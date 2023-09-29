جنون الاضطهاد يلاحق نتنياهو

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يديعوت أحرنوتبقلم: سيما كدمون29/9/2023من كان يفترض بهم أن يجلسوا، أول من أمس، للبحث في قانون العجز هم ليسوا الـ11 قاضيا من المحكمة العليا. هذا لم يكن موضوعا لخبراء القضاء، هذا كان موضوعا لخبراء الصحة النفسية. فلا يوجد مجلس تشريعي في العالم لأجل أن يحسن منام رئيس وزراء يلاحقه جنون اضطهاد ومخاوف، ليغير دستور الدولة.ومع كل الاحترام للمحكمة العليا -فإنها إذا ما رفضت القانون، قبلته، أو طالبت فقط بتعديلات، فإن هذا لم يعد هو الموضوع. الموضوع هو الى أي قعر من البؤس أوصل نتنياهو كنيست إسرائيل. فلا يمكن اتهام أحد سواه. الذنب هو على من يتفانون لأجل كل نزوة من رئيس الوزراء، وذلك فقط كي يزيلوا عن قلبه قلقا لا يوجد له أي أساس في الواقع. وهذه هي الكنيست إياها التي تتباكى على الدوس على شرفها وعلى إهانتها من قبل المحكمة. إذن هاكم أهم الأخبار عن تلك الكنيست: لا يمكن الدوس على شيء بات أصلا مداسا حتى التراب؛ لا يمكن إهانة أحد ما وصل الى مستوى الإهانة المطلقة.كل شيء بدأ عندما ثار في نتنياهو التخوف من أن يكون من شأن الانشغال بالإصلاح القضائي الذي فرضه عليه لفين أن يخلق وضعا من تضارب المصالح، وفي أعقاب ذلك كفيلة المستشارة القانونية للحكومة أن تخرجه الى العجز، لا يهم، إذا كانت المستشارة القانونية للحكومة أعلنت بأنها لا تنشغل بذلك، وأنه ليس لديها أي نية للإعلان عنه كعاجز بل وأصدرت على ذلك كتابا رسميا. فروع نتنياهو لا يهدأ. الشبهات وجنون الاضطهاد هي جزء من مبنى شخصيته. مشكوك أن يكون بلاغ ممثل المستشارة القانونية، عنر هيلمان أول من أمس في أن برأي غالي بهرب ميارا فإن خرق تسوية تضارب المصالح لا يؤدي الى العجز وأن الصلاحيات لإخراجه الى العجز هي للحكومة على أي حال -قد نجح في أن يهدئ روعه. فما بالك أن هيلمن انقلب وتراجع حين قال إنه في حالات متطرفة وشاذة يمكن بالتأكيد الإخراج الى العجز.ليس هكذا يطفأ جنون الاضطهاد، هكذا يشعل إواره.كان واضحا، أول من أمس، لكل من حضر المحكمة بأن هذا قانون شخصي وأنه ليس هكذا تشرع القوانين الأساس. هذا قانون غير قابل للتطبيق، سن على عجل وثبت منذ الآن كعديم القدرة على التطبيق حين اجتاز نتنياهو عملية زرع منظم دقات القلب. في حينه عين لفين كقائم بأعمال رئيس الورزاء، حين تبين في نظرة الى الوراء بأنه حسب قانون العجز الذي سن لتوه، كان مطلوبا موافقة ثلاثة أرباع أعضاء لجنة الكنيست. الدولة بقيت من دون رئيس وزراء.تصوروا فقط ماذا كان سيحصل لو أن رئيس الوزراء مثلا لم يستيقظ.لكن لأن كل القانون ولد من جنون اضطهاد نتنياهو، إذا ما تأجل تطبيقه الى الولاية التالية -فإن رد فعله سيكون غير منطقي وقاسيا. هذا سيكون بالنسبة له دليلا على أنه توجد مؤامرة لإرساله الى العجز. ويشهد تدخل المحكمة من ناحيته على الخطة وبالتالي فهو سيقاتل، سواء عن طريق فقرة التغلب أو قانون يحظر على العليا أن تتدخل في قوانين الأساس.