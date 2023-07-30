حان الوقت لضرب نصرالله

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إسرائيل هيومبقلم: ايال زيسر30/7/2023في طهران، في بيروت وفي غزة يفرك أعداؤنا أياديهم فرحا غير خفي. وهم يعتقدون أن حلم الأجيال الذي حاولوا أن يحققوه بنجاح، ان يضربوا إسرائيل وان يقضوا عليها – آخذا في التحقق امام ناظريهم دون أن يحتاجوا لان يحركوا حتى ولو اصبع.المشاهد والاصوات من إسرائيل تتحدث من تلقاء ذاتها، ويمكن أن نفهم قلب زعيم حزب الله حسن نصرالله، الذي اعلن الأسبوع الماضي في اثناء وصول العاصفة في إسرائيل الى ذروتها: "الإسرائيليون انفسهم يعترفون بان هذا اليوم كان الأسوأ في تاريخ الكيان الصهيوني. ومعنى الامر هو أن إسرائيل صعدت، ان شاء الله الى مسار الانهيار، الانشقاق الداخلي والضياع".حين يكون نصرالله سعيدا، ومعه شركاؤه في طهران وفي غزة، يجب أن نكون قلقين. محظور أن يكون لاحد أوهام عما يريده حقا ويجدر بها أن نذكر بما قاله قبل بضع سنوات: "لا نريد أن نقاتل ولا ان نبيد أو نلقي بأحد الى البحر. نحن نقول للاسرائيليين بالشكل الأكثر حضارية ان عليهم أن يصعدوا الى الطائرات او السفن ويعودوا من حيث أتوا. فقد اليهود الذين كانوا يعيشون في فلسطين (قبل مجيء الصهاينة) يمكنهم ان يبقوا فيها. اما الغزاة، المحتلون والمستوطنون ممن جاءوا من كل ارجاء العالم، ملزمون بالرحيل".لقد سبق لنصرالله أن اخطأ مرة واحدة في قراءة الخريطة، حين شبه إسرائيل في أيار 2000، في اعقاب الانسحاب احادي الجانب من جنوب لبنان بـ "بيت العنكبوت". غير أن نصرالله، وكذا ياسر عرفات الذي انصت له، اكتشفا في اثناء الانتفاضة الثانية، ولاحقا مع نشوب حرب لبنان الثانية، فان إسرائيل تبدي وحدة صف، مناعة وكذا قوة اكثر بكثير مما قدرا او توقعا.يمكن بالتالي ان يكون اتفق في المشاورات التي أجرتها طهران مع بيروت وغزة – هكذا حسب مصادر إيرانية – على عدم استغلال ضعف إسرائيل، بل تركها تواصل الغرق في مستنقع الخلافات الداخلية الجارية في الجيش وتمس باهليته العملياتية. وذلك انطلاقا من التخوف من أن تنقذ مواجهة يبادر اليها حزب الله او حماس إسرائيل من نفسها، وتجبر الإسرائيليين ان يضعوا جانبا الخلافات فيما بينهم فيوحدوا القوى في وجه التهديد الخارجي الذي يقفون امامه.لكن على تفكر نصرالله من الصعب الاعتماد. وحين تداعب أصابعه الرغبة في التذكير بوجوده، وكسب النقاط لدى اسياده في طهران، من شأنه أن يكرر أخطاء الماضي ويستفز إسرائيل او للدقة يواصل بل ويصعد الاستفزازات على طول الحدود الشمالية، على افتراض، وربما على أمل ان تحتوي إسرائيل اعماله كي تمتنع عن التدهور الى مواجهة. هكذا نصرالله، هكذا أيضا الجهاد الإسلامي بل وربما حماس أيضا.مشوق بالمناسبة، ان يكون باقي العالم العربي يتابع باهتمام ما يجري في إسرائيل. لكن هناك لا يوجد امل عابث او هام. كما لا تبدو شماتة او فرحة نصر. فبعد كل شيء فان الأنظمة العربية التي وقعت إسرائيل معها على اتفاقات سلام معنية بإسرائيل قوية قادرة على أن توجه اهتماما لمشاكلهم واحتياجاتهم الأمنية. فضلا عن هذا، فهم غير معنيين لان يتلقى احد ما في الدول التي يسيطرون فيها على أفكار حول احتجاج أو تمرد ضد الحكم.غير أن أعضاء محور الشر هو أمر مختلف تماما.جولات المواجهة وايام القتال معهم هي مسألة وقت، وبينها ينبغي تعزيز الردع في مواجهتهم. وبالتالي لعله يوجد معنى أن تختار إسرائيل ساحة المواجهة وتوقيتها والا تترك لنصرالله وشركائه، كعادتها، جرنا في كل مرة من جديد الى مواجهات في الزمان والمكان غير المرغوبين لنا. وباختصار، حان الوقت لضرب نصرالله ومن الأفضل مبكرا قدر الإمكان.غير أن هذه ليست أيام عادية في إسرائيل، وعلى وزن اقوال هنري كيسنجر، يتبين أنه ينقص إسرائيل ليس فقط سياسة خارجية بل وأيضا سياسة امن، وما يقرر هي اعتبارات السياسة الداخلية. نصرالله سيواصل الاحتفال اذن وسيستغل الضعف الذي تبثه اليوم إسرائيل تجاه اعدائها، وفي نهاية الامر سيتلقى ما يستحق. خسارة فقط اننا نحن أيضا سنضطر لان ندفع ثمنا باهظا في الطريق الى هناك.