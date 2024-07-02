تخفيض قوات الجيش في غزة

هآرتس

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عاموس هرئيل 2/7/2023المشاورات الأمنية التي أجراها، قبل يومين، رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار قادة الجيش في قيادة المنطقة الجنوبية تبشر بالانتهاء القريب من المرحلة الأكثر كثافةً في الحرب في قطاع غزة. قريباً، سيعلن عن انتهاء العملية في رفح. الاتجاه آخذ في الظهور من الآن فصاعداً -تخفيض للقوات في القطاع، الانتقال إلى أسلوب الاقتحامات والانقضاض على أهداف حماس هناك، وإرسال وحدات إلى الحدود الشمالية. السؤال الرئيسي هو كيف سيتم تغليف العملية برواية تقنع الجمهور أن الحكومة والجيش الاسرائيلي حققا جزءاً كبيراً من أهداف الحرب، على الرغم من أن حماس لم تهزم تماماً، والـ120 مختطفاً لم يتم استرجاعهم بعد. الجيش الإسرائيلي سيواصل الاحتفاظ بقوات في ممر نتساريم والذي يقسم القطاع إلى قسمين، بين الشمال والجنوب، وأيضاً في محور فيلادلفيا الذي يقع على الحدود المصرية، إحدى المناقشات تتعلق بمسألة أي جزء من محور فيلادلفيا يجب مواصلة الاحتفاظ به. في الوقت الحالي، يبدو أنه لن يكون هنالك انسحاب من معبر رفح بسبب صعوبة التوصل لاتفاق مع المصريين. في وسائل الإعلام الإسرائيلية، نُشرت تقديرات للجيش الإسرائيلي بشأن 40 نفقا تم حفرها تحت الحدود، وقد تم الكشف عن نصفها تقريباً. والحقيقة هي أن الاستخبارات لم تعرف على وجه اليقين الرقم، وبالتأكيد لا يعرف عدد الأنفاق التي لم يتم اكتشافها حتى الآن.إسرائيل تعتبر محور فيلادلفيا شريان الأكسجين لحماس والذي عبره وعبر معبر رفح هُرب طوال 20 عاما سلاح وبضائع للقطاع. هي تريد أن تصل لتفاهمات مع مصر حول طبيعة السيطرة على هذا المحور وإخلائه في مرحلة لاحقة، كما أن هنالك مسألة أكثر أهمية من مسألة العائق المادي الذي يجب إنشاؤه ضد حفر أنفاق أخرى وهي؛ ما وسائل الكشف (الحساسات التي سيتم تركيبها بالقرب منه). من المهم لإسرائيل أن تكون هذه حساسات من إنتاجها، بحيث ترسل معلومات للجيش الإسرائيلي وللشاباك، وبهذا ستضمن إعطاء إنذار في حالة حفر أنفاق أخرى.الرسالة التي يريد نقلها غالنت ورئيس الأركان وهرتسي هليفي هي أن الهجوم الواسع في رفح يشير إلى تفكيك الذراع العسكرية لحماس في إطارها الحالي. آخر الكتائب لهذا التنظيم تم إخراجها من الخدمة. حماس ما تزال نشطة، ولكنها تفعل ذلك في إطار جديد من خلايا عصابية جديدة والتي درجة الضرر التي بإمكانها إلحاقه هي أصغر، وتقريباً من دون سلسلة قيادة وسيطرة. وعلى الرغم من أنه أطلق، أول من أمس، ما يقارب الـ20 صاروخاً من خانيونس نحو مستوطنات غلاف غزة، فإن تهديد إطلاق النار نحو النقب ونحو وسط البلاد تقلص كثيراً.سيكون هنالك حاجة لمواصلة محاربة حماس، ولكن هذا سيتم في إطار "قص العشب" المعروف من الضفة الغربية -اقتحامات متكررة لأهداف للتنظيم، اعتقال مقاومين ونقلهم ليقوم الشاباك بالتحقيق معهم. المشكلة هي أنه توجد هنا رسالة معقدة. يصعب استيعابها من ناحية الجمهور، وخاصة إزاء الأهداف الطموحة التي طرحت في بداية الحرب. علاوة على ذلك، نتنياهو لم يتخلّ تماماً بعد عن وعوده بالنصر المطلق والقريب، وهي لا تتساوق مع مقاربة غالنت-هليفي.منذ حوالي أسبوع والجيش الإسرائيلي يعمل في حي الشجاعية، في شرق مدينة غزة، هذه المنطقة جرت فيها معارك صعبة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى شباط (فبراير) في عمليتين مختلفتين. اللواء 7 الذي يعمل هناك يتحدث عن قتال ضد عشرات الخلايا بالصواريخ المضادة للدروع التابعة لحماس. هذا يدلل على قدرة إعادة تأهيل سريعة لحماس أو حقيقة أن ما فعله الجيش الإسرائيلي في العمليتين السابقتين هناك لم يكن كاملاً خلافاً لما فهمه الجمهور وفي جزء من وسائل الإعلام. قبل الدخول الجديد للشجاعية، جرى نقاش في قيادة المنطقة الجنوبية: كان هنالك ضباط صعُب عليهم أن يفهموا طبيعة المهمة الملقاة عليهم الآن.