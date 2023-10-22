الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جندي إسرائيلي يشتم نتنياهو أثناء تفقده قاعدة عسكرية (فيديو)

"لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل". يصرخ الجندي بوجه نتنياهو
"لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل". يصرخ الجندي بوجه نتنياهو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجندي إسرائيلي وهو يشتم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ‏بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لقاعدة عسكرية.‏اضافة اعلان

ويظهر الجندي في الفيديو المتداول وهو يصرخ في وجه نتنياهو، أثناء زيارته لوحدة النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي، قائلا له: "لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل".

وأفادت حسابات إسرائيلية، أنه تم فصل الجندي الإسرائيلي من عمله، بسبب تصرفه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس الماضي، قد اعترف بتحمله المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت اسم عملية "طوفان الأقصى".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ريتشارد هيشت، متحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب: الكل يتحدث عن اجتياح غزة.. قد يكون هناك شيء مختلف

17 تشرين الأول 2023
تم إجلاؤهم من المنطقة الجنوبية من المدينة، بالإضافة إلى نحو 20 مستوطنة قرب الحدود مع لبنان

خوفاً من صواريخ المقاومة.. نصف مليون إسرائيلي ينزحون من منازلهم

17 تشرين الأول 2023
لا يجري تداول التحذيرات بالمستوطنات فحسب، بل أيضاً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

المدارس الإسرائيلية تطلب من المستوطنين حذف "التطبيقات" عن هواتف الأطفال

17 تشرين الأول 2023
عشرات الأجانب بين الأسرى الذي ألقت حركة المقاومة "حماس" القبض عليهم، خلال عملية "طوفان الأقصى"

يديعوت أحرونوت: جنسيات أجنبية بين الذين أسرتهم “حماس”

08 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-21 at 2.39.51 PM

إعلام عبري: قدرات حماس الاستخباراتية تفاجئ إسرائيل

منذ22 ساعة
0GdJt

قناة عبرية تنشر تسريبات جلسة سريّة حول الحرب على غزة: تناقض وتخبط

منذ22 ساعة
معاريف

أن نكون أو لا نكون

20 تشرين الأول 2023
lVTtx

استطلاع عبري: 80% من الاسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل المتواصل

20 تشرين الأول 2023
سيارات إسعاف في غزة

حتى المذبحة التي نفذتها حماس لا تبرر كل شيء.. كفى!

19 تشرين الأول 2023
199451-1693328512

مهندس "صفقة شاليط": يجب إبرام صفقة تبادل مع حماس خلال أسبوع

19 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 