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ترميم جنين نعم.. الوكالة لا

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آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خلال تجريفها لبيوت في مخيم جنين-(وكالات)
إسرائيل هيوم
 بقلم: عدي شفارتس
 12/7/2023

الضرر الذي لحق بمخيم اللاجئين في جنين من قبل الجيش الإسرائيلي، والتجند الدولي لترميم البنى التحتية التي تضررت في المخيم، هما فرصة ممتازة للإعلان عن التفكيك الرسمي للمخيم، اخراج وكالة الغوث من المعادلة والاعلان بان هذا ببساطة هو واحد من الاحياء في مدينة جنين – وضع هو عمليا على أي حال هكذا منذ سنوات طويلة. ليس في جنين "لاجئون". يدور الحديث عن فلسطينيين ولدوا في جنين (باستثناء اقلية صغيرة من أبناء 75 فما فوق) وعاشوا كل حياتهم في جنين. لم يطردوا او يتركوا بيوتهم ابدا. هم يعتبرون جنين كجزء من وطنهم الفلسطيني وهكذا أيضا جزء من أمم العالم الذين يعترفون بدولة "فلسطين". إسرائيل هي الأخرى غير معنية بان تعود لتحكم في المناطق أ، والتي مدينة جنين هي جزء منها. والشرط الأكثر أساسية لتعريف الانسان كلاجئ هو أنه يوجد خارج بلاده. فكيف إذن يمكن تعريف سكان جنين كلاجئين؟ وكيف يحتمل لاجئ من فلسطين يوجد في فلسطين؟اضافة اعلان
هذا عبث بعيد السنين لا يوجد الا في حالة النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني الذي يمنع كل احتمال للمصالحة بين الطرفين منذ اكثر من 70 سنة. طالما كان الفلسطينيون يتواجدون في "مخيمات لاجئين"، في الغالبية الساحقة من الحالات هي ببساطة احياء عادية داخل المدن، ويعتقدون بان ذات يوم سيعودون الى أراضي دولة إسرائيل، فلا يوجد أي احتمال للوصول الى سلام معهم. طالما تواصل في قلوبهم الايمان بان دولة إسرائيل هي مجرد مسألة مؤقتة مثل تواجدهم الآني في مخيمات اللاجئين، فسيستمر أيضا دافعهم لمواظبة القتال ضدها.
ليس صدفة أن العنف الاقسى الموجه لإسرائيل على مدى عشرات السنين مصدره في مخيمات اللاجئين. هكذا في غزة، هكذا في لبنان، وهكذا أيضا في يهودا والسامرة. والسبب ليس الوضع الاقتصادي الصعب او المشاكل اليومية بل وعي عميق وغير مساوم بانعدام العدالة العظيمة التي أدت الى هزيمة الفلسطينيين بحرب بدأوا بها ضد دولة إسرائيل في 1948.
مخيمات اللاجئين هي عمليا لباب الوعي الفلسطيني والذي بموجبه الحل الوحيد لانعدام العدالة هذه هو عودة اللاجئين الى نطاق دولة إسرائيل وتحولها عمليا الى دولة عربية بالفعل.
تخطئ الاسرة الدولية حين تسعى لاعادة الوضع في المخيم الى عهد ما قبل الحملة، وان تفعل هذا من خلال وكالة الغوث – الاونروا.
هذه الوكالة هي جزء من المشكلة، وليس جزءاً من الحل. فهي تبقي لدى الفلسطينيين وعي اللجوء المصطنع وتمنحهم الإحساس بان العالم كله يؤيد مطلبهم في "العودة" الى إسرائيل، وعمليا، تخريبها.
هذا لا يعني أن الوعي سيختفي في يوم واحد بدون الوكالة، لكن وقت المساعدة الدولية للوكالة سيؤشر للفلسطينيين بان العالم مستعد لان يساعدهم اذا كان في نيتهم ان يعيشوا بسلام الى جانب إسرائيل وليس في مكانها.
ان الخوف من تحويل الأموال مباشرة الى السلطة الفلسطينية لاجل ترميم جنين بسبب الفساد المستشري فيها مفهوم، ولكن يوجد ما يكفي من المنظمات الغربية والدولية منذ الـ USAID، التي تعمل في المنطقة ومستعدة لان تنفذ العمل. في السطر الأخيرة: ترميم – نعم؛ وكالة الغوث – لا. 
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