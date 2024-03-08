تسليح فلسطينيين في غزة

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إسرائيل هيومبقلم: ماتي توخفيلد وليلاخ شوفال8/3/2024يقول مسؤولون كبار في جهاز الأمن في أحاديث مغلقة، إنه طالما لم تحرس جهات مسلحة قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة، فإن سلب المساعدات في القطاع لن يتوقف، سواء أدخلت بالشاحنات عبر البر أو عبر البحر -مثلما أعلن أول من أمس الرئيس الأميركي جو بايدن.تلك الجهات المسلحة في القطاع هي من سكان قطاع غزة ممن لا يؤيدون حماس ويفترض أيضا أن يكونوا جزءا من حل "اليوم التالي" في القطاع، وحماية "الجزر الإنسانية" فيه. في جهاز الأمن يشددون على أن من سيتحكم بتوسيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، سيتحكم بالقطاع. غير أن مسألة هوية أولئك المسلحين ليست محلولة بعد، إذ إنهم بالطبع لا يمكنهم أن يكونوا من رجال حماس، ورئيس الوزراء نتنياهو أعلن بأنهم لا يمكنهم أيضا أن يكونوا رجال السلطة الفلسطينية. وبالتالي ليس واضحا بعد من هم أولئك الفلسطينيون المسلحون الذين يمكنهم أن يحرسوا القوافل، ولاحقا أيضا أن يكونوا حكما بديلا في القطاع. كما هو معروف، بحث نهائي في الموضوع لم يجرَ بعد وذلك لأن نتنياهو يعرقل حاليا القرار.علمت "إسرائيل اليوم" بأنه في قيادة جهاز الأمن أجريت مداولات حول قوافل التموين والحاجة لقطعها عن حماس التي ما تزال تأخذ المسؤولية عليها. في جهاز الأمن بحثوا أيضا في المناطق الإنسانية التي سيقيمونها، حسب الخطة التي عرضها الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي قبل بضعة أسابيع، إذا ما وعندما اتخذ القرار بإخلاء 1.4 مليون فلسطيني من رفح.وقد طرحت المسألة كحاجة ملحة على نحو خاص بعد أن هاجم مئات الفلسطينيين قبل نحو أسبوع شاحنات المساعدات الإنسانية التي كانت في طريقها إلى شمال القطاع. كنتيجة لذلك، لاقى بضع عشرات الفلسطينيين حتفهم كنتيجة للتدافع والدهس. واتهمت الأسرة الدولية إسرائيل بذلك، رغم أنه بعد بضع ساعات من الحدث عرض الجيش الإسرائيلي فيلما كان يمكن أن يرى فيه بوضوح سبب وفاة الفلسطينيين.غير أنه رغم الفيلم، ومحاولات التفسير من جانب الناطق العسكري باللغة الإنجليزية، أكد الفيلم في الأسرة الدولية الضائقة الشديدة والجوع في قطاع غزة، بشكل دفع الرئيس بايدن لأن يعلن أول من أمس عن المساعدات للقطاع عبر البحر. في إسرائيل شرحوا بأن الولايات المتحدة لا تبني ميناء في غزة بل مرفأ لوجستيا سيكون ممكنا الارتباط به ولن تكون قوات أميركية على أراضي القطاع.ويتبين من المداولات في الأيام الأخيرة بأن الدول المستعدة لأن ترعى قوافل التموين والجزر الإنسانية طلبت قبل بضعة أسابيع بأن يقوم حراس مسلحون، فلسطينيون محليون من غير المتماثلين مع حماس، بأعمال الحراسة والحماية للدفاع عن القوافل وعن السكان المحليين، بأسلحة توفر لهم بإذن إسرائيلي.صحيح حتى هذه اللحظة، كل فلسطيني مسلح في قطاع غزة يصنف من قبل الجيش الإسرائيلي كـ"مقاوم"، وهكذا تتعاطى معه القوات. وسبب هذا واضح: الجيش الإسرائيلي هو المتحكم الآن بالميدان وكل سلاح يشكل تهديدا على المقاتلين. إذا ما أقرت خطة حراسة القوافل الإنسانية من قبل مسلحين محليين، يحتمل أن ينشأ وضع يتجول فيه مسلحون فلسطينيون في القطاع في الوقت الذي يكون فيه قوات الجيش الإسرائيلي ما تزال تناور في القطاع.في تلك المداولات، قيل إنه طالما لم يقر المستوى السياسي الخطة، فإن نقل العصا في القطاع من حماس إلى جهة أخرى يتأخر، وما يزال ليس واضحا من هم أولئك الفلسطينيون من غير المؤيدين لحماس أو رجال السلطة الفلسطينية ممن يمكنهم أن ينفذوا المهمة.عمليا، يسود في جهاز الأمن شبه إجماع بالنسبة للحاجة الفورية لإيجاد جهة تأخذ القيادة في قطاع غزة في إطار اليوم التالي، وواضح أن تلك الجهة يجب أن تكون مسلحة كي تفرض النظام في القطاع وتحرس وتوزع المساعدات الإنسانية، إذ كما أسلفنا، من يتحكم بالمساعدات سيتحكم بغزة. غير أن رئيس الوزراء نتنياهو يعارض إجراء بحث في الموضوع ويرفض تنفيذ أي خطة في إطار اليوم التالي منذ الآن، طالما كان الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع، ورغم حقيقة أن معنى عدم إيجاد حل اليوم التالي يتيح لحماس الدخول إلى الفراغ الناشئ ومواصلة القيام بمهام سلطوية في قطاع غزة. نتنياهو يواصل رفض اتخاذ القرار في الموضوع رغم أن النقد عليه من كبار رجالات جهاز الأمن، بما في ذلك وزراء في الكابينت الضيق يزداد.