حتى المذبحة التي نفذتها حماس لا تبرر كل شيء.. كفى!

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هآرتسبقلم: جدعون ليفي19/10/2023حمام الدماء هذا يجب وقفه على الفور. فهو لا يؤدي الى أي مكان جيد. المذبحة يمكن الرد عليها بمذبحة. ولكن حتى مذبحة فظيعة مثل التي نفذت في جنوب البلاد لا يمكن أن تبرر في أعقابها كل شيء من دون قيود. مذبحة فظيعة يمكن ربما أن تبرر حتى مذبحة فظيعة أخرى، إذا كان لها هدف، باستثناء العقاب والثأر. وإذا كان الهدف مشروعا وقابلا للتحقق.هذا ليس الوضع في الحرب في غزة، التي لا يوجد لها هدف واضح. وفي الواقع لا يوجد لديها أي إجابة عن سؤال ماذا سيحدث في اليوم التالي لها؟. ولكن حتى لو كان يوجد هدف واضح، أيضا عندها يجب أن تكون هناك حدود للدمار. حمام الدماء الذي يتم تنفيذه الآن في غزة، والذي هو فقط في البداية، يدل على أنه لا توجد حدود. إزاء هذا ليس بالإمكان الشعور، وهذا لا يمكن تبريره.أمام الصور الفظيعة من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مئات الجثث بجانب بعضها بعضا والتي كثير منها هي لأطفال ممزقين وأعضاؤهم مبتورة، لا يمكن الصمت، بالضبط مثلما لم يكن بالإمكان الصمت على صور الموت والدمار لدينا. المئات من اللاجئين البائسين قتلوا بعد أن حاولوا إيجاد مكان لجوء لأنفسهم تحت قبة السماء قرب المستشفى، معتقدين بالخطأ أن هذا المكان سيكون آمنا في هذه الحرب الملعونة.إسرائيل تحركها الآن صورة المشاعر المبررة والطبيعية وتشجعها رياح تعاطف العالم. وسرعان ما ستتبدل هذه الرياح بالمطالبة بوقف إطلاق النار إزاء كوارث الحرب. مأساة المستشفى غيرت المزاج في أوساط عدد من أعضاء جوقة المشجعين الكبيرة لإسرائيل.أيضا قبل الكارثة هددت التقارير من غزة، التي هي في معظمها لا تعرض على الإسرائيليين، بهز العالم ضد استمرار الحرب. حوالي ألف طفل قتيل حتى قبل أن يتم إحصاء الأطفال الموتى في المستشفى.هذا عدد لا يمكن تجاهله، ولا توجد أي طريقة لتبريره. حصار مطلق على مليوني إنسان وإخلاء مليون شخص من بيوتهم في يوم، أيضا هذا واقع غير مقبول بأي شكل من الأشكال.لقد زرت هذا الأسبوع كيبوتس بئيري المدمر، والكلام انقطع؛ صور صعبة كهذه لم أرها في حياتي. لا يمكن المرور عليها مر الكرام من دون محاسبة جميع المذنبين. لا توجد دولة كانت ستضبط نفسها. ولكن بين ضبط النفس وسفك الدماء الجماعي، عديم الجدوى والهدف، فإن الفرق كبير.الصور من غزة تفطر القلب. يجب أن تفطر كل قلب. قوافل لامتناهية من سيارات الإسعاف والآباء الخائفين الذين يحملون أولادهم المصابين، الآباء الذين يبكون فوق جثامين أولادهم الموجودة على الأرض في المستشفى في ظل عدم وجود أسرة -شاهدت خمسة أطفال مصابين على نفس السرير، ومصابين يئنون من دون علاج.قتل آلاف الأشخاص وتحويل عشرات الآلاف الى معوقين يعوزهم كل شيء، لن يحقق أي مصلحة لإسرائيل، حتى لو تركنا جانبا قضية الأخلاق والقانون. هنا ستنمو الكراهية والثأر، التي لم يخلقها الشيطان بعد، مع وجود حماس ومن دونها. في الوقت الذي يقتل فيه الأطفال في غزة فإنهم في إسرائيل يحتجون على "المراوحة في المكان".المشاعر الإسرائيلية تريد الدخول البري والقضاء على حماس. هذا طلب محق، لكن مشكوك فيه أن يكون واقعيا. في كل الحالات هذا الطلب لا يمكن أن يكون طلبا قابلا للتحقق بأي ثمن، حتى بثمن تدمير غزة.