هنالك أيضاً موضوع رفح نفسها. نتنياهو أصر على العملية في رفح، رغم معارضة شديدة لإدارة بايدن، بالأساس لأسباب سياسية داخلية. الجناح اليميني المتطرف في حكومته ضغط عليه لكي يرسل قوات الجيش الإسرائيلي لاحتلال المدينة وحول نقاشاً تكتيكياً مهنياً الى اختبار شجاعة. في ظل قيود التسليح التي فرضها الأميركان وعقبات أخرى لهم، تقرر القيام بعملية مقلصة (وهو أمر لم يتم شرحه علنا). لقد شن العملية بواسطة جزء من فرقة واحدة بدلاً من اثنتين وفعلياً المدينة لم يتم احتلالها كاملة في أي وقت من الأوقات. في حوالي نصف مساحتها، كان هنالك تواجد جزئي للجيش الإسرائيلي. حقيقة أن كل المدنيين الفلسطينيين هربوا من رفح عندما بدأت العملية، وقرار حماس بالحفاظ على جزء من مسلحيها كقوات احتياط خارج المدينة قلل الاحتكاك العسكري هناك.معظم خسائر الجيش الإسرائيلي نبعت من هجمات من بعد، والتي وُجهت نحو نقاط ضعيفة. أم أحد الجنود الذين قتلوا في رفح الأسبوع الماضي، قالت إنها سمعت ابنها عندما أصيب من نيران قناص فلسطيني عندما كان يتحدث معها عبر الهاتف المحمول. لشديد الأسف، الكارثة تدلل على وجود مشكلة تطبيق الانضباط العملياتي -استخدام التلفونات المدنية داخل منطقة قتال وفي مكان مكشوف لنيران العدو.ثمة معياران رئيسيان يتوجب قياسهما بشأن هزيمة العدو في قتال كهذا: احتلال وتطهير أرض وقتل مسلحين. الاحتلال في رفح كان كما قلنا جزئياً فقط، والجيش الإسرائيلي يسارع إلى إخلاء جزء مما تم احتلاله. بخصوص القتلى، يبدو أن الإنجاز محدود في نهاية الأسبوع الماضي قدموا في قيادة المنطقة الجنوبية قدروا أنه في كل واحدة من الكتائب الـ4 لحماس قتل ما بين 70-230 مقاوما من بين 1000. الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين ولكنها لا تصل إلى نصف القوة المحاربة، وهذا الرقم من شأنه أن يشير إلى هزيمة. الصعوبة تنبع أيضاً من قرار محسوب لحماس بتقليص الاحتكاك من أجل تقليل المصابين.يجب عدم الاستخفاف بالجهد الذي بذل في رفح، ولكن يصعب التحرك من الشك بأننا شاهدنا هنا مشهداً مفبركاً والذي نبع الذهاب إليه أيضاً من ضغوطات سياسية، أيضاً بعد انسحاب جزئي من المدينة، سيحوم السؤال، هل يوجد هنا انتصار حاسم على حماس. يبدو أن التأييد لهذا التنظيم في أوساط سكان قطاع غزة ظل مرتفعاً. حماس ما تزال تحافظ على قدرات تنظيمية وسلطوية، وما تزال تحتفظ بجزء لا بأس به من قدراتها العسكرية، ربما هذا ما يمكن تحقيقه الآن في ظل قيود الوضع الإقليمي، ولكن يجدر قول هذا للجمهور بصورة واضحة ومباشرة.على هامش الأمور، لمسنا فشلا ذريعا، أول من أمس، ويعد نموذجياً لأيام نتنياهو الحالية، في قضية إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة، والذي كان معتقلاً في إسرائيل طوال حوالي 7 أشهر. مهرج الأمن القومي ايتمار بن غفير، تبادل الاتهامات، أول من أمس، مع كل العالم، وحتى طلب بإقالة رئيس الشاباك رونين بار بعد أن اتضح أن المدير محمود أبو سلمية أطلق سراحه بسبب الاكتظاظ في السجون.من النقاش الإعلامي الصاخب، غاب تماماً سؤال هل كان هنالك ما يكفي من الأدلة ما يكفي لاعتقاله، باستثناء الشبهة الإسرائيلية العامة بشأن تعاون إدارة مستشفى الشفاء مع الذراع العسكرية لحماس، التي استخدمت هذه المنشأة لأغراض عسكرية، وهذا يضع ادعاءات إسرائيل حول تورط إدارة الشفاء مع المقاومة، بعد الغارة على المستشفى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في ضوء غير جدي.فعلياً، بن غفير الذي يعد غير قادر على إدارة أي شيء بصورة جدية، باستثناء عملية الإفساد والتطرف للشرطة ومصلحة السجون -هو المسؤول الرئيسي عن الحدث. على الرغم من أن مكتبه ومصلحة السجون تلقيا أموالا ضخمة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لتمويل احتجاز آلاف المعتقلين الأمنيين الآخرين، فإنهم فشلوا في هذا تماماً، في السجون هنالك اكتظاظ كبير، وبموازاة ذلك تطورت مشكلة شديدة في مجال القضاء الدولي إزاء احتجاز معتقلين في ظروف فظيعة في منشأة الاعتقال في سديه تيمان.الشاباك حذر مرات عدة من أنه بسبب الضغوط لن يكون هنالك مناص من إطلاق سراح معتقلين ومن عدم تنفيذ اعتقالات أخرى في الضفة الغربية، في عمل وزارته، ركز بن غفير على ما يشغله حقاً: تصريحات عبثية، تقييدات تافهة بشأن ظروف معيشة المعتقلين والسجناء، وتوزيع أسلحة على كل من يريد (إذا حكمنا حسب الاستطلاعات، فإن هذه الصيغة تخدمه جيداً. فلماذا يكلف نفسه بالعمل؟). ما كشف هنا هو عجز مطلق لحكومة فاشلة في وقت فيه المستويات المختلفة تتشاجر علناً، أحدهما مع الآخر.