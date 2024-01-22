تقويض بايدن

يديعوت أحرونوت

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بقلم: ناحوم برنياعهرتسي هليفي ونصرالله، وهما شخصان يعرفان الواحد الآخر منذ زمن بعيد، يسيران هذه الأيام على شفا الهوة. أي منهما لا يريد أن يسقط ورغم ذلك فان إمكانية السقوط واقعية. في البيت الأبيض يشاهدون المسرحية بانفاس محبوسة. الخوف مزدوج: الأول، هو أن يسقط الاثنان؛ أما الثاني فهو ان يسقطا عليهم.كل خطوة عسكرية تتم هذه الأيام هي نوع من الإشارة: عندما تهاجم إيران باكستان فهي تحذر إسرائيل من أنها إذا وسعت القتال من لبنان فإن الصواريخ ستطلق نحوها؛ عندما تصفي دولة مجهولة مسؤولا إيرانيا في سورية فإنها تحذر الإيرانيين من أنها مستعدة لمواجهة مباشرة.الدراما على الحدود الشمالية تقترب من الحسم. طرف ما في معركة الاستنزاف المتبادلة، الطرف الإسرائيلي، يبدي بوادر استنفاد. يخيل إنها تقترب من الحسم في جبهات أخرى أيضا: في المواجهة بين نتنياهو وبايدن، في الجهود المتجددة لتحرير المخطوفين وفي الجبهة السياسية الداخلية. كله مترابط.حاك الأميركيون رزمة مركبة، إحدى الرزم الأكثر تركيبا التي سبق أن حيكت في تاريخ الشرق الأوسط. في المرحلة الأولى يفترض بالطرفين أن يوافقا على وقف نار في غزة لزمن محدد، تحرير مخطوفين وسجناء وتوسيع المساعدات الإنسانية لغزة. في المرحلة الثانية يفترض أن يتوصلا الى وقف شامل للقتال، انسحاب إسرائيل، تحرير باقي المخطوفين والسجناء، مرابطة قوة دولية في غزة وتسليم تدريجي للحكم فيها لسلطة فلسطينية معززة في ظل إشراك حماس في السلطة.الجزرة لإسرائيل: موافقة سعودية على التطبيع؛ الجزرة للسعودية: اتفاق دفاع بينها وبين الولايات المتحدة؛ الجزرة لغزة: إعمار القطاع بأموال الدول النفطية؛ الجزرة للسلطة الفلسطينية: تعهد إسرائيلي وأميركي لحل الدولتين.يفترض بالمسيرة أن تحل في الطريق أيضا الأزمة في الشمال: لبنان يتلقى مساعدة أميركية وعربية لاقتصاده المنهار، حزب الله ينسحب حتى ما وراء الليطاني، والسكان على جانبي الحدود يعودون إلى بيوتهم.هل يمكن اصدار دعوات للاحتفال في ساحة البيت الأبيض؟ تماما لا، وليس فقط بسبب رفض يحيى السنوار. الخطة الأميركية وضعت نتنياهو أمام بايدن في معركة رأس برأس. لا يمكن استبعاد إمكانية أن في هذه الحرب سينتصر نتنياهو – وكأنه ينتصر.كل شيء يبدأ في الطريقة التي رد فيها الشخصان على مذبحة 7 أكتوبر. بايدن صدم، تضامن مع إسرائيل ومد لها مساعدة غير مسبوقة. كما أنه توصل إلى الاستنتاج بأنه لم يعد يمكنه تجاهل المسألة الفلسطينية؛ فهي تضربه في الخارج وتضربه في الداخل، في داخل حزبه وناخبيه. أما نتنياهو فتوصل إلى الاستنتاج المعاكس: كل الفلسطينيين مرفوضو الاتصال. محظور الحديث معهم. محظورإعطاؤهم قوة. لا صلاح لهم. في هذه المرة رد نتنياهو كان يتوافق مع رد الشارع.بايدن رأى فرصة: المصيبة في الغلاف سيحولها إلى اتفاق يكون بطاقة دخوله الى التاريخ؛ نتنياهو أيضا رأى فرصة: هو سيكون الرجل الذي يمنع بكلتي يديه الاتفاق الذي يؤدي الى إبادة الشعب اليهودي. من متهم بالإخفاق الأكبر سيصبح بطل الأمة. الصدام كان محتما.هجوم نتنياهو على الخطة ادخل البيت الأبيض في حالة ضغط. ما العمل؟ هل نجرب إقناع الشركاء العرب بتخفيف حدة التعهد بدولة فلسطينية، أو العكس، نشر الخطة ومحاولة الحديث الى الرأي العام في إسرائيل من فوق رأس نتنياهو؟ إدارة أخرى كان يمكنها أن تهدد إسرائيل بالإعلان عن إعادة تقويمه. عندما اتخذ كيسنجر هذه الخطوة حيال رئيس الوزراء إسحق رابين، في آذار 1975 ارتفعت شعبية رابين في إسرائيل للحظة إلى السماء. في النهاية اضطر رابين للتنازل. "رابين وافق في آب على تنازلات لم يوافق عليها في آذار"، قضى ايتمار رابينوفيتش في السيرة الذاتية التي كتبها عن رابين.بايدن لن يعلن عن إعادة تقويم. لا يوجد خطر كهذا لا في ذروة حرب يفتخر هو فيها بأنه يقف إلى جانب إسرائيل، بكل قلبه. في توريد السلاح أيضا لن يلمس، وليس في سنة انتخابات. لكنه كفيل بان يعرض على الإسرائيليين بديلا لما يعرضه عليهم رئيس وزرائهم: نتنياهو يعرض حربا بدون موعد انتهاء، حرب عليّ وعلى أعدائي يا رب؛ أما بايدن فيعرض تسوية يوجد فيها رهان كبير ومشاكل كبيرة، تسوية تتعارض ومصالحهم في هذه النقطة لكن يوجد فيها أمل أيضا.لما كانت أميركا منقسمة اليوم في كل موضوع، للأسف بالنسبة لإسرائيل أيضا، يوجد لنتنياهو احتمال معقول للانتصار. لن تكون صفقة؛ لن تكون مسيرة؛ لن يتحرر مخطوفون؛ لن يكون خروج من غزة وتهدئة في الشمال وفي الجنوب؛ الابتعاد عن أميركا، عن الغرب، عن الدول العربية سيستمر. مثلما في الصراع ضد النووي الإيراني سينتصر في المعركة وسيهزم في الحرب.عندما أسمع خطابا ملتهبا لنتنياهو في الموضوع الفلسطيني أتذكر أحد لقاءاته مع رفاق في الجانب الفلسطيني من حاجز ايرز. نحن الصحفيين نظرنا إليهما من النافذة. عرفات جاء بسيجارين كوبيين، هدية لصديق. الاثنان أشعلا السجارين ودخلا في سحابة دخان متصاعدة. تذكرت الفصل الأخير في "مزرعة الحيوانات لأورويل، الفصل الذي يرتبط فيه الأعداء في وليمة مشتركة. ذاك المشهد لم يغير رأيي في عرفات؛ غير رأيي في نتنياهو.