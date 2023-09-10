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جنود الجيش الإسرائيلي مجرمو حرب

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قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة بالاستيطان في بيت دجن شرق نابلس-(وكالات)
هآرتس
جدعون ليفي
10/9/2023

ذعر حقيقي أو مصطنع هاجم قادة الجيش الإسرائيلي ورؤساء جهاز القضاء: الانقلاب النظامي يضع جنود الجيش الإسرائيلي وقادته في خطر حقيقي من الملاحقة القضائية في الخارج. ومن غير الواضح إذا كانت موجة الاحاطات الإعلامية بهذا الشأن، التي أغرقت وسائل الإعلام في هذا الأسبوع، كان القصد منها أن تكون مجرد تهديد للنضال ضد الانقلاب أو إذا كانت خوف أصيل وحقيقي. على أي حال، ظهر قادة الجيش الإسرائيلي الذين يخشون على مصيرهم، لأول مرة في حياتهم، وقاموا بتحليل الصورة كما هي وقدموا حقيقة لم يعترفوا بها أبدا في السابق.اضافة اعلان
حسب المتخوفين فان جنود الجيش الإسرائيلي تمتعوا حتى الآن بزي دفاعي فعال على شكل جهاز القضاء الإسرائيلي، الذي وصل اسمه بعيدا. وعندما بدأ هذا الزي بالتصدع فقد وقف الجنود مكشوفون في البرج أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وأمام الدعاوى في محاكم العالم. للمرة الأولى في تاريخ جهاز الأمن وجهاز القضاء، يعترفون بأن هناك مجالا للشك بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب. وفقط سمعة جهاز القضاء عندنا يمكن أن تطمس على هذه الجرائم. ولكن أيضا سمعة جهاز القضاء في هذا الشأن هي اختلاق تام، ومن نشروه عرفوا بشكل جيد أنه كذلك. لا يوجد في إسرائيل أي جهاز يقوم بالتحقيق في جرائم الاحتلال والحرب. جهاز القضاء العسكري بالطبع ليس إلا نكتة سخيفة، والسمعة التي توجد للمحكمة العليا مبررة طالما أنه لا يقف امامها جهاز الأمن.
عشرات سنوات الاحتلال، التي لا يوجد فيها أي يوم بدون جريمة حرب، لم ينتج عنها تحقيق واحد لم تتم التغطية عليه أو اسكاته. لائحة اتهام واحدة تتناسب مع الحقائق، وبالتالي لا يوجد أي قرار حكم يتناسب مع خطورة الجرائم. الدولة التي فيها محاكمة اليئور ازاريا انتهت بـ 18 شهرا سجن بسبب القتل، والتي تم خفضها الى 14 شهرا "لاعتبارات الشفقة والرحمة"، وفي النهاية انتهت بخفض ثلث مدة العقوبة، والقضية ما زالت تعتبر صدمة قومية – هي دولة لا تقوم بالتحقيق ولا تقدم للمحاكمة، وبالتأكيد لا تعاقب على جرائم الحرب.
محاكمة ازاريا كان يجب أن تشكل منارة للاغيار وللمحكمة في لاهاي. هذا كان الاستثناء من القاعدة الذي دلل على وجود القاعدة: اسرائيل لا تقوم بالتحقيق مع ومعاقبة ضباط وجنود بسبب جرائم الحرب. هذه التحقيقات يعلوها الغبار في النيابة العسكرية، وهي تراكم فوقها أكاذيب وتضليل الجنود وقادتهم الى أن يتم حفظها.
 لذلك، شخص آخر يجب عليه فعل ذلك بدلا منها. لقد كان من المريح للمحكمة في لاهاي وللعالم التمسك بالوهم الجميل، وهو أن اسرائيل تقوم بالتحقيق مع الضباط والجنود بشكل جدي. الآن جاء الانقلاب النظامي، وفجأة لن تكون هناك نيابة عامة عسكرية تقوم بالتحقيق ومحكمة عليا تكافح جرائم الحرب.
لا يوجد شر بدون خير. مثلما محاولة الانقلاب اثارت جمهور واسع من السبات وجعلته يهب للنضال، فربما ايضا العالم سيستيقظ من السبات بعد 35 سنة من التغطية الصحفية للاحتلال وبعد آلاف القصص التي تثير القشعريرة والتي دائما حدثت بنفس الطريقة. إطلاق النار للقناصة على أبرياء، أطفال، استخدام النار الحية في المظاهرات، قصف المدنيين العاجزين، منع مرور مرضى يحتضرون، عقاب جماعي، اعتقال بدون محاكمة، تفتيش عنيف لبيوت أبرياء مدنيين أمام اطفالهم، اهانة، ضرب، تنكيل وتنمر، اطلاق الكلاب، التجريد من الملابس وجرائم كثيرة اخرى. على كل ذلك اجابوا: "نحن لا نعرف عن أي شكاوى ضد عنف الجنود. وإذا تم تقديم مثل هذه الشكاوى فسيتم فحصها كالعادة"؛ "نحن لا نعرف عن الادعاء بأن الجنود استخدموا الأطفال كدروع بشرية"؛ "نعرف الادعاء عن موت القاصر وظروف موته توجد قيد الفحص".
يا قضاة العالم، من الواضح للجميع أن هذه التحقيقات ستستمر الى الأبد، وهي لا تهدف إلى شيء، باستثناء خداع العالم والحفاظ على الحصانة المقدسة والمطلقة لجنود الجيش الإسرائيلي. ولعل الغاء ذريعة المعقولية سيوقظكم من أجل العمل أخيرا. هكذا، ستكون للانقلاب النظامي نتيجة واحدة غير مدمرة وهي نهاية عصر الكذب، أن اسرائيل وجيشها يحققون مع أنفسهم. فإسرائيل والجيش لم ينويا فعل ذلك في أي يوم.
هآرتس

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