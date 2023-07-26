الأربعاء 26 تموز 2023
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جلسة سرية مع وزير جيش الاحتلال حول مخاطر "موجة الاستنكاف"

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جلسة سرية مع وزير جيش الاحتلال حول مخاطر "موجة الاستنكاف"
تلقى أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست دعوة للمشاركة في جلسة سرية بمكتب وزير الجيش "يوآف جالانت" للنظر في مدى تضرر الجيش من موجة الاستنكاف الأخيرة بفعل التغييرات القضائية.اضافة اعلان

وذكر موقع "والا" العبري، أن الجلسة ستعقد يوم الاثنين المقبل في مقر وزارة الجيش بـ"تل أبيب".

وأوضح أن الجلسة ستركز على "مدى استعداد الجيش لأداء مهامه في الأحوال المعتادة وفي ساعات الطوارئ"، بعد موجة الاستنكاف.

وفي السياق، أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم أنه "وفي حال نفّذ جنود وضباط الاحتياط تهديداتهم بعدم الامتثال للخدمة العسكرية فستتضرر استعدادات الجيش لحالات الطوارئ".

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية قالت، صباح اليوم، إن تهديد آلاف طياري الاحتياط بالاستنكاف عن الخدمة العسكرية بات حقيقيًا، "ومن الواضح تأثيراته على عمليات الجيش الجوية".

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في سلاح الجو قوله إن "الضرر الذي سيلحق بمدى استعداد سلاح الجو لحالة الطوارئ قادم لا محالة عاجلًا أم آجلًا".
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