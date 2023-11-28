الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جنوب أفريقيا جديدة أو الاستعداد لاتفاق

هآرتس
هآرتس

بقلم: عوزي برعام  28/11/2023

جميعنا نشعر الآن بالتضامن مع المخطوفين والتماهي مع الدولة. توجد رغبة في أن نثبت بأنه أثناء ضائقة حقيقية، فإن الجميع يميلون إلى المساعدة والتطوع. تصفية الحساب المبررة بيننا وبين حماس تسمح لنا بتجاهل ردود العالم الذي لا يدرك ولا يستوعب أبعاد الشرخ الذي يوجد في إسرائيل. 50 يوما بعد المذبحة نحن بقينا، وليس العالم الواسع، مع القلق كل يوم على مصير المخطوفين.اضافة اعلان
رؤساء الكابنت أكثروا من التحدث. في بداية المناورة أكدوا هدف إسرائيل، تدمير حماس ومنع تزويدهم بالاحتياجات الإنسانية إلى أن يستسلموا. بعد يوم أضافوا إطلاق سراح المخطوفين كأحد أهداف العملية البرية. لا أحد منهم يتحدث الآن عن تدمير حماس، بل هم يبحثون عن كلمات مغسولة أكثر، عدم تقديم المساعدات الإنسانية، لم يعد بالإمكان تكرار ذلك. في ظل غياب قيادة حازمة، وبالأساس موثوقة، فإن الجمهور قرر أن إطلاق سراح المخطوفين هو الهدف الأسمى للحرب، إضافة إلى تجريد حماس من قدرتها العسكرية.
أنا أؤيد هزيمة واضحة لحماس، لكنني أعرف بأنه خلافا لادعاء وزير الدفاع، فإن هذين الهدفين لا يسيران معا. للأسف، يحيى السنوار هو لاعب رئيسي في موضوع المخطوفين. ومثلما نحن نعتمد عليه في كل نبضة يتعهد بها، يجب علينا أن نعرف بأنه يمكن أن يستخدم المخطوفين لتأجيل أهداف الحرب التي يجب علينا تحقيقها.
من الجدير الاستماع إلى أصوات في العالم الواسع، التي موضوع المخطوفين ليس على رأس سلم اهتماماتها. العناوين تحولت من الانشغال في المذبحة في غلاف غزة، إلى القتل والخسائر في غزة.
أصدقاء في أوروبا يقولون: "إنه بسبب المشاهد من غزة فإن هناك خطرا ملموسا يحدق بتصنيف إسرائيل العالمي". بالنسبة لجزء واسع في الرأي العام العالمي، فإن إسرائيل مصنفة كجنوب أفريقيا جديدة بسبب معاملتها المميزة ضد الفلسطينيين، والرغبة في ضم المناطق. في الأصل نحن لا نصغي للأصدقاء من أوروبا. ونحن أيضا نتجاهل مواقف الرئيس الأميركي الواضحة، الذي هو أفضل أصدقاء إسرائيل من بين كل الرؤساء، نحن نحصل بسرور على دعمه لاجتثاث حماس، وعلى المساعدة اللوجستية والاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة، ونتجاهل تصريحاته المتكررة بأنه يجب على إسرائيل إجراء المفاوضات مع الفلسطينيين، حسب رأيه، على أساس حل الدولتين. أقوال بايدن توجد لها نغمتها الخاصة. شطرا المعادلة أوجدا دعما أميركا لإسرائيل في وقتها الصعب. موقف مشابه يطرحه معظم الزعماء في العالم.
مطلوب لإسرائيل بعد الحرب قيادة أخرى، تؤمن بالحوار من أجل الاتفاق مع جهات أخرى في العالم الفلسطيني. استمرار سياسة الاستيطان مع إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم سيؤدي إلى تصنيف إسرائيل كجنوب أفريقيا جديدة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

كفى للتصريحات الحربية

منذ 21 دقيقة
عرض ثلاثة رؤساء لجهاز الأمن العام الداخلي على نتنياهو 6 عمليات مختلفة لاغتيال السنوار

"معاريف": الشاباك أراد اغتيال السنوار ونتنياهو رفض

منذ9 ساعة
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنّ "حماس" بعيدة عن الانهيار

معهد الأمن القومي في تل أبيب: حماس تلاعبت بـ"إسرائيل" كلها

منذ9 ساعة
تحرير-الدفعة-الثالثة-من-الرهائين-100-730x438

محلل عسكري: حماس “فقأت عين إسرائيل” بتسليم أسرى شمال غزة- (فيديوهات)

منذ10 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن

إسرائيل جيدة لبايدن

منذ24 ساعة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يخافون من السنوار

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل انخفضت مخاطر سيناريو التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل صحيح أن إسرائيل تحتلنا؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق لإدارة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. هل من خلوة؟

خالد خطاطبة |اليوم

الهدنة في القانون الدولي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن.. تغيرات الخريطة الداخلية

سميح المعايطة |اليوم

غزة والعودة إلى الشمال

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 