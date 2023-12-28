تقليص الخلافات

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بقلم: البروفيسور ايتان غلبواعبعد زيارات إلى البلاد من كل رجالات الرئيس جو بايدن في مجالي الخارجية والأمن، انقلب الآن الاتجاه ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر سافر بزيارة حرجة إلى واشنطن. بالمقابل المصالح والمواضيع على جدول أعمال العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، التي سيعنى بها، بقيت مشابهة جدا لما كانت عليه في بداية الحرب في غزة.اختيار ديرمر هو اختيار طبيعي. فهو يعرف جيدا السياسة الأميركية من فترة ولايته كسفير إسرائيل في واشنطن، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتمد عليه ولديرمر علاقات طيبة مع كل هيئات الإدارة. كما سيلتقي ديرمر أيضا مع كبار رجالات الكونغرس كي يوقف انجراما محتملا في تأييد بايدن، ويضمن إقرار مساعدة عسكرية واموال خاصة بمقدار 14.5 مليار دولار. وهذه عالقة في الكونغرس لان بايدن يصر على رزمة مساعدة واحدة لإسرائيل ولاوكرانيا بينما الجمهوريون يطالبون بالفصل. بايدن يتوقع من ديرمر ان يمارس نفوذه الكبير على الجمهوريين لاجل إقرار الرزمة المشتركة.ان المهمة الأساس للزيارة هي الوصول الى توافقات في مواضيع مختلف عليها بين الدولتين. ويفترض بديرمر أن يعرض أجوبة على مواضيع تقلق الإدارة، بما في ذلك الجدول الزمني للانتقاد من حرب بقوى عالية الى حرب بقوى منخفضة واليوم التالي؛ وسيعرض تحديات إقليمية تقلق إسرائيل، بما فيها البرنامج النووي الإيراني وتفعيلها وكلائها: حزب الله والحوثيين.إدارة بايدن تريد ان تنهي إسرائيل المناورة البرية القوية حتى نهاية كانون الثاني وتنتقل إلى المرحلة الثالثة من القتال بقوى منخفضة. للحفاظ على الإنجازات وخلق الظروف لاستبدال حكم حماس. الإدارة تعارض احتلال طويل للقطاع وسيطرة إسرائيلية في حزام امني حول غزة، هو حيوي لاعادة سكان الغلاف الى بلداتهم. ديرمر سيسأل كيف برأيهم يمكن تحقيق اهداف الامن الدنيا هذه.الإدارة معنية باستبدال حماس بالسلطة الفلسطينية وتفكر بان هذا هو الوقت لوضع خطة لانها كفيلة بمجرد وجودها ان تضعضع حكم حماس. علنيا نتنياهو يعارض. لكن رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي نشر مقالا في صحيفة "ايلاف" وفيه موافقة على حكم في غزة "للسلطة الفلسطينية التي تجتاز اصلاحا جذريا". حيال الأميركيين أيضا بدأ موظفون إسرائيليون كبار باستخدام تعبير مشابه.حتى الآن رد نتنياهو طلبات لاجراء بحث جدي في اليوم التالي، أساسا خوفا من ابتزاز ائتلافه. بن غفير وسموتريتش انتقدا بحده مقال هنغبي. ديرمر سيكون مطالبا بان يشرح ماذا يريد نتنياهو الذي لم يعد قادرا على أن يتفادى ذلك بحجة ان هذا ليس الوقت، ويجب أولا هزيمة حماس".إيران تفعل بقوة أكبر وكلاءها ضد إسرائيل والولايات المتحدة في لبنان، سورية، العراق واليمن. حزب الله والحوثيون يصعدون هجماتهم على إسرائيل وهكذا يتعاظم الاحتمال لحرب إقليمية واسعة يتطلع بايدن لمنعها. الولايات المتحدة وفرنسا تعملان دبلوماسيا على انسحاب حزب الله من الحدود مع إسرائيل.سيرغب ديرمر في أن يعرف ما هو احتمال نجاح هذه الخطوة.أقامت الإدارة قوة مهمة دولية لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب، لكن هذه ما تزال لا تردع الحوثيين بما يكفي، الذين يواصلون مهاجمة سفن في البحر الأحمر وإسرائيل. وهنا أيضا السؤال سيكون ما العمل لاجل ايقافهم.برعاية الحرب في أوكرانيا وفي غزة، تتقدم إيران جدا في الطريق إلى تحقيق سلاح نووي. تقرير نشرته وكالة الطاقة الذرية للأمم المتحدة يقضي بأن إيران تبرعت مؤخرا بوتيرة تخصيب اليورانيوم في منشآت النووي بوردو ونتناز إلى 60 في المائة ورفعت إنتاجه من 3 كيلوغرامات إلى 9 كيلوغرامات في الشهر. وتيرة كهذه ستكفي لثلاث قنابل نووية. ديرمر سيرغب في أن يعرف اذا كانت إدارة بايدن تخلت عن اتفاق نووي جديد مع إيران، وإذا كان لا، فكيف تعتزم كبح، سواء السباق إلى القنبلة ام التشجيع الإيراني لحزب الله والحوثيين والقتال ضد إسرائيل.أكثر من 200 طائرة شحن أميركية هبطت في إسرائيل منذ بداية الحرب، ومع السفن جلبت إلى إسرائيل أكثر من 10 آلاف طن من الذخيرة والعتاد العسكري. لكن الحرب المتواصلة في غزة والخطر من أن تتصاعد المواجهة مع حزب الله إلى حرب شاملة تفترض مواصلة التوريد في المستقبل. سلاح الجو قلص أسراب الكوبرا – مروحيات قتالية وعليه فقد طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة تلقي مروحيات مطلوبة للقتال في كل الجبهات. ما تزال إدارة بايدن تبحث في الطلب. ويفترض بديرمر ان يستوضح المساعدة العسكرية التي تحتاجها إسرائيل. هذه ورقة ضغط مهمة لبايدن على نتنياهو.مع أن رئيس الوزراء بدأ يدير حملة انتخابات بشعار انه هو وحده يمكنه أن يتصدى للضغط الأميركي، اثبت الواقع حتى الآن. فضلا عن ذلك، في الماضي استخدم نتنياهو الضغط الأميركي كي يلجم محافل يمين متطرف في حكوماته. ويعول الأميركيون على هذا النمط، الا ان نتنياهو الضعيف اليوم مختلف عن ذاك الذي كان في الماضي. إسرائيل متعلقة تماما بالمساعدة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، واذا واصل رئيس الوزراء تفضيل مصالح ائتلافه، فمهمة ديرمر ستفشل والخلافات مع البيت الأبيض ستتعمق فقط.