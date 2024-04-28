تسيبي ليفني: نحن في حالة سقوط حر منذ 7 أكتوبر بسبب حكومة نتنياهو

قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، يوم أمس السبت، إن "بلادها" في حالة سقوط حر منذ قيام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعمليتها العسكرية في السابع من أكتوبر الماضي.

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ونشرت ليفني تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "إكس"، مساء أمس السبت، أكدت من خلالها أن إسرائيل في حالة سقوط حر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب حكومة بنيامين نتنياهو.



وأوضحت ليفني أن نتنياهو لا يحسم مسألة إيجاد بديل لحركة حماس، بسبب وجود وزيرين متطرفين في حكومته، وهما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.





وأوضحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة أن هذا الأمر يؤخر انتهاء الحرب في قطاع غزة.



وفي السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه من الممكن تأجيل الاجتياح المخطط لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس. وكالات

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