وبالتالي إلى أن ينشر قرار المحكمة في موضوع العجز، سنبقى مع انعدام يقين حول استمرار التشريع القضائي فيما أن تدخل العليا يمكنه أن يغير كل التوقعات.بين أحداث يوم الغفران وبين المداولات في قانون العجز، اتسع الصدع في داخل المعسكر الرسمي. فأغلب الظن يوجد قرار من غانتس لعدم تنفيذ اتفاقه مع آيزنكوت وساعر، وبموجبه حتى نهاية تسعة أشهر سيتجهون الى عملية تشكيل لجنة تقترح نموذج تحول ديمقراطي للوحدة الثلاثية. الأشهر مرت، واللجنة لم تتشكل، والنموذج -الذي بموجبه سيعمل الحزب وفقا لانتخابات تمهيدية داخلية- لم يتشكل. وقد بدأ التفكك قبيل انتخابات البلدية، فيما أن أمل جديد بقيادة ساعر وأزرق أبيض بقيادة غانتس تتنافسان في أطر منفصلة، بل وأحيانا في المعركة الواحد ضد الآخر على رئاسة السلطة.واضح أنه ليس أمل جديد ولا آيزنكوت يعتزمان أن يبتلعا في أزرق أبيض بشكل يكون فيه غانتس هو رب البيت والمقرر الوحيد لشؤون الهوية والأيديولوجية للحزب.في أمل جديد يدعون بأنهم جاؤوا الى المعسكر الرسمي انطلاقا من الفهم بأنه سيبنى شيء جديد وأنهم يعتزمون الصراع بأدوات ديمقراطية على ما يؤمنون به. برأيهم غانتس يخاف من التحول الديمقراطي ويفضل حزبا يتحكم به تماما. وصعود المعسكر الرسمي لا يبهرهم. هم يؤمنون بأنه يوجد ميل لليمين الليبرالي-الرسمي بألا يصوت لحزب وسط، وهذا الميل أكبر مما كان في الانتخابات السابقة. إن الفوارق بين رؤساء أحزاب المعارضة كان يمكن أن نراها في ردود الفعل على أحداث يوم الغفران. مع خروج الصوم أصدر نتنياهو ولبيد ردود فعل حربية كل ضد المعسكر الآخر. وأصدر ساعر ردا حادا على الحدث نفسه وعلى السياسيين الذين يحاولون أخذ هذا في اتجاه معسكرهم، بمن في ذلك شريكه في المعارضة لبيد.أما غانتس فتحدث عن الوحدة، لكن مثلما هو الحال دوما في رد يستهدف عدم الشقاق مع أحد. بعد أن رأى في الاستطلاعات بأن المشاعر الجماهيرية هي في اتجاه أقوال ساعر، تغير رده بما يتناسب مع ذلك.ليس هكذا تعمل المعارضة. من جهة أخرى ليس هكذا أيضا تعمل حركة الاحتجاج، وللحقيقة، ليس هكذا تتصرف الدولة. لا حاجة بك أن تكون في طرف معين كي تشعر بالقرف حيال الصور من ميدان ديزنغوف في تل أبيب. الجميع لم يكونوا على ما يرام في هذا الحديث الذي أثبت فقط كم نحن قريبون من حرب أهلية. فلا تفجر صلاة، ولا يكون التظاهر بعنف في زمن صلاة في عشية يوم الغفران. كان يمكن احتواء هذا. واستطلاعات نهاية العيد أيضا أثبتت بأنه طالما كانت الأجندة هي الحرب على الديمقراطية فإنه توجد لذلك أغلبية مستقرة. ولكن عندما ينقلب جدول الأعمال ليصبح ما يعد كحرب على الهوية اليهودية -نتلقى صورة معاكسة.لقد انجر رؤساء الاحتجاج الى الاستفزاز ووقعوا في حفرة كان محظورا الوقع فيها. واضح أن نتنياهو وشركاءه يريدون أن يأخذوا الصراع الآن الى هذا المكان، الى الحرب الدينية.هذا ليس مكانا جيدا ليكون المرء فيه.