السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تسريب صور "غير لائقة" لمسؤوليين إسرائيليين.. إعلام يتهم هاكرز إيرانيين

المعلومات السرية خرجت من مكتب نتنياهو عبر ذاكرةٍ إلكترونية
المعلومات السرية خرجت من مكتب نتنياهو عبر ذاكرةٍ إلكترونية
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صور خاصة لرئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك، ووزير الجيش السابق بيني غانتس، في أوضاع "غير لائقة"، فيما أرجعتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى هاكرز إيرانيين.اضافة اعلان

حيث قالت قناة الـ12 الإسرائيلية إن هاكرز إيرانيين نشروا صوراً خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي لإيهود باراك، وبيني غانتس، فيما لم تفصل كيفية حصولهم عليها. 

وأظهرت الصور باراك في الصور وهو يحمل كأساً من النبيذ في حوض استحمام ودورات مياه ومواقع سياحية مختلفة، فيما ظهر غانتس بملابس السباحة.  
من جانبه، علق مكتب إيهود باراك على الصور قائلاً: "على الأقل بعض الصور تبدو مزيفة".

صور "خاصة" لمسؤولين سابقين إسرائيليين تنتشر عبر مواقع التواصل.. ووسائل إعلام إسرائيلية تتهم هاكرز إيرانيين 

والأربعاء، كشف مصدر أمني إيراني أنّ طهران حصلت على معلومات حساسة وسرية تتعلق برئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تشمل قضايا فساد.

حيث نقلت قناة الميادين عن مصدر إيراني لم تكشف هويته، أن المعلومات المشار إليها تكشف عن قائمة الإعلاميين الأجانب، الذين يتلقون رشىً من مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال المصدر إن القائمة "تشمل إعلاميين أوروبيين وأمريكيين وإسرائيليين"، مُوضحاً أنّ كل المعلومات الخاصة بهم والمبالغ التي تسلموها كانت مِن مكتب نتنياهو مباشرةً.

وكشف المصدر أنّ المعلومات السرية خرجت من مكتب نتنياهو عبر ذاكرةٍ إلكترونية، مشيراً إلى أنها تشمل ملفاتٍ سرية عن شخصياتٍ سياسية إسرائيلية معارضة لنتنياهو، وصوراً شخصية لهم.

وشدّد المصدر الأمني الإيراني على أن كل الصور الشخصية والملفات السرية الإسرائيلية موجودة الآن لدى الجهات الأمنية الإيرانية، وأنّها "قد تنشرها في وقتٍ لاحق".

يُذكر أن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت تفكيكها شبكة تجسس تعمل لمصلحة الاستخبارات الأجنبية، في مايو/أيّار وشبكات تعمل لصالح دولة الاحتلال في أغسطس/آب 2023. -وكالات
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