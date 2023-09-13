تحييد التهديد من طهران أولوية

إسرائيل هيوم

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بقلم: مئير بن شباطفي خطاب غير عادي نشرت مضمونه أيضا منظومة الإعلام الوطني في ديوان رئيس الوزراء، هدد رئيس الموساد، بأن إسرائيل ستجبي من الإيرانيين ثمنا "في عمق ايران، في قلب طهران"، على المس بإسرائيلي أو يهودي أو على إدخال أسلحة إيرانية الى أراضي إسرائيل. لقد أوضح برنياع أن الثمن سيجبى من كل المستويات التي تشارك في أعمال كهذه، سواء نفذتها أجهزة إيران أم بواسطة فروعها ووكلائها على أنواعهم.في تناوله لخطر النووي العسكري، كرر برنياع تصريحه في الماضي: "لا يمكننا أن نسمح أن يكون لإيران سلاحا نوويا أبدا". وأضاف: "نحن لا نجلس مكتوفي اليدين".يبدو أن رئيس الموساد، قد تعجل في أقواله. كلماته تليت عن نص مكتوب، وخطابه، كما أسلفنا، نشر بتوسع.بكلماته وإن كان فصل أوتار الكرامة والعزة الوطنية، والتي تحتاج إلى تعزيز في هذا الوقت، لكن لا يمكن الافتراض، أن برنياع وجه أقواله بالذات إلى الإسرائيليين. فالمشاعر الإسرائيلية تفضل اقوالا أقل وأفعالا أكثر وتتحفظ من أسلوب التهديدات المضخمة السائدة بقدر أكبر لدى أعدائنا في طهران، في بيروت أو في غزة.حتى لو كان في الأقوال جواب ضمني على النقد لسياسة الاحتواء لأعمال حزب الله وخصوم آخرين – فان الجمهور يبقى يفضل أن نتحدث بالأفعال وليس بالأقوال.إن تهديدات برنياع ليست واجبة تجاه إيران أيضا. فهي واعية جيدا لأفعالها وللمخاطر فيها، ستعرف كي تربط بينها وبين الرد الإسرائيلي حين يأتي.إذا كان هناك شك بهذا الشأن، فثمة طرق عديدة سيكون ممكنا من خلالها إطلاق التلميحات بعد الفعل، لتوضح العلاقة بين العمل الإسرائيلي والفعل الإيراني.من ناحية إسرائيل، واشنطن هي التي يفترض ان تكون الهدف الأساس، لأقوال رئيس الموساد.إدارة بايدن، التي سعت إلى إبقاء المشكلة الإيرانية في الظل وإبعاد خطر المواجهة العسكرية معها، ترى اليوم بشكل ملموس نتائج سياستها: ثقة ذاتية متزايدة من جانب ايران، وفي أعقابها أعمال استفزازية في مجال النووي، مساعدة لروسيا بالمسيرات في قتالها في أوكرانيا والزيادة الكبيرة لمساعي الإرهاب في أرجاء العالم، انطلاقا من الإحساس بأنها لن تدفع لقاء ذلك ثمنا حقيقيا.التخوف الأميركي من تورط عسكري في الشرق الأوسط، يشكل أساسا مهما في سياسة اللجم لدى إدارة بايدن تجاه ايران، من شأنه أن يؤدي في نهاية الأمر إلى النتيجة المعاكسة: اشتعال إقليمي كنتيجة لآلية عمل ورد فعل لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف جانبا إزاءه.إن خطاب رئيس الموساد، قبل بضعة أيام من وصول رئيس الوزراء إلى لقاء مع بايدن وإلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة يشكل إعدادا جيدا لهذين الحدثين. لاعتبارات مفهومة لم يوجه برنياع الاتهام تجاه الصديقة في واشنطن، لكن حسب المثل الشعبي – فإنه "صرخ إلى الشجرة كي يسمع الجمل".أقوال إسرائيلية ثاقبة في مسألة إيران وإن كانت في آذان رجال الإدارة إياهم الذين يعملون اليوم على التطبيع بين إسرائيل والسعودية، إلا أنها ستعكس أيضا بأمانة الواقع الذي نشأ برعايتها، وستوضح سلم أولويات إسرائيل: تحييد التهديد الوجودي المحدق من جانب إيران يسبق حتى التطبيع مع السعودية.