جمعية "زاكا" استغلت أحداث 7 أكتوبر لصالحها

هآرتس

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بقلم: اهارون رابينوفيتش 29/1/2024عدد من الأشخاص يجلسون حول طاولة بلاستيك دائرية وتحت أغصان شجرة في يوم شديد الحرارة. الأجواء لطيفة والحديث يتدفق. بعضهم يدخنون وبعضهم يشربون المشروبات الخفيفة ويأكلون الفطائر. على الكرسي المجاور تجلس فتاة تنظر في الهاتف. أجواء لطيفة في هذا المكان الصغير. حتى الجثة قربهم والمرمية على الأرض والتي تم لفها بكيس بلاستيك أبيض لا تشوش عليهم هذه الأجواء. فهي ليست خارج القصة بل جزء منها.المكان: كفار عزة. الوقت: بداية الأسبوع الثاني للحرب. الأشخاص الموجودون هناك بين البيوت المحروقة والدمار الكبير، هم المتطوعون العشرة من جمعية الإنقاذ "زاكا" القدس. الكيس الموجود قربهم يزينه شعار هذه الجمعية. أحد المتطوعين في جمعية أخرى قال: "من الغريب أن جثة قربهم بالضبط بينما هم يجلسون ويدخنون ويأكلون. هذا أمر لا يصدق". هم سألوا أعضاء زاكا لماذا لا يقومون بنقل الجثة الى سيارة الإسعاف أو الى ثلاجة الشاحنة التي كانت تقف على الجانب الآخر للشارع. هؤلاء أجابوا بلا مبالاة بأنه ستتم معالجتها لاحقا. وعادوا الى العمل.من اقترب أكثر من المجموعة كان يمكنه أن يسمع المتطوعين الثلاثة وهم ينشغلون بمحادثة فيديو وتوثيق أفلام لجني الأموال. وحسب الوصف الذي قدمه المتطوع، فإن الجثة كانت جزءا من ذلك. جزء من العرض المقدم للمتبرعين، في الوقت الذي فيه السباق ضد الزمن لجمع جثث ضحايا المذبحة وإخلائها هو في الذروة. "لقد فتحوا هناك غرفة عمليات للتبرع"، وصف شخص آخر كان شاهدا على الحدث، الذي عمل خلال الحرب في بلدات الغلاف. "بعد أسبوعين شاهدتهم يعملون بشكل مشابه في بئيري، يجلسون ويصورون أفلاما ويجرون محادثات لجمع التبرعات في داخل الكيبوتس". في زاكا قالوا إنه "لم يتم إجراء أي محادثات لجمع التبرعات من قبل الجمعية في الميدان. وفي حالة وصلتهم أنباء عن حدث ما فإنه سيتم فحصه ومعالجته".تحقيق "هآرتس"، الذي يستند الى شهادات جهات في الجيش كانت في الميدان وفي معسكر شورا، الذي تم تجميع الجثث فيه، وشهادات متطوعين عملوا في بلدات الغلاف، من زاكا ومن طواقم إنقاذ أخرى، يثير التساؤلات حول السلوك أثناء إخلاء الجثث. مئات المتطوعين في زاكا القدس قاموا بأعمال مهمة، جمعوا الجثث في ظروف قاسية. ولكن في الوقت نفسه بعض نشاطات الجمعية، التي عشية الحرب تورطت في ديون بالملايين، خصصت لتجنيد التبرعات والعلاقات العامة وإجراء المقابلات في وسائل الإعلام وجولات للمتبرعين.عمليا، في الجيش تقرر التنازل في الأيام الأولى والحاسمة عن مئات الجنود الذين تم تدريبهم على التشخيص وجمع القتلى في أحداث معقدة كبيرة؛ بدلا من ذلك، فضلوا في قيادة الجبهة الداخلية، بالذات، استخدام جسم خاص، "زاكا"، الى جانب جنود وحدة التمشيط في الحاخامية العسكرية في المنطقة الجنوبية، "ييسر". الحاجة للقوة البشرية كانت كبيرة، لكن عند تجنيد الاحتياط في 7 تشرين الأول (اكتوبر)، تم إبلاغ جنود ييسر في الشمال وييسر التابعة لقيادة الأركان وجنود "أنوح" (جمع البيانات وعدد القتلى التابعة لقيادة الجبهة الداخلية) بأنه يجب عليهم الانتظار."