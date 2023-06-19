تطبيع الوقاحة

هآرتس

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بقلم: ناحوم برنياعأعضاء رابطة المحامين سيتوجهون (اليوم) الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الرابطة والمجلس القُطري. الانتخابات هذه المرة حرجة، لان نتائجها ستقرر من سيكون الاثنان اللذان سيجلسان عن الرابطة في لجنة تعيين القضاة. إذا ما فاز ايفي نافيه ومنفذ كلمته فنحن كفيلون بان نحصل على انقلاب قضائي في طريق التفافي، عبر اللجنة: اذا فاز عميت بخر ومنفذو كلمته سيتعين على الائتلاف أن يدفع قدما بانقلابه في الطريق الرئيس، عبر الكنيست. لا غرو، إذن في أن الائتلاف تجند بكل قوته من اجل نافيه وشركائه؛ لا غرو أن الاحتجاج تجند بكل قوته من أجل بخر.الانتخابات هي مسرحية مشوقة لسبب آخر: الوقاحة. منافسة نافيه على المنصب تحمل شحنة ثقيلة جدا من الوقاحة، تكاد تكون موهوبة. نافيه هو صاحب سوابق مدان. في قضية واحدة، من عهد ولايته السابقة كرئيس الرابطة اشتبه بالتدخل في تعيين محامية مارست معه الجنس، قاضية، ما يسمى جنس مقابل تعيين. اغلاق الملف خلّف وراءه شكوكا ثقيلة.في قضية ثانية، أمسك به وهو يهرب عشيقته الى الخارج. أدين بالدخول والخروج من البلاد بغير وجه قانوني وبتلقي شيء بالغش. كانت الروايات التي أطلقها نافيه في القضيتين تكفي لمنعه من أن يتولى منصبا عاما في إسرائيل. لكنه على حاله: في نظر نفسه هو جدير بان يقرر من يكون القضاة في إسرائيل، من يجلس في العليا، في المركزي، في الصلح، من يدين ومن يبرئ. منذ البداية لم يكن هناك مكان لإشراك نقابة المحامين في لجنة تعيين القضاة. ليس خيرا أن يكون المحامون مشاركين في انتخاب القضاة الذين سيحسمون في ملفاتهم. هذا مدخل للخاوة، الفساد، الاتجار بالتحكيمات وبقرارات محاكم متحيزة. ناهيك عن ان قيادة الرابطة انكشفت في السنوات الأخيرة المرة تلو الأخرى. وهي لم توقع العار فقط بنفسها – بل ايضا بالقضاة الذين تصاحبوا معها، أمام الكاميرات وفي الخفاء.تنافس نافيه يحول الانتخابات في الرابطة من مسرحية دراماتيكية الى مسرحية عبث. دعك من الرجل، فالوعي الذاتي لم يكن أبدا جزءا من عالمه. لكن ما الذي يمكن قوله عن أولئك الذين يؤيدونه؛ ما الذي يمكن قوله عن كل حكماء القضاء الذين يعرفون كيف يجدون المواد الفرعية في القوانين النائية لأجل إبعاد زبائنهم عن العقاب لكنهم لا يجدون مادة واحدة تمنع صاحب سوابق مدانا من أن يتاجر في تعيين قضاة في إسرائيل.180 مشروع قانون، قسم كبير منها غريب الأطوار، رفعها حتى اليوم مندوبو الائتلاف في الكنيست. ثمانية مشاريع قوانين حظيت حتى اليوم بالتقدم، وأخرى تنتظر على الطريق. في محاولة لفهم جوهر التغيير دعوت هذه الفترة "موسم السلب".