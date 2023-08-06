تحذير رئيس الشاباك

يديعوت أحرونوت

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بقلم: يوسي يهوشع 6/8/2023بين الحدث الخطير في الضفة الغربية في ليلة الجمعة الماضية وعملية إطلاق النار القاسية في قلب تل أبيب، مساء أول من أمس، أثبتت نهاية الأسبوع الأخير، أن تحذيرات المستوى الأمني الأعلى بالنسبة للساحة الفلسطينية تتحقق.وعلمت "يديعوت احرونوت"، أن رئيس الشاباك، رونين بار، وضع أمام رئيس الوزراء -حتى قبل أحداث نهاية الأسبوع- إخطارا استراتيجيا حول الوضع في المناطق.وكما كشف النقاب عنه هنا قبل تسعة أيام فقط، حذر الجيش بنيامين نتنياهو بشكل مشابه بالنسبة لإيران وحزب الله. سمع الأخير المرة تلو الأخرى بأن الهدوء مخادع وأنه مطلوب تغيير بالميل تجاه محدثي الإرهاب، غير أن إسرائيل المنقسمة ستجد صعوبة في أن تنفذه.فضلا عن ذلك: أعداؤنا، علنا وفي الغرف المغلقة أيضا، يفسرون الخلاف في إسرائيل كنقطة ضعف. لا يطلب جهاز الأمن العمل فقط استنادا الى إحساس داخلي، وهذه المرة أيضا لا تتحدث المعطيات هكذا، بل تصرخ. في نصف السنة الأخير، بلغ متوسط الإخطارات اليومي 200 (ثلاثة أضعاف السنة السابقة)، وعدد العمليات التي أحبطت في الدقيقة التسعين من قبل طاقم "تكيلا" في الشاباك و"يمام" هو من منزلتين.لقد بلغ عدد إحباطات العمليات القاسية في صيغ مختلفة (عمليات انتحارية، عبوات ناسفة، إطلاق نار، اختطاف، دهس) أكثر من 450 في المتوسط. أكثر من 1700 مشبوه بالمشاركة في (المقاومة) اعتقلوا. معاني هذه الأعداد العالية تغطي كل المجال: الحاجة الى المحققين، ملء منشآت الحبس، نواب عامين لمعالجة التقديم للمحاكمات وغيرها.من المهم التشديد على أننا ما نزال لسنا في الأيام القاسية التي مرت علينا في الانتفاضة الثانية، لكن في المقابل، في الفترة الحالية تتصدى المنظومة ليس فقط لإخطارات بعمليات فلسطينية، بل وأيضا بتصاعد الإرهاب اليهودي الذي يشعل بدوره (المقاومة) الفلسطينية. وحسب ما عرضه رئيس الشاباك في تقويم الوضع، فإن الإرهاب اليهودي يشعل (المقاومة) الفلسطينية، ويدخل الى الدائرة الإجرامية الكثيرون ممن لم يكونوا هناك قبل ذلك. يدعي بار بأن المس بالأرواح، الذي يشهده الفلسطينيون، بل والمس الشديد بالممتلكات، سيؤدي الى عمليات ثأر وسيجبي دما يهوديا، مثلما حصل بعد قتل عائلة دوابشة في دوما. رئيس الأركان هو الآخر قال إن هذه الأحداث تزيد الدافعية (للمقاومة).هذه الأحداث، التي سميت "تدفيع ثمن"، تمس بشرعية أجهزة الأمن الفلسطينية التي يفترض بها أن تحبط أعمال حماس والجهاد الإسلامي، اللتين تخرجان كاسبتين: إيران تريد أن تنشغل إسرائيل بالمناطق وهكذا تجبي ثمنا من إسرائيل عن إخفاقاتها في ساحات أخرى. إضافة الى ذلك، فإن قوات هائلة من الجيش الإسرائيلي توظف في المناطق: ليس أقل من 20 كتيبة (الذروة تبلغ 26) والنتيجة، كما يمكننا أن ننشر لأول مرة، هي مس بمنظومة تدريب القوات البرية. بالنسبة للحرب التالية هذا ليس أقل حرجا.هنا ينبغي أن نقول أمورا قاسية عن مسؤولية القيادة السياسية: نقل صلاحيات الإدارة المدنية الى الوزير بتسلئيل سموتريتش، انعدام إنفاذ القانون في موضوع البؤر الاستيطانية غير القانونية، قلة الأوامر الإدارية لأهداف الشاباك وريح الإسناد التي يتلقاها مستوطنو التلال من وزراء كبار وأعضاء ائتلاف ممن ينشغلون بمهاجمة قائد المنطقة الوسطى بكلمات لا تطاق -كل هذا لا يساعد، على أقل تقدير، الجيش وأذرع الأمن، في السيطرة على الفوضى.وهنا ليس مطلوبا مجرد "إعادة احتساب المسار"، بل عودة الى المسار القديم، ذاك الذي أغلقته القيادة السياسية في وجه جهاز الأمن. وعندما لا يكون هناك قانون ونظام -هذا ينطبق على الجميع. وعندما يكون الجيش الإسرائيلي مطالبا بأن يطارد "فتيان" التلال الذين يحملون براميل الوقود- فإنه يتضرر في قدرته على إحباط الإرهاب. هكذا، مثلا، يمكن أن نرى الخلل الأمني الذي انتهى، أول من أمس، بمقتل رجل دورية الأمن حن أمير، ضحية العملية في تل أبيب. حين يصل مقاوم من جنين الى مركز المركز، فإن هذا خلل للجيش وللشاباك.لكن يجب أن نقول بصدق: في الحجوم الحالية للإرهاب اليهودي، يجب مضاعفة الجيش الذي على أي حال هذه ليست مهمته بل مهمة شرطة لواء يهودا الضفة الغربية، وليست مهمة مقاتل في لواء "كفير". هكذا أيضا نجد أن الجيش مشغول حتى قمة رأسه بسبب احتمال المس بأهليته في ضوء نية رجال احتياط عدم الامتثال في أعقاب التشريع القضائي وكأن حزب الله في هذه الأثناء لا يسخن الحدود اللبنانية من خلال سلسلة استفزازات. كيف يقول الكليشيه؟ لا شيء جيدا يهددنا.في هذه الأجواء، ينعقد اليوم (أمس) الكابنت السياسي-الأمني للبحث في أهلية الجيش الإسرائيلي التي من شأنها أن تتضرر في ضوء التشريع الذي يدفع به الكابنت قدما. الوضع على الحدود اللبنانية أيضا، في السلطة الفلسطينية وفي الساحة الفلسطينية عموما، سيطرح على البحث. الإدارة الأميركية، التي لم تجد بعد الفرصة المناسبة لزيارة نتنياهو في البيت الأبيض، قالت في نهاية الأسبوع لمسؤولين كبار في القيادة الأمنية والسياسية، إنها تتوقع أن تقر إجراءات ذات مغزى لتعزيز السلطة الفلسطينية. في ضوء تركيبة الكابنت والأحداث في نهاية الأسبوع الماضي، بانتظار نتنياهو عائق آخر يتجاوزه حين لا يكون واضحا فيما إذا كان على الإطلاق يريد أو يستطيع.