لا يوجد لدي أي تفسير لماذا لم يستخدموا "انوح" ورجالنا في الشمال؟"، قال للصحيفة ضابط في "ييسر" التي تعمل في الجنوب. أيضا ضباط في "شورا" لم ينجحوا في الإجابة عن سؤال لماذا لم يتم استخدام رجال الوحدة التي تم تجنيدها وجميعهم جنود يعرفون كيفية العمل تحت النار. ضابط في انوح قال إن قادته "توسلوا" لتشغيلهم، حسب قوله. القيادة العليا في الجبهة الداخلية رفضت. عمليا، فقط من الأسبوع الثاني للحرب بدأ رجال أنوح يعملون في الميدان. وهذا أيضا لم يكن بشكل كامل.في هذه الأثناء كان هناك متطوعو زاكا. معظمهم عملوا في الساحات الصعبة من الصباح وحتى المساء. ولكن يتبين من الشهادات أنه الى جانب ذلك كان هناك من عملوا، ضمن أمور أخرى، بأشياء أخرى مختلفة. كجزء من الجهد للحصول على وقت في الشاشة، نشروا في زاكا قصصا فظيعة لم تحدث حقا. وقاموا بنشر صور حساسة ورسومات وعملوا على الأرض بشكل غير مهني. "لقد كان لاختيار زاكا ثمن"، قالت مصادر في معسكر شورا. "لقد تسلمنا الأكياس منهم من دون توثيق. أحيانا مع أشلاء جثث لم تكن مرتبطة ببعضها بعضا". قال ضابط في المعسكر. "الأمر الذي صعب جدا على عملية التشخيص". وحسب قوله، فإن الحديث يدور أيضا عن أكياس وصلت بعد بضعة أيام على اندلاع الحرب. وكما وصف متطوع في معسكر شورا: "كانت هناك أكياس فيها اثنتان من الجماجم وأكياس فيها أيد دون معرفة أصحابها".بعد ذلك بأسابيع، بقيت في المعسكر مئات الأكياس التي فيها جثث تم تجميعها بشكل متأخر، وكان يجب معرفة أصحابها. عمليا، بعضها بقي مجهول الهوية حتى الآن. متطوع في زاكا القدس، يخدم في الحاخامية العسكرية، قال في محادثة مع الصحيفة إن هناك فجوة كبيرة بين مهنية جنود الحاخامية العسكرية وقيادة الجبهة الداخلية ومهنية المتطوعين في زاكا. "نحن وصلنا الى الميدان عند بداية الحرب ولم تكن هناك أي جثث أو أشلاء على الأرض، لم يتم توثيقها كما هو مطلوب"، قال المتطوع. "في زاكا بصعوبة سجلوا شيئا ما على الأكياس. أما بالنسبة للتوثيق فلا يوجد ما نتحدث عنه". هذا الجندي المتطوع نفسه وجه إصبع الاتهام للجيش الذي ألقى هذه المهمة على زاكا.مع ذلك، ليس فقط لمتطوعي زاكا كانت أخطاء. فضابط في ييسر الجنوب اعترف أنه في الأيام الأولى رجاله أيضا لم يوثقوا مكان كل جثة، الأمر الذي أخر عملية التشخيص. "في البداية لم يكن بالإمكان التوثيق لأن العبء والضغط كانا كبيرين"، أوضح. "لكن نحن عملنا بشكل أساسي، وبعد ذلك طلب منا إعادة النظر فيما فعلناه. وعندما تم إحضار أكياس الجيش كان الفرق واضحا"، قال متطوع عمل في المعسكر. "كان من الواضح أنه جرى هناك عمل أكثر دقة".