الزي العسكري. وقد طلب منها إظهار بطاقة الهوية وبعد ذلك هاتفها. عندما رفضت إعطاءه الهاتف هدد باعتقالها. "المستوطنون كجنود هم أقسى بكثير من الجنود العاديين"، قالت. "الآن هم المسؤولون هنا". اضافة اعلان

جيران العزة هم من بين المستوطنين الذين تم تجنيدهم للاحتياط عند اندلاع الحرب. بالإجمال تم تجنيد 5500 من سكان المستوطنات لكتائب "هغمار" (الدفاع القطري)، من أجل الخدمة في المستوطنات وقرب القرى الفلسطينية. في أعقاب تجنيدهم توسعت صفوف "هغمار" بخمسة أضعاف، والآن يخدم فيها 7 آلاف شخص تقريبا، كما قال مصدر عسكري تحدث مع "هآرتس"، من بينهم أيضا أعضاء في فرق الطوارئ في المستوطنات، الذين تم تجنيدهم من خلال الأمر 8. إضافة الى التجنيد الواسع، فقد قام الجيش الإسرائيلي بتوزيع 7 آلاف قطعة سلاح تقريبا للكتائب وللمستوطنين الذين يستحقون ذلك.

في الجيش، قالوا إن الحاجة الى التجنيد الواسع من أجل حماية المستوطنات ثارت في أعقاب نقل القوات من الضفة الى جبهة الجنوب والشمال. هم لا ينفون أن المستوطنين تم تجنيدهم بسرعة، لكن في حالة واحدة على الأقل تم تجنيد وتسليح مستوطن، اعترف في السابق في إطار صفقة ادعاء بارتكاب جرائم اعتداء على فلسطينيين وعلى نشيط في اليسار. في حالة أخرى، تم إعطاء السلاح العسكري لمستوطن، اعترف في إطار صفقة ادعاء بسرقة ومهاجمة فلسطينيين. باستثنائهما تم تجنيد أيضا مستوطنين معروفين جيدا للفلسطينيين ولنشطاء يساريين من أحداث سابقة. منذ انضمام هؤلاء المستوطنين لصفوف الاحتياط في الضفة، فقد بدأت تتراكم توثيقات وشهادات على تورطهم النشيط في أعمال العنف والتهديد وتخريب ممتلكات الفلسطينيين. في بعض الحالات، الجيش الإسرائيلي رد بفصلهم أو مصادرة سلاحهم. وأحيانا اكتفى بتشديد الإجراءات.

"في السابق كنا إذا شاهدنا مستوطنا تم تجنيده للخدمة في الجيش هنا، وكان يعيش قربنا، كنا نقوم بالاحتجاج، وكانوا يقومون بإبعادهم"، قال عيسى عمر من الخليل. عمر قال للصحيفة بأنه في اليوم الأول للحرب اعتقله جنود، الذين شخصهم كمستوطنين يعيشون قربه. وحسب قوله، فقد قاموا بتكبيله بشدة وعصبوا عينيه وضربوه وهددوه لعشر ساعات. "اعتقدت أنهم سيقومون بقتلي"، "هذه كانت التجربة الأسوأ في حياتي. يمكنني التعامل مع الجنود حتى لو كانوا متعصبين، لكن المستوطنين الذين يرتدون الزي العسكري هذا أمر غير محتمل"، قال.

لديك يوم من أجل هدم بيتك بنفسك

في الأيام العادية، كتائب "هغمار" في المستوطنات هي المسؤولة عما يسمى "مجال حماية المستوطنة": هو مفهوم غامض معناه يتغير فعليا من مكان الى آخر. ولكن منذ توسيع صفوفه، فإنه يبدو أن نشاط بعض هذه الكتائب بدأ ينزلق نحو العنف والإزعاج والتهديد للفلسطينيين سكان المنطقة. في 16 تشرين الأول (أكتوبر)، مثلا، دخل بعد الظهر جنود من كتيبة "هغمار" ومستوطن معروف للسكان الى قرية سوسيا برفقة جرافة. الفلسطينيون شخصوا سائق الجرافة كمستوطن يعيش في بؤرة استيطانية مجاورة.

