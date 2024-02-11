ترانسفير طوعي.. فكرة جيدة

هآرتس

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عكيفا الدارمفهوم "ترانسفير طوعي" يطرح أمام ناظرينا شخصية الكهاني ايتمار بن غفير. فكرة "تشجيع الفلسطينيين على الهجرة" تذكر على الفور بمؤسس حزب الترانسفير رحبعام زئيفي. حلمهم وحلم أمثالهم، بدءا بالكاهنة الكبرى للحركة المسيحانية دانييلا فايس وانتهاء بأغبيائها مثل ميكي زوهر الذين كانوا يرقصون في مؤتمر "العودة الى غوش قطيف"، حلمهم يشبه "عيرف راين" (منطقة خالية من اليهود بتعبير النازية). أرض إسرائيل من البحر وحتى النهر خالية من العرب. ولكن باستثناء من ينفثون سم تفوق اليهود وكراهية الأجانب والادمان على العقارات، فإن إعادة التوطين يمكن أن تكون مبادرة مرحب بها.مفهوم "إعادة التوطين" للاجئين من العام 1948، ذكر للمرة الأولى في تفويض "الأونروا" الصادر في العام 1949. فقد جاء فيه، أن المنظمة ستعمل مدة سنتين – ثلاث سنوات فقط إلى حين حل الظروف التي نشأت بسبب حالة الطوارئ وإعادة توطين اللاجئين الذين هم تحت رعايتها. وقد تم تقدير عددهم في حينه بـ700 ألف شخص. ولكن ادعاء "حق العودة" استخدم كسبب (أو كذريعة) للدول العربية الثرية التي قامت بإغلاق أبوابها أمام اللاجئين.منظمات المقاومة الفلسطينية، حولت مخيمات اللاجئين إلى دفيئات لتربية المقاتلين ضد إسرائيل. في الوقت الذي فيه ممثلة الأمم المتحدة للاجئين "يو.ان.اتش.سي.آر" عملت على إعادة توطين اللاجئين في كل النزاعات في العالم، فإن "الأونروا" أصبحت مزودة الطعام والتعليم والصحة والرفاه للاجئين الفلسطينيين. مدير عام "الأونروا" جيمس ديفيز قال في العام 1959: "إن المنظمة هي أحد الأثمان – كما يبدو الأدنى من بينها – الذي يدفعه المجتمع الدولي من أجل عدم حل المشاكل السياسية للاجئين.كارثة 7 تشرين الأول، فرضت على العائلات الإسرائيلية ترانسفير غير طوعي. جرائم حماس حكمت بالترانسفير غير الطوعي أيضا على مئات آلاف العائلات الفلسطينية. هذه الأزمة العميقة يجب أن تشكل خشبة القفز من أجل حل جذري، يتجاوز العثور على بديل للأونروا؛ تسوية تؤدي إلى إنقاذ لاجئي العام 1948 من مخيمات اللاجئين. هذه عملية حيوية، حتى لو كانت غير كافية، لإنهاء النزاع والمصالحة بين الشعبين.الكثير من القتلة الذين قاموا باقتحام غلاف غزة في 7 تشرين الأول، مهاجمون وانتحاريون وزعماء حماس، خرجوا من هذه المخيمات. ثلاثة أجيال حملت في عنقها مفاتيح بيوتها في عسقلان ويافا والقطمون، وهم يعرفون أن الجيل القادم محكوم عليه بحياة الضائقة وعدم الأمل. الضوء الذي بزغ عند التوقيع على اتفاقات أوسلو في العام 1993، خفت عندما قتل اسحق رابين وتلاشى في ظل حكومات اليمين الاستيطانية.فكرة إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين ليست جديدة. فهي كانت مشمولة في خطة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، والتي ارتكزت على حل الدولتين. مبادئ الخطة التي عرضت على الطرفين في نهاية العام 2000، تمت مناقشتها أيضا في محادثات طابا بين حكومة اهود باراك والفلسطينيين في بداية العام 2001. بعض الدول، منها الولايات المتحدة وكندا، وافقت على استيعاب عدد من اللاجئين. الخطة شملت إقامة منظمة دولية لتمويل هذه المبادرة. وقد تم التوضيح أن تطبيق جميع بنود الخطة سيعتبر تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 194 الصادر في تشرين الثاني(نوفمبر) من العام 1948، الذي يعتبره الفلسطينيون الأساس القانوني لتبرير مطالبتهم بحق العودة. مبادرة السلام للجامعة العربية في آذار(مارس) من العام 2002 نصت على أن القرار 194 هو الأساس لحل مشكلة اللاجئين، لكن هذا الحل يجب أن يكون عادلا ومتفقا عليه.قضية اللاجئين عادت إلى طاولة المفاوضات في المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة اهود اولمرت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العام 2007. وقد اتفقا على أن عددا قليلا من اللاجئين (50 – 100 ألف) يمكن استيعابه في إسرائيل فيإطار جمع شمل العائلات. الأغلبية الساحقة يمكنها الاختيار بين إعادة التأهيل في الدولة الفلسطينية أو الهجرة إلى دولة ثالثة (ترانسفير طوعي، كما قلنا). أولمرت اقترح أن تؤسس إسرائيل وتدير صندوقا دوليا يجند الأموال من أجل تعويض اللاجئين عن خسارة ممتلكاتهم. في تحقيق شامل أجري في العام 2007 تم تقدير التعويض الشامل بأقل من مليار دولار، وهذا مبلغ يساوي نفقات الولايات المتحدة في ثلاثة أيام قتال في العراق.في استطلاع للرأي العام، أجري في تلك الفترة في أوساط عينة كبيرة لـ4500 لاجئ فلسطيني في لبنان، وجد الباحث الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي، أنه فقط أقلية صغيرة (لاجئي غزة والضفة الغربية، اقل من 10 في المائة) أجابوا بأنهم يريدون أن يكونوا مواطنين إسرائيليين، 9 % من اللاجئين و5 في المائة من اللاجئين في لبنان فضلوا الهجرة إلى دول أخرى.الأغلبية الساحقة من المستطلعين اختارت إمكانية بناء مستقبلها في دولة فلسطينية مستقلة. أين سيقيم كل هؤلاء بيوتهم؟ يمكن البدء بكريات أربع، عند الخبير المعروف بالترانسفير الطوعي، مع صورة القاتل، هو واصدقاؤه في شبيبة الفظائع لن يتم تهجيرهم من بلادهم، بالعكس، هم سيحصلون على سلة استيعاب سخية من أجل الهجرة إلى دولة إسرائيل.