جنود في وحدة "انوح" ومتطوعون من جمعيات أخرى قدموا شهادات حول الاشتباه بإهمال زاكا، حتى من جوانب أخرى. وحسب قولهم، فإنه عدة مرات تقدموا من سيارات وبيوت كان يوجد عليها ملصق زاكا، وإشارة إلى أن المكان تم تنظيفه من الجثث والأشلاء، لكن الحقيقة كانت مختلفة. "في زاكا أخذوا جزءا من جثة والجزء الآخر تركوه في البيت"، قال متطوع من شورا. أحد الأشخاص الذي تجول مع زاكا في كيبوتسات الغلاف قال إنه دخل مع رجال الجمعية الى البيوت التي كتب عليها بأنه تم تنظيفها. ولكن فعليا شاهد فيها بقايا إنسان.هناك أيضا أمثلة كثيرة. ففي الموقف الذي أقيم في تكوما والذي تم إحضار السيارات التي تضررت في شوارع الجنوب وفي منطقة الحفلة في ريعيم اليه، تم العثور على أشلاء لم يتم جمعها. "لقد وجدنا هناك أجزاء من العظام وأشلاء أخرى"، قال للصحيفة جندي في "انوح". "الكثير من الأشخاص عندنا غاضبون: لماذا قاموا بتدريبنا على فعل ذلك. وفي يوم العمل لم يسمحوا لنا بالعمل".أيضا عندما بدأ رجال أنوح في العمل في الأسبوع الثاني للحرب أرسلوا لتجميع جثث المخربين ونقلها الى معسكر "سديه تيمان" أو لمعالجة قواعد الجيش. "سألنا القادة لماذا لا يسمحون لنا بالدخول. في كل مرة حصلنا على جواب مختلف"، قال جندي في الوحدة. "مرة قالوا لنا أنتم تم تدريبكم على الزلازل، ومرة أخرى قالوا لنا إنهم لا يريدون تعريض حياة الجنود للخطر. ومرة أخرى أوضحوا لنا أن قائد المنطقة أعطى المهمة لوحدة الإنقاذ القطرية، التي أحد الأعضاء فيها هو أيضا شخص رفيع في زاكا".المصدر نفسه، أضاف "لو أننا عملنا كما علمونا لكان يمكننا توفير معاناة الكثير من الأشخاص ولكان تم دفنهم قبل وقت كبير. بعض المتطوعين في زاكا اعترف في محادثة مع الصحيفة بأنه لو أن جنود أنوح عملوا معهم لكان العمل سيكون أفضل وأسرع وأكثر دقة".في الأيام الأولى للحرب وبعدها أيضا، تمت مشاهدة، في وسائل الإعلام، مرة تلو الأخرى، جنود يرتدون الزي العسكري ورجال من قيادة الجبهة الداخلية. ولكن فوق الزي العسكري الذي كانوا يرتدونه كانت توجد سترات لا تعود للجيش، وكان مكتوبا عليها اسم "زاكا". ضباط في الجيش شاهدوا ذلك لم يعرفوا كيفية الرد على كيف حدث هذا الأمر.حاييم اوتمزغين، قائد "الوحدة الخاصة" في زاكا والذي يخدم في الاحتياط في وحدة الإنقاذ القطرية في الجبهة الداخلية، "يحتسا"، هو أحد الضباط الكبار الذين أكثروا من الظهور بهذا الزي، لكن ليس فقط على شاشات التلفاز. قبل نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، في الوقت الذي كان فيه أعضاء الجمعية ما يزالون يعملون في الكيبوتسات، كان يقوم بدور البطولة في فيلم فيديو قصير أنتج بشكل متقن وسجل في الميدان. في هذا الفيلم، هو وابنه كانا يغنيان أغنية كتبها هو نفسه. والفيلم كان مرفقا بكتابات هدفت الى فتح القلوب والجيوب أيضا. "مئات المتطوعون في زاكا تركوا خلفهم عائلات داعمة وذهبوا بإخلاص وشاهدوا الأعمال الفظيعة التي جرت في الجنوب، وهم يعودون الى البيت مع كيس كامل مليء بالمشاعر. أنتم مدعوون لتأدية التحية لهم"، كتب في وصف الفيلم مع رابط للتبرع.