حسب شهاداتهم، فإن الجنود والمستوطن قاموا بهدم بيوت وبنى تحتية وحقول وأغلقوا طرقا تؤدي للقرية، وخلال ذلك منعوا السكان من الخروج من بيوتهم. وعندما خرج السكان اكتشفوا هدم ثلاث آبار للمياه وتحطيم أنابيب مياه وبناية وإغلاق مغارة وطرق تؤدي الى القرية واقتلاع أشجار زيتون وكروم عنب. المحامية قمر مشرقي، من جمعية "حقل" توجهت في الوقت الحقيقي للإدارة المدنية للاستيضاح إذا كان تم إعطاء تعليمات لهدم بيوت في القرية. الجواب كان "لا". بعد ذلك اعترفوا في الجيش الإسرائيلي بأن القوة تجاوزت المهمة التي أرسلت اليها. وأضافوا أن الحادثة قيد الفحص.

بعد أسبوعين كانت في القرية حادثة أخرى. حسب شهادة أحمد جابر الذي يعيش هناك، فإنه في 28 تشرين الأول (أكتوبر) في الليل، جاء الجنود الى بيته، وكان بينهم من هم ملثمون. قاموا بإيقاظه هو وأبناء عائلته وأخافوا بناته، في جيل 7 و8 سنوات. بعد ذلك قال بأنهم قاموا بإخراجه من البيت وضربوه. "هو قال لي: لديك 24 ساعة من أجل هدم بيتك بنفسك. وإذا جئت الى هنا وشاهدت البيت على حاله فسأطلق النار عليك"، قال جابر للصحيفة.

جابر قال إن الجنود جاؤوا في سيارات مدنية باللون الأبيض. في هذا الاقتحام أصيب برأسه وظهره، كما قال، لكنه لم يذهب الى المستشفى لأن الطرق كانت مغلقة. وفي الرد على سؤال للصحيفة، أجاب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي بأنه لا يعرف عن التفاصيل. لذلك هو لا يعرف أي قوة عسكرية كانت مشاركة في هذه الأعمال، أو إذا كان الأمر يتعلق بكتائب "هغمار" أو بمدنيين تقمصوا دور الجنود أو جنود عاديين.

في نهاية المطاف جابر لم يهرب، ضمن أمور أخرى، لأنه في أعقاب الحادثة بدأ نشطاء ينامون عنده في البيت، بهذا المعنى هو محظوظ. حسب معطيات "بتسيلم"، فإنه منذ بداية الحرب، هرب سكان 16 قرية في مناطق (ج) في أعقاب أعمال العنف والتهديد من قبل المستوطنين والجنود. ورغم أن تدخل الجنود في نشاطات من هذا النوع يعد استثنائيا بشكل خاص، إلا أن بعض الحالات تم ذكرها في الالتماس الذي قدمته المحامية مشرقي للمحكمة العليا في تشرين الثاني (نوفمبر)، وطلبت فيه من الجيش حماية التجمعات الفلسطينية. الاعتداءات كانت في جنوب جبل الخليل، وضمن ذلك في قرية وادي جحيش وشعب البطم وتعلاه. في الالتماس تمت الإشارة أيضا الى أنه في بعض الحالات شخص الفلسطينيون الجنود كمستوطنين من المنطقة.

وقد جاء من الجيش الإسرائيلي أنه "منذ بداية الحرب تم فتح تحقيقين في الشرطة العسكرية حول الاشتباه بارتكاب جريمة جنائية من قبل جنود كتيبة هغمار في مناطق قيادة المنطقة الوسطى". وقالوا في الجيش أيضا بأنه بخصوص عملية تجنيد جنود "هغمار"، فقد جرت عملية "فحص سريع قدر الإمكان بخصوص كل حالة، وقرارات التجنيد اتخذت وفقا للظروف الخاصة. وفي حالة وجود معلومات أخرى لم تكن في يد الجهة المقررة في وقت التجنيد، فإن الأمر ستتم إعادة فحصه والقرارات ستتخذ حسب ذلك". وجاء أيضا بأن "قائد لواء يهودا هو ضابط له قيم ومهني، وحالات استثنائية في يهودا والسامرة وفي لواء يهودا بشكل خاص، يجري فحصها بشكل جذري وفوري ويتم علاجها حسب الظروف".