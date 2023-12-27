تحرير المحتجزين يسبق إبادة حماس

بقلم: المحامي اوريئيل لين
على حكومة إسرائيل أن تعلن منذ هذا الأسبوع بانها مستعدة لوقف النار في الحرب في غزة مقابل تحرير المحتجزين كلهم. لن يكون جوابا فوريا. هذا واضح. وإلى أن يكون، لا بد أن تدور معارك أخرى غير بسيطة في القطاع. لكن مثل هذا الإعلان، منذ الآن، سيعطي أساسا لانهاء أسرع لتحرير المحتجزين الذين ما يزالون في أسر حماس. كما أن إعلانا كهذا سيؤكد على نحو أفضل أهداف الحرب لإسرائيل في نظرة إنسانية أكثر وسيكون ممكنا تجنيد مزيد من وسائل الإعلام ومزيد من الفهم الدولي.
بالطبع، ستكون لهذا اضرار واضحة. فزخم الحرب سيكبح وهدف إبادة حماس سيتوقف. حماس يمكنها حتى ان تعلن عن النصر. لكن توجد سلسلة اعتبارات ثقيلة الوزن تبرر بعد أن نأخذ بالحسبان كل الاعتبارات الأخرى، الخروج بهذا الإعلان. فقد بدأت الأمطار وبانتظارنا اضرار إنسانية غير مسبوقة في القطاع. العالم لا يمكنه أن يحتوي هذا ولا نحن أيضا. وسائل الإعلام ضدنا ستشتد في العالم كله. في البث التلفزيوني نحن سنكون المذنبين. وحتى دعم الدول الداعمة سيضعف. كل يوم يسقط أفضل أبنائنا. هذه نخبة المجتمع الإسرائيلي. الأهالي يصبحون ثكلى والأطفال يصبحون يتامى. لا يمكن لهذا ان يستمر بلا حدود، كل يوم، على مدى اشهر. لدينا ساحة صراع في الشمال ونحن نريد ان نمنع ساحة صراع إضافية في الضفة.
وفضلا عن كل هذا، فإن هدفي الحرب المركزيين – إبادة حماس وإعادة محتجزين – لا ينسجمان معا في هذه النقطة الزمنية. علينا أن نمنح أولوية لتحرير المخطوفين. فقد تركتهم دولة إسرائيل هم وحياتهم لمصيرهم. هم وعائلاتهم دفعوا الثمن الباهظ. ليسوا هم من يتعين عليهم ان يدفعوا ثمنا إضافيا. واجب الدولة لتحرير المحتجزين اليوم يفوق كل اعتبار آخر.
هذا لا يعني اننا نوقف الحرب في ظروف الهزيمة. فقد قمنا باحتلال مناطق واسعة في القطاع. ويمكن أن نرسم خط الجبهة البديل. يمكن أن نرسم الحدود الإقليمية المتقلصة لحماس، وسنضطر في المستقبل لان نبلور وسيلة قتال لا تكلفنا الثمن الدموي الباهظ الذي ندفعه اليوم.