في محادثة مع "هآرتس"، قال اوتمزغين إنه صور الفيديو القصير بشكل خاص، وبعد ذلك قرروا في الجمعية استخدامه في حملة جمع التبرعات. حسب قوله التصوير والإخراج للفيديو لم يأخذ منه الكثير من الوقت. "في يوم الجمعة كتبت وفي منتهى السبت سجلت في الاستوديو وبعد يوم أو يومين تم تصوير الفيديو". اوتمزغين لم يكن فقط جزءا من الحملة الدعائية لزاكا القدس. فحسب أقوال مصادر عدة، هو أيضا لعب دورا رئيسيا في المحور الذي ربط بين الجمعية والجيش الإسرائيلي وقيادة مناطق أخرى منذ مساء ذاك السبت، بالأساس في موقع الحفلة في ريعيم وفي كفار عزة وفي بئيري. بعد شهر على اندلاع الحرب، منع اوتمزغين دخول متطوع من جمعية منافسة الى كيبوتس بئيري، رغم أنه حصل على مهمة أخرى من ضابط. اوتمزغين أكد أنه قام بمنعه. وقال إنه فعل ذلك لأنه اعتقد أنه ينتحل شخصية شخص آخر. أيضا مصدر في زاكا تل أبيب (منافسة أخرى) شهد أن أعضاء جمعيته تم منعهم من قبل ضباط في "يحتسا" من الوصول الى منطقة في الجنوب. "لقد قالوا لنا بصراحة إن حاييم اوتمزغين قال إنهم لا يريدوننا هناك"، قال هذا المصدر.هنا يطرح سؤال ما العلاقة بين "يحتسا" وزاكا القدس. الجواب، كما يبدو، هو أن اوتمزغين لا يخدم فقط في الاحتياط في "يحتسا"، بل هو مقرب جدا من قادة الوحدة. متطوع من زاكا يعرف اوتمزغين عن كثب قال في محادثة مع الصحيفة بأنه هو الذي وقف وراء موقف قيادة "يحتسا" من الساحات ووراء استخدام زاكا. "هو الذي لديه القوة للقول للقادة: هذا الحدث لنا"، قال المتطوع وأضاف بابتسام صفراء. "المتطوعون الآخرون لا يمكنهم الدخول لأن هذه منطقة عسكرية مغلقة".عمليا، حتى حسب أقوال اوتمزغين نفسه، هكذا سارت الأمور. "أنا أدركت أننا في سباق مع الزمن"، قال في محادثة مع القناة 7. "قمت بالاتصال مع قائدي، العقيد غولان فاخ، وقلت له إن هذه هي مهمتنا". هكذا فان قيادة الجبهة تولت بشكل رسمي السيطرة على المنطقة، والذراع التنفيذية، لا سيما في الأسبوع الأول، كان زاكا. في محادثة مع الصحيفة، أوضح اوتمزغين بأنه بين الجيش وزاكا يوجد اتفاق على تشغيل هذه الجمعية، الأمر الذي يمكن من عمل الجمعية على الأرض".وقد جاء من الجيش الإسرائيلي بأنه "في أعقاب أحداث 7 تشرين الأول (اكتوبر) تم إقامة تجمع لفرق عدة برئاسة ضابط برتبة عقيد من أجل تولي مهمة العثور على الجثث وجمع الأشلاء في بلدات غلاف غزة. وإزاء تعقيد المهمة وعدد المصابين، فإن وزارة الدفاع تعاقدت مع زاكا للحصول على المساعدة وتعزيز قوات هذه المهمة. بين الوحدات التي شاركت في الجهود العسكرية كانت وحدة التمشيط التابعة للحاخامية العسكرية. أقسام جمع البيانات والقتلى "انوح" تم تجنيدها بالكامل في الأسبوعين الأولين للحرب. الجيش الإسرائيلي سيجري تحقيقا مفصلا ومعمقا، ضمن أمور أخرى، حول تشغيل القوة من أجل فحص التفاصيل حتى النهاية عندما ستسمح الظروف العملياتية بذلك، وستنشر النتائج على الجمهور".