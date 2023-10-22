جندي إسرائيلي يشتم نتنياهو أثناء تفقده قاعدة عسكرية (فيديو)

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"Three of my friends have been murdered and you are ruining the country," a soldier shouted at Israeli Prime Minister Netanyahu as he visited an elite IDF unit. The soldier was then fired by his commander#Israel #Hamas #gazawar #palestine #Netanyahu pic.twitter.com/kOIY6QjT6V — World Watcher for Peace (@watcher_peace) October 21, 2023

ويظهر الجندي في الفيديو المتداول وهو يصرخ في وجه نتنياهو، أثناء زيارته لوحدة النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي، قائلا له: "لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل".وأفادت حسابات إسرائيلية، أنه تم فصل الجندي الإسرائيلي من عمله، بسبب تصرفه.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس الماضي، قد اعترف بتحمله المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت اسم عملية "طوفان الأقصى".