يديعوت أحرونوت

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بقلم: ناحوم برنياعتخوض إسرائيل منذ أشهر حربا عادلة، حربا فرضتها عليها منظمة حماس. لكن حتى الحرب العادلة يجب ان تجري في ظل المراعاة لقيود القوة ومصلحة الدولة للمدى البعيد. فقد قال وزير الدفاع يوآف غالنت أمس إن إسرائيل تتعرض للاعتداء في سبع جبهات وترد في ست، ليس أقل. وقد قصد غزة، لبنان، سورية، الضفة، اليمن وإيران. هذه ليست وفرة من المجدي التبارك بها. هذه تستوجب التفكير جيدا بسلم الأولويات وبتوزيع القوات والمقدرات. فهل تنجح حكومتنا في هذه المهمة؟ ليس مؤكدا.في جلسة أول من أمس رفض نتنياهو ان يطرح على البحث الخطة لتغيير مدى قتال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. آيزنكوت اقترح البحث؛ نتنياهو أجل لموعد يرفض تحديده. في الأسبوع الماضي منع غالنت عن جهة عسكرية أن تطرح الخطة للبحث في محفل يترأسه. بقدر ما افهم، يوجد في هذه اللحظة اجماع عام، أو شبه عام، على أن الانتقال الى المرحلة التالية واجب الواقع. على الرغم من ذلك، نتنياهو وغالنت يؤخران كل لاسبابه.حان الوقت للبحث، حان الوقت للقرار.المرحلة الثالثة يفترض بها أن تقلص حجم قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع. الأسباب واضحة: قرابة خمس فرق تعمل هناك اليوم. قسم من القوات ضرورية في الشمال، في حالة تدهور الوضع هناك الى حرب. قسم، رجال احتياط بحاجة لان يعودوا الى بيوتهم وعملهم.السبب الأساس، الحاسم، والتغيير اللازم في القتال في غزة. تجري هناك عملية كان يمكن توقعها مسبقا. المنفعة العسكرية في تطهير كل فوهة نفق، كل نفق، كل بيت مشبوه آخذة في التقلص والثمن بالإصابات لقواتنا يرتفع. يوجد في الجيش الإسرائيلي من يقدر باننا أبدنا حتى اليوم 20 في المائة من قوة حماس العسكرية. توجد أيضا تقديرات أعلى لكن لا تتحدث أي منها عن إبادة عامة. قيادتها العسكرية نجت في معظمها ومحمية على ما يبدو من خلال وجود المخطوفين. فقدت المنظمة معظم معاقل الحكم لكنها لم تفقد الحكم على معظم الغزيين. استمرار القتال يتطلب أساليب أخرى، مدى آخر، توقعات أخرى.النتيجة هي ما كانت تسمى في حروب سابقة "مراوحة" وفي الحرب الحالية "عالقة". الحرب قاسية وتوقع مصابين، لكن بشائر كبرى ليست فيها. حتى لو توفي السنوار، ضيف او عيسى، ثلاثة زعماء منظمة او اعتقلوا، فان الوضع الأساسي لن يتغير.المشكلة هي في الفجوة بين التوقعات والواقع. بشكل طبيعي، الانتقال من المرحلة الثانية الى المرحلة الثالثة يستدعي اجمالا اوليا. مقايسة بين الأهداف التي عرضت والاهداف التي تحققت. نتنياهو وغالنت يجتازان صعوبة في الوصول الى هذه اللحظة. فقد خلقا توقعات لدى الجمهور ولدى المقاتلين على حد سواء للحسم، للابادة، للتصفية، للنصر الذي سيمحوا بضربة واحدة قصورات 7 أكتوبر. وهما يواصلان ذلك الان أيضا كل باسلوبه. التوقعات ليست واقعية؛ وكذا الإعلانات ليست واقعية. فهي تنضم الى الأخطاء التي سبقت هجمة حماس.لقد ابتلع الخطاب الاستراتيجية؛ وابتلعت الشعبوية الجوهر. هذا وضع مأساوي.ان التشبث في القرارات في سياق غزة اشكالي من ناحية أخرى: فهو يسلب الانتباه عن الجبهات الخمسة الأخرى التي تتعرض فيها إسرائيل للهجوم. لعبة الشطرنج المركبة التي تديرها إسرائيل مع ايران، من لبنان حتى البحر الأحمر والمحيط الهندي، من غزة في الغرب وحتى طهران في الشرق، من اليمن حتى دمشق، تتحول بالتدريج الى لعبة نرد، للحظ فيها او لانعدام الحظ من شأنه أن يكون وزن حاسم.المرحلة الثالثة تنفذ في النهاية: الجيش الإسرائيلي سينتقل في القطاع الى البتر والصيانة. هذه لن تكون جنة عدن، لا في امن المقاتلين حيال ما يتبقى من حماس، ولا في التصدي للوضع الإنساني. حياة المخطوفين وحريتهم لن تضمنا على ما يبدو. وعندها ستأتي المرحلة التي يخافها نتنياهو اكثر من كل شيء: البحث في السيطرة في القطاع. كل حل سينطوي على دور لجهات فلسطينية. كل دور للفلسطينيين سيسقط حلفه مع بن غفير وسموتريتش.ينبغي ان يقال في صالح رئيس الأركان هرتسي هليفي بانه رغم العبء الذي يحمله على ظهره منذ 7 أكتوبر فانه يقود الجيش الإسرائيلي في الحرب بنضج ومسؤولية. في لحظات ظهوره يكثر من الحديث عن الروح التي تفعم في المقاتلين. بالفعل، الروح توسع القلب؛ والقدرات أيضا. لكن السؤال ما يزال قائما: الى أين تحمل الروح المقاتلين ومعهم الدولة.