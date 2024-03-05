الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقدم بطيء بمفاوضات تحرير المخطوفين

معاريف
معاريف

جدعون كوتس وآخرون:

 

على خلفية التقارير عن الازمة في الاتصالات لصفقة تحرير المخطوفين أفادت "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس بوجود تقدم بطيء في المفاوضات وبأن هناك تقديرا بأنه سيكون ممكنا عقد الصفقة قبل رمضان.اضافة اعلان
ومع أنه حسب التقرير قال زعيم حماس السنوار إنه "لا عجلة للوصول إلى اتفاق"، قال مصدر رفيع المستوى للمنظمة للصحيفة أن الأسبوع الأول من رمضان هو موعد هدف حقيقي أكثر لصفقة بين الطرفين.
وقال مصدر في حماس لـ "رويترز" أول من أمس إن اليوم الثاني من المحادثات في القاهرة تواصل دون صلة بتواجد أو غياب الوفد الإسرائيلي.
وقال مصدر آخر في حماس لشبكة "الميادين" إن إسرائيل ترفض إعطاء أجوبة واضحة لمطالب حماس – وقف نار كامل، خروج القوات من غزة وعودة سكان غزة إلى بيوتهم. في إسرائيل يدعون بأن حماس لن ترفع أي معلومات عن مطالبها وجاء بأن "المنشورات غير صحيحة، حماس لم ترفع شيئا".
وأعربت مصادر مصرية وقطرية أول من أمس عن تخوفها من أنه حتى لو توصل الطرفان إلى توافقات، يبقى تحدي مركزي، خلق اتصال مع يحيى السنوار، تقول "وول ستريت جورنال" في تقريرها أنه مقطوع الاتصال منذ أسبوع على الأقل.
في أعقاب التقرير عن الرسائل التي نقلها السنوار إلى القيادة في قطر، يخشون في إسرائيل من أن يفضل زعيم حماس في القطاع تشديد التوتر اثناء شهر رمضان من الوصول إلى هدنة في القتال.
وأوضحت مصادر في إسرائيل أمس بأن حماس اتخذت قرارا بعدم التقدم مع تفاصيل الصفقة. وأضافت تلك المصادر بأن إسرائيل لم تطلب قائمة المخطوفين الأحياء بل طلبت عدد المخطوفين الأحياء كي تخلق حوله مفاتيح التحرير وعدد السجناء الذين سيتحررون.
هذا ووصل رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني في هذه الاثناء إلى محادثات إستراتيجية في واشنطن وهو سيلتقي مع وزير الخارجية انطوني بلينكن. وتواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط للوصول إلى صفقة حتى رمضان.
ودعت نائبة الرئيس كاميلا هاريس حكومة إسرائيل قبل يومين لبذل مزيد من الجهود لزيادة حجم المساعدات إلى القطاع بينما يعاني السكان من كارثة إنسانية خطيرة. كما دعت هاريس الى وقف نار يسمح بتحرير المخطوفين وإدخال مزيد من المساعدات.
والى ذلك، قبل أسبوع فقط من رمضان لم يحسم جهاز الأمن والمستوى السياسي موضوع كيفية الاستعداد هذه السنة لوصول المصلين المسلمين إلى الحرم في هذا الشهر.
يعتقد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بأن من الصواب هو تقييد عدد المصلين في الحرم ببضعة آلاف فقط. وذلك لأجل السماح للشرطة لاستعداد أفضل وقدرة رد سريعة إذا ما نشبت أعمال عنف.
بالمقابل، أوضح المفتش العام الفريق شرطة يعقوب شبتاي للوزير بأن موقفه هو السماح بدخول عرب إسرائيل والفلسطينيين من الضفة في ظل تقييد عددي ما على حجاج الحرم، وذلك لاعتبارات الأمان. اما في الشباك فطلبوا عدم فرض قيود على الإطلاق تخوفا من اشتعال المنطقة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
معظم محال مدينة القدس مغلقة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي-(وكالات)

في ظل الحرب.. استقبال فرحة رمضان في القدس بإحباط

منذ2 ساعة
هآرتس

حماس شخصت الإحباط الأميركي من إسرائيل

منذ2 ساعة
إسرائيل هيوم

بحث "العقد التالي" في قطاع غزة

منذ2 ساعة
سرقت قوات الاحتلال هواتف نقالة ومكانس كهربائية ودراجات نارية وهوائية

يديعوت أحرونوت: الجنود ينهبون ممتلكات الغزيين

منذ5 ساعة
1709566750082299600

أقول للطفلة الغزية الجائعة: أنا اشعر بالخجل

04 آذار 2024
غزيون يمدون أوانيهم في رفح للحصول على وجبة غذاء.-(وكالات)

هل يدركون في الجيش أن الناس على حافة الموت جوعا بغزة؟

03 آذار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات | منذ1 ساعة
